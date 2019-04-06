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Supermercados Princesa

Churrasco de qualidade é nos Supermercados Princesa com as melhores ofertas

Thailla Torres

Publicado em 06/04/2019 às 07:33

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sabado-do-churrasco-06-abril

Com produtos especiais para quem aprecia um bom churrasco, o fim de semana na rede de supermercados Princesa é especial. Se você procura carne de qualidade e com preço justo para para reunir a família e queimar aquela carninha, o "Sábado do Churrasco” preparado pela rede é o lugar certo.

Com mais de 50 itens, que vão desde os cortes nobres até a farofinha, com preço justo, você encontra tudo o que precisa para este fim de semana. O jornal O Pantaneiro lista aqui todos os itens em oferta para você já sair de casa com a listinha de compras prontinha. Pega a cestinha e confira as ofertas:

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO
AZEITONA QUERO SACHE 100GR  R$  2,29
ACEM KG  R$ 16,20
BACON MANTA SADIA KG  R$ 19,90
BATATA PALITO BEM BRASIL 400GR  R$  3,79
BISTECA SUÍNA KG   "8372"  R$ 10,99
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG  R$ 16,80
CAPA COXÃO MOLE KG  R$ 17,99
CARVÃO ACÁCIA 4KG  R$  9,90
CAMARÃO CONGELADO COPACOL 500GR  R$ 25,99
CERVEJA NOVA SCHIN 350ML  R$  1,79
CERVEJA BRAHMA 269ML  R$  1,99
COSTELA MINGUINHA KG   R$  8,99
COSTELA RIPA KG   R$  9,49
COSTELA SUÍNA CONG.PERDIGÃO KG  R$ 14,99
COXA E SOBRECOXA FRANGO COPACOL KG  R$  7,89
COXAO DURO KG  R$ 17,99
COXINHA DA ASA PERDIGÃO 800GR   R$  7,99
ERVA MATE PICOLO 500GR  R$  2,99
FAROFA PRONTA DONANA 400GR SABORES  R$  3,59
FILÉ MERLUZA COPACOL 1KG  R$ 26,99
FILÉ PINTADO COPACOL 800GR  R$ 32,99
FRALDINHA KG  R$ 10,99
GUARD.PAPEL SANTEPEL 24X22CM  R$  1,49
LARANJA KG  R$  1,99
LINGÜIÇA CALABRESA SADIA KG  R$ 15,99
LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG  R$  9,90
LINGÜIÇA SUINA PERDIGÃO KG "833"  R$ 12,49
LINGÜIÇA SUINA SADIA KG    "3575"  R$ 12,49
LOMBO DE BACALHAU RIBERALVES CONGELADO 1KG   R$ 79,90
MANDIOCA CONGELADA DO ZITO 1KG  R$  4,99
MELANCIA KG  R$  0,89
MIOLO DA PALETA KG  R$ 16,20
MUSCULO KG  R$ 13,99
PATINHO KG  R$ 18,80
PAPEL TOALHA FOLHA LEV C/2  R$  2,99
PAPEL HIGIÊNICO SULLEG LV12 PG11  R$ 10,99
PETISCO FRANGO COPACOL TEMPERADO 1KG  R$  9,90
PONCAN KG  R$  1,99
PONTA DE AGULHA KG  R$ 13,99
PONTA DE PALETA KG  R$ 13,99
PONTA DE COSTELA KG  R$ 17,99
PONTA PEITO BOVINO KG  R$ 14,99
PONTA PEITO FRIBOI  KG   R$ 14,49
POSTA DE BACALHAU DESSALGADO RIBERALVES CONGELADO 800GR   R$ 39,90
REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS  R$  3,49
REFRIGERANTE SIMBA SABORES 2LTS  R$  2,99
REQUEIJÃO CREMOSO ELEGE 200GR  R$  3,99
VINHO CAMPO LARGO 750 ML  R$  9,90

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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