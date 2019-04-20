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Princesa

Sábado é dia da promoção do churrasco nos Supermercados Princesa

Renan Nucci

Publicado em 20/04/2019 às 07:04

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Fim de semana começou e com ele vem aquela vontade de comer o famoso churrasquinho. Mas, é fim mês e nem todo mundo está com o bolso preparado para arcar com os custos daquela carninha assada.

Pensando nisso, a Rede de Supermercados Princesa tem o Sábado no Churrasco com mais de 40 cortes de carnes e frangos, e linguiças em promoção. Além disso, no Sábado do churrasco até cervejinha entra na promoção.

 

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO
AZEITONA DONANA C/CAROÇO C/170GR 2,49
ACEM KG 16,20
BACON MANTA SADIA KG 19,90
BATATA PALHA YOKI 140GR 4,49
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG 16,49
CAPA FILÉ NATURA FRIG.KG 16,49
CAPA COXÃO MOLE KG 17,99
CARNE SUÍNA KG 9,99
CARVÃO ACÁCIA 4KG 9,90
CERVEJA NOVA SCHIN 350ML 1,79
CERVEJA BRAHMA 269ML 1,99
COSTELA SUINA PERDIGÃO KG 14,99
COSTELA MINGUINHA KG 9,49
COSTELA RIPA KG 9,99
COXA E SOBRECOXA FRANGO COPACOL KG 6,99
COXAO DURO KG 17,99
COXINHA DA ASA COPACOL KG 9,79
FAROFA PRONTA DONANA 400GR SABORES 3,59
FRALDINHA KG 10,99
GUARD.PAPEL SANTEPEL 24X22CM 1,49
LARANJA KG 1,99
LINGÜIÇA CALABRESA SADIA KG 15,99
LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG 10,90
LINGÜIÇA MISTA BELLO KG 9,90
LINGÜIÇA AURORA KG 11,99
MOLHO TOMATE DONANA TRAD/MAJER 340GR 0,99
MAIONESE FUGINI SACHE 500GR 2,99
MANDIOCA CONGELADA DO ZITO 1KG 4,99
MANDIOCA CONG.MIRANDENSE 1KG 5,99
MIOLO DA PALETA KG 16,20
MUSCULO KG 13,99
PATINHO KG 18,80
PAPEL TOALHA FOLHA LEV C/2 2,99
PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL VIP LV12 PG11 11,99
PETISCO FRANGO COPACOL TEMPERADO 1KG 9,90
PEITO FRANGO COPACOL GRANEL KG 8,49
PONTA DE AGULHA KG 13,99
PONTA DE PALETA KG 13,99
PONTA DE COSTELA KG 16,99
PONTA PEITO BOVINO KG 14,49
PONTA PEITO FRIBOI KG 14,49
REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS 3,49
REFRIGERANTE SIMBA SABORES 2LTS 2,99
REQUEIJÃO CREMOSO ELEGE 200GR 3,99
SUCO UVA ALIANÇA 1,5 10,99
VINHO CAMPO LARGO 750 ML 9,90

 

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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