Churrasco de qualidade é nos Supermercados Princesa com as melhores ofertas

Supermercados Princesa
Com produtos especiais para quem aprecia um bom churrasco, o fim de semana na rede de supermercados Princesa é especial. Se você procura carne de qualidade e com preço justo para para reunir a família e queimar aquela carninha, o "Sábado do Churrasco” preparado pela rede é o lugar certo.
Com mais de 50 itens, que vão desde os cortes nobres até a farofinha, com preço justo, você encontra tudo o que precisa para este fim de semana. O jornal O Pantaneiro lista aqui todos os itens em oferta para você já sair de casa com a listinha de compras prontinha. Pega a cestinha e confira as ofertas:
|DESCRIÇÃO
|R$ UNITARIO
|AZEITONA QUERO SACHE 100GR
|R$ 2,29
|ACEM KG
|R$ 16,20
|BACON MANTA SADIA KG
|R$ 19,90
|BATATA PALITO BEM BRASIL 400GR
|R$ 3,79
|BISTECA SUÍNA KG "8372"
|R$ 10,99
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,80
|CAPA COXÃO MOLE KG
|R$ 17,99
|CARVÃO ACÁCIA 4KG
|R$ 9,90
|CAMARÃO CONGELADO COPACOL 500GR
|R$ 25,99
|CERVEJA NOVA SCHIN 350ML
|R$ 1,79
|CERVEJA BRAHMA 269ML
|R$ 1,99
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 8,99
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,49
|COSTELA SUÍNA CONG.PERDIGÃO KG
|R$ 14,99
|COXA E SOBRECOXA FRANGO COPACOL KG
|R$ 7,89
|COXAO DURO KG
|R$ 17,99
|COXINHA DA ASA PERDIGÃO 800GR
|R$ 7,99
|ERVA MATE PICOLO 500GR
|R$ 2,99
|FAROFA PRONTA DONANA 400GR SABORES
|R$ 3,59
|FILÉ MERLUZA COPACOL 1KG
|R$ 26,99
|FILÉ PINTADO COPACOL 800GR
|R$ 32,99
|FRALDINHA KG
|R$ 10,99
|GUARD.PAPEL SANTEPEL 24X22CM
|R$ 1,49
|LARANJA KG
|R$ 1,99
|LINGÜIÇA CALABRESA SADIA KG
|R$ 15,99
|LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 9,90
|LINGÜIÇA SUINA PERDIGÃO KG "833"
|R$ 12,49
|LINGÜIÇA SUINA SADIA KG "3575"
|R$ 12,49
|LOMBO DE BACALHAU RIBERALVES CONGELADO 1KG
|R$ 79,90
|MANDIOCA CONGELADA DO ZITO 1KG
|R$ 4,99
|MELANCIA KG
|R$ 0,89
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,20
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
|PATINHO KG
|R$ 18,80
|PAPEL TOALHA FOLHA LEV C/2
|R$ 2,99
|PAPEL HIGIÊNICO SULLEG LV12 PG11
|R$ 10,99
|PETISCO FRANGO COPACOL TEMPERADO 1KG
|R$ 9,90
|PONCAN KG
|R$ 1,99
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,99
|PONTA DE COSTELA KG
|R$ 17,99
|PONTA PEITO BOVINO KG
|R$ 14,99
|PONTA PEITO FRIBOI KG
|R$ 14,49
|POSTA DE BACALHAU DESSALGADO RIBERALVES CONGELADO 800GR
|R$ 39,90
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 3,49
|REFRIGERANTE SIMBA SABORES 2LTS
|R$ 2,99
|REQUEIJÃO CREMOSO ELEGE 200GR
|R$ 3,99
|VINHO CAMPO LARGO 750 ML
|R$ 9,90
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS