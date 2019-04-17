"Quarta D" é dia de oferta nos supermercados da Rede Princesa

Princesa
“Quarta D” dos Supermercados Princesa chegou com mais de 100 itens em oferta para quem gosta de encher o carrinho sem pagar muito. Os itens em promoção vão desde as folhas para a saladinha até os cortes nobres de carne para a mistura.
E para facilitar ainda mais a vida do consumidor, o jornal O Pantaneiro lista aqui todos os itens para que o consumidor já saia de casa com a listinha pronta. Confira:
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|ABACAXI HAWAI UND
|R$ 4,69
|ABOBORA CABOTIAN KG
|R$ 1,99
|ALFACE HIDR.HIDROFUTURA UNIDADE
|R$ 2,49
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,39
|BATATA DOCE KG
|R$ 1,49
|BATATA LAVADA KG
|R$ 4,99
|BETERRABA KG
|R$ 3,29
|BERINJELA KG
|R$ 3,49
|LIMÃO KG
|R$ 2,69
|BROCOLIS UNIDADE
|R$ 5,99
|CEBOLA KG
|R$ 3,39
|CENOURA KG
|R$ 2,99
|CHUCHU KG
|R$ 1,79
|COUVE FLOR UNIDADE
|R$ 6,99
|LARANJA KG
|R$ 1,59
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 3,69
|MAMÃO FORMOSA KG
|R$ 3,99
|MANGA KG
|R$ 4,59
|MARACUJA KG
|R$ 6,99
|MELÃO AMARELO KG
|R$ 3,99
|MORANGO BANDEJA
|R$ 6,99
|OVOS CAMVA DUZIA BRANCO
|R$ 4,49
|OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30
|R$ 10,79
|OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO
|R$ 4,99
|PERA ARGENTINA KG
|R$ 6,39
|PEPINO COMUM KG
|R$ 2,79
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 5,79
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 4,99
|TOMATE KG
|R$ 5,99
|TOMATE SALADEX KG
|R$ 5,99
|UVA BENITAKA 500GR
|R$ 5,25
|UVA ITÁLIA 500GR
|R$ 5,25
|UVA NIAGARA 500GR
|R$ 5,25
|ACHOC.NESCAU 400GR
|R$ 5,59
|ACHOC.NESCAU LIQUIDO 200ML
|R$ 1,69
|AÇUCAR ESTRELA 2KG
|R$ 3,49
|ARROZ PRIMO PIATTO 5KG
|R$ 9,79
|ARROZ TIO URBANO 5KG
|R$ 12,99
|ARROZ TIO JOÃO 5KG
|R$ 15,99
|AZEITE COMPOSTO LISBOA 500ML
|R$ 7,99
|AZEITONA PONZAN C/C 170GR SACHE
|R$ 2,79
|AZEITONA VERDE QUERO SACHE 100G
|R$ 1,99
|BISCOITO PASSATEMPO 13OGR
|R$ 1,59
|ROSQUINHA RANCHEIRO 800GR
|R$ 5,49
|CAFÉ CABOCLO 500GR TRAD/EXT.FOR
|R$ 6,99
|CAFÉ REAL 250GR exceto lj 04
|R$ 4,43
|CAFÉ REAL 500GR exceto lj 04
|R$ 8,86
|CHA MATE FRONTEIRA 250GR
|R$ 2,79
|CREME LEITE ITALAC 200GR
|R$ 1,99
|COP NOODLES 69GR SABORES
|R$ 2,89
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G
|R$ 2,49
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500GR
|R$ 2,59
|EXT.TOMATE ELEFANTE 340G
|R$ 3,79
|EXT.TOMATE FUGINI 340GR
|R$ 1,59
|FUBA MIMOSO PONZAN 1KG
|R$ 2,49
|FAROFA PONZAN TRADICIONAL 500GR
|R$ 2,99
|FERMENTO PÓ OETKER 100GR
|R$ 1,99
|FEIJÃO VÔ CIDI 1KG
|R$ 5,49
|GELATINA OETKER 20GR
|R$ 0,99
|LASANHA PETYBON 200GR
|R$ 2,59
|LEITE COCO BOM COCO 200ML
|R$ 1,69
|LEITE CONDENSADO MARAJOARA 395G
|R$ 3,10
|LEITE CONDENSADO NENE 395GR
|R$ 3,19
|LEITE PIRACANJUBA INT/DES/SEM1LT
|R$ 2,99
|MAC.DALLAS C/OVOS 500GR EXCETO NINHO
|R$ 2,59
|MACARÃO DALLAS SEMOLA 500GR EXCETO NINHO
|R$ 2,39
|DALLAS LAMEN 85GR
|R$ 0,79
|MAIONESE FUGINI SACHE 200GR
|R$ 1,29
|MAIONESE HELMANNS 500GR
|R$ 5,99
|MILHO PIPOCA PONZAN 500GR
|R$ 1,99
|MISTURA BOLO ZAELI SABORES 450GR
|R$ 2,99
|MOLHO TOM.DONANA SC 340G REFOG
|R$ 0,89
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 2,89
|POLVILHO DOCE PONZAN 1KG
|R$ 5,99
|PAO FRANCES KG LOJA 04
|R$ 6,99
|REFRESCO FRISCO SABORES 25GR
|R$ 0,69
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 3,49
|SAL CINCO ESTRELA 1KG
|R$ 0,89
|SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT
|R$ 10,99
|SARDINHA COQUEIRO 125GR
|R$ 3,29
|ABSORVENTE SYM C/8 ABAS E SEM
|R$ 1,79
|AGUA SANITÁRIA YPE 1LT
|R$ 2,79
|AGUA SANITÁRIA YPE 2LTS
|R$ 4,98
|AMACIANTE OESTE 5LTS
|R$ 9,90
|AMACIANTE YPE 2LTS
|R$ 6,49
|CREME TRATAMENTO SKALA 1KG
|R$ 6,99
|CREME PENTEAR SEDA 300ML
|R$ 6,99
|CREME DENTAL SORRISO D.B LV180GPG150G
|R$ 3,99
|DESINFETANTE OESTE 2LTS
|R$ 3,79
|DETERG.LÍQUIDO YPE 500ML
|R$ 1,69
|DETERG.PÓ OESTE SACHE 1KG
|R$ 3,99
|DETERG.PÓ OMO MULTIAÇÃO KG
|R$ 6,49
|DETERG.PÓ TIXAN 2KG CARTONADO
|R$ 11,99
|DETERG.PÓ TIXAN 1KG CARTONADO
|R$ 5,99
|ESPONJA AÇO BOMBRIL C/8
|R$ 1,19
|FRALDA PERSONAL JUMBO TMS
|R$ 17,90
|GUARDANAPO SANTEPEL 24X22
|R$ 1,49
|INS.BAYGON 360ML ACAO T.EUCALIP
|R$ 6,99
|PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12 PG11
|R$ 11,99
|PAPEL TOALHA FOLHA LEV C/2
|R$ 2,99
|RAÇÃO LUPY DOG 7KG
|R$ 22,99
|SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO
|R$ 5,98
|SABONETE LA FLORE 180GR
|R$ 2,99
|SABONETE FRANCIS LUXO 90GR
|R$ 1,39
|SABONETE FRANCIS AROMACH. 90GR
|R$ 0,79
|SHAMPOO MONANGE 350ML
|R$ 4,99
|TINTURA COR E TON KIT
|R$ 8,49
|BACON PALETA ESTRELA KG
|R$ 14,99
|LING.CALABRESA ESTRELA KG
|R$ 11,49
|MARGARINA CLAYBON 500GR
|R$ 2,99
|MORT. BOLONHA PERDIGÃO KG
|R$ 14,99
|PRESUNTO PERDIGÃO KG
|R$ 19,90
|SALSICHA REZENDE KG
|R$ 5,69
|ACEM KG
|R$ 15,99
|PATINHO KG
|R$ 18,90
|CAPA COXÃO MOLE KG
|R$ 17,99
|CAPA FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,49
|CAPA FILÉ NATURA FRIG KG
|R$ 16,49
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,90
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,99
|COXA SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,99
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,99
|COXINHA ASA COPACOL KG
|R$ 9,90
|FRALDINHA KG
|R$ 12,05
|LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,80
|LINGÜIÇA SUINA AURORA KG
|R$ 11,99
|LINGÜIÇA MISTA PERDIGÃO KG
|R$ 12,49
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,20
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
|PETISCO FRANCO COPACOL TEMP.1KG
|R$ 10,10
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 14,05
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 14,05
|PONTA PEITO FRIBOI KG
|R$ 14,49
|PONTA PEITO KG
|R$ 14,99
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
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