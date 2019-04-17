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Princesa

"Quarta D" é dia de oferta nos supermercados da Rede Princesa

Renan Nucci

Publicado em 17/04/2019 às 08:13

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 “Quarta D” dos Supermercados Princesa chegou com mais de 100 itens em oferta para quem gosta de encher o carrinho sem pagar muito. Os itens em promoção vão desde as folhas para a saladinha até os cortes nobres de carne para a mistura.

E para facilitar ainda mais a vida do consumidor, o jornal O Pantaneiro lista aqui todos os itens para que o consumidor já saia de casa com a listinha pronta. Confira:

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS  R$ Unitário 
ABACAXI  HAWAI UND  R$    4,69
ABOBORA CABOTIAN KG  R$    1,99
ALFACE HIDR.HIDROFUTURA UNIDADE  R$    2,49
BANANA NANICA KG   R$    1,39
BATATA DOCE KG  R$    1,49
BATATA LAVADA KG  R$    4,99
BETERRABA KG  R$    3,29
BERINJELA KG  R$    3,49
LIMÃO KG  R$    2,69
BROCOLIS UNIDADE  R$    5,99
CEBOLA KG  R$    3,39
CENOURA KG  R$    2,99
CHUCHU KG  R$    1,79
COUVE FLOR UNIDADE  R$    6,99
LARANJA KG   R$    1,59
MAÇA NACIONAL KG  R$    3,69
MAMÃO FORMOSA KG  R$    3,99
MANGA KG  R$    4,59
MARACUJA KG  R$    6,99
MELÃO AMARELO KG  R$    3,99
MORANGO BANDEJA  R$    6,99
OVOS CAMVA DUZIA BRANCO   R$    4,49
OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30   R$  10,79
OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO  R$    4,99
PERA ARGENTINA KG  R$    6,39
PEPINO COMUM KG  R$    2,79
PIMENTAO VERDE KG  R$    5,79
REPOLHO VERDE KG  R$    4,99
TOMATE KG  R$    5,99
TOMATE SALADEX KG  R$    5,99
UVA BENITAKA 500GR  R$    5,25
UVA ITÁLIA 500GR  R$    5,25
UVA NIAGARA 500GR  R$    5,25
   
ACHOC.NESCAU 400GR  R$    5,59
ACHOC.NESCAU LIQUIDO 200ML  R$    1,69
AÇUCAR ESTRELA 2KG  R$    3,49
ARROZ PRIMO PIATTO 5KG  R$    9,79
ARROZ TIO URBANO 5KG  R$  12,99
ARROZ TIO JOÃO 5KG  R$  15,99
AZEITE COMPOSTO LISBOA 500ML  R$    7,99
AZEITONA PONZAN C/C 170GR SACHE  R$    2,79
AZEITONA VERDE QUERO SACHE 100G  R$    1,99
BISCOITO PASSATEMPO 13OGR  R$    1,59
ROSQUINHA RANCHEIRO 800GR  R$    5,49
CAFÉ CABOCLO 500GR TRAD/EXT.FOR  R$    6,99
CAFÉ REAL 250GR exceto lj 04  R$    4,43
CAFÉ REAL 500GR exceto lj 04  R$    8,86
CHA MATE FRONTEIRA 250GR  R$    2,79
   
CREME LEITE ITALAC 200GR  R$    1,99
COP NOODLES 69GR SABORES  R$    2,89
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G  R$    2,49
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500GR  R$    2,59
EXT.TOMATE ELEFANTE  340G  R$    3,79
EXT.TOMATE FUGINI 340GR  R$    1,59
FUBA MIMOSO PONZAN 1KG  R$    2,49
FAROFA PONZAN TRADICIONAL 500GR  R$    2,99
FERMENTO PÓ OETKER 100GR  R$    1,99
FEIJÃO VÔ CIDI 1KG  R$    5,49
GELATINA OETKER 20GR  R$    0,99
LASANHA PETYBON 200GR  R$    2,59
LEITE COCO BOM COCO 200ML  R$    1,69
LEITE CONDENSADO MARAJOARA 395G  R$    3,10
LEITE CONDENSADO NENE 395GR  R$    3,19
LEITE PIRACANJUBA INT/DES/SEM1LT  R$    2,99
MAC.DALLAS C/OVOS 500GR EXCETO NINHO  R$    2,59
MACARÃO DALLAS SEMOLA 500GR EXCETO NINHO  R$    2,39
DALLAS  LAMEN 85GR  R$    0,79
MAIONESE FUGINI SACHE 200GR  R$    1,29
MAIONESE HELMANNS 500GR  R$    5,99
MILHO PIPOCA PONZAN 500GR  R$    1,99
MISTURA BOLO ZAELI SABORES 450GR  R$    2,99
MOLHO TOM.DONANA SC 340G REFOG  R$    0,89
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML  R$    2,89
POLVILHO DOCE PONZAN 1KG  R$    5,99
PAO FRANCES KG LOJA 04  R$    6,99
REFRESCO FRISCO SABORES 25GR  R$    0,69
REFRIG.FUNADA  SABORES 2LTS  R$    3,49
SAL CINCO ESTRELA 1KG  R$    0,89
SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT  R$  10,99
SARDINHA COQUEIRO 125GR  R$    3,29
   
ABSORVENTE SYM C/8 ABAS E SEM  R$    1,79
AGUA SANITÁRIA YPE 1LT  R$    2,79
AGUA SANITÁRIA YPE 2LTS  R$    4,98
AMACIANTE OESTE 5LTS  R$    9,90
AMACIANTE YPE 2LTS  R$    6,49
CREME TRATAMENTO SKALA 1KG  R$    6,99
CREME PENTEAR SEDA 300ML  R$    6,99
CREME DENTAL SORRISO D.B LV180GPG150G  R$    3,99
DESINFETANTE OESTE 2LTS  R$    3,79
DETERG.LÍQUIDO YPE  500ML  R$    1,69
DETERG.PÓ OESTE SACHE 1KG  R$    3,99
DETERG.PÓ OMO MULTIAÇÃO KG  R$    6,49
DETERG.PÓ TIXAN 2KG CARTONADO  R$  11,99
DETERG.PÓ TIXAN 1KG CARTONADO  R$    5,99
ESPONJA AÇO BOMBRIL C/8  R$    1,19
FRALDA PERSONAL JUMBO TMS  R$  17,90
GUARDANAPO SANTEPEL 24X22  R$    1,49
INS.BAYGON 360ML ACAO T.EUCALIP  R$    6,99
PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12 PG11   R$  11,99
PAPEL TOALHA FOLHA LEV C/2  R$    2,99
RAÇÃO LUPY DOG 7KG  R$  22,99
SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO  R$    5,98
SABONETE LA FLORE 180GR  R$    2,99
SABONETE FRANCIS LUXO 90GR  R$    1,39
SABONETE FRANCIS AROMACH. 90GR  R$    0,79
SHAMPOO MONANGE 350ML  R$    4,99
TINTURA COR E TON KIT  R$    8,49
   
BACON PALETA ESTRELA KG  R$  14,99
LING.CALABRESA ESTRELA KG  R$  11,49
MARGARINA CLAYBON 500GR  R$    2,99
MORT. BOLONHA PERDIGÃO KG  R$  14,99
PRESUNTO PERDIGÃO KG  R$  19,90
SALSICHA REZENDE KG  R$    5,69
   
ACEM KG  R$  15,99
PATINHO KG  R$  18,90
CAPA COXÃO MOLE KG  R$  17,99
CAPA FILÉ FRIBOI KG  R$  16,49
CAPA FILÉ NATURA FRIG KG  R$  16,49
COSTELA MINGUINHA KG  R$    9,90
COSTELA RIPA KG  R$    9,99
COXA SOBRECOXA COPACOL KG  R$    6,99
COXÃO DURO KG  R$  17,99
COXINHA ASA COPACOL KG  R$    9,90
FRALDINHA KG  R$  12,05
LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG  R$  10,80
LINGÜIÇA SUINA AURORA KG  R$  11,99
LINGÜIÇA MISTA PERDIGÃO KG  R$  12,49
MIOLO DA PALETA KG  R$  16,20
MUSCULO KG  R$  13,99
PETISCO FRANCO COPACOL TEMP.1KG  R$  10,10
PONTA DE AGULHA KG   R$  14,05
PONTA DE PALETA KG  R$  14,05
PONTA PEITO FRIBOI KG  R$  14,49
PONTA PEITO KG  R$  14,99

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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