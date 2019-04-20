Sábado é dia da promoção do churrasco nos Supermercados Princesa

Princesa
Fim de semana começou e com ele vem aquela vontade de comer o famoso churrasquinho. Mas, é fim mês e nem todo mundo está com o bolso preparado para arcar com os custos daquela carninha assada.
Pensando nisso, a Rede de Supermercados Princesa tem o Sábado no Churrasco com mais de 40 cortes de carnes e frangos, e linguiças em promoção. Além disso, no Sábado do churrasco até cervejinha entra na promoção.
|DESCRIÇÃO
|R$ UNITARIO
|AZEITONA DONANA C/CAROÇO C/170GR
|2,49
|ACEM KG
|16,20
|BACON MANTA SADIA KG
|19,90
|BATATA PALHA YOKI 140GR
|4,49
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|16,49
|CAPA FILÉ NATURA FRIG.KG
|16,49
|CAPA COXÃO MOLE KG
|17,99
|CARNE SUÍNA KG
|9,99
|CARVÃO ACÁCIA 4KG
|9,90
|CERVEJA NOVA SCHIN 350ML
|1,79
|CERVEJA BRAHMA 269ML
|1,99
|COSTELA SUINA PERDIGÃO KG
|14,99
|COSTELA MINGUINHA KG
|9,49
|COSTELA RIPA KG
|9,99
|COXA E SOBRECOXA FRANGO COPACOL KG
|6,99
|COXAO DURO KG
|17,99
|COXINHA DA ASA COPACOL KG
|9,79
|FAROFA PRONTA DONANA 400GR SABORES
|3,59
|FRALDINHA KG
|10,99
|GUARD.PAPEL SANTEPEL 24X22CM
|1,49
|LARANJA KG
|1,99
|LINGÜIÇA CALABRESA SADIA KG
|15,99
|LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG
|10,90
|LINGÜIÇA MISTA BELLO KG
|9,90
|LINGÜIÇA AURORA KG
|11,99
|MOLHO TOMATE DONANA TRAD/MAJER 340GR
|0,99
|MAIONESE FUGINI SACHE 500GR
|2,99
|MANDIOCA CONGELADA DO ZITO 1KG
|4,99
|MANDIOCA CONG.MIRANDENSE 1KG
|5,99
|MIOLO DA PALETA KG
|16,20
|MUSCULO KG
|13,99
|PATINHO KG
|18,80
|PAPEL TOALHA FOLHA LEV C/2
|2,99
|PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL VIP LV12 PG11
|11,99
|PETISCO FRANGO COPACOL TEMPERADO 1KG
|9,90
|PEITO FRANGO COPACOL GRANEL KG
|8,49
|PONTA DE AGULHA KG
|13,99
|PONTA DE PALETA KG
|13,99
|PONTA DE COSTELA KG
|16,99
|PONTA PEITO BOVINO KG
|14,49
|PONTA PEITO FRIBOI KG
|14,49
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|3,49
|REFRIGERANTE SIMBA SABORES 2LTS
|2,99
|REQUEIJÃO CREMOSO ELEGE 200GR
|3,99
|SUCO UVA ALIANÇA 1,5
|10,99
|VINHO CAMPO LARGO 750 ML
|9,90
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
-----------------------------------------
Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
-----------------------------------------
Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
-----------------------------------------
Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS