"Quarta D" é dia de oferta nos supermercados da Rede Princesa

“Quarta D” dos Supermercados Princesa chegou com mais de 100 itens em oferta para quem gosta de encher o carrinho sem pagar muito. Os itens em promoção vão desde as folhas para a saladinha até os cortes nobres de carne para a mistura.

E para facilitar ainda mais a vida do consumidor, o jornal O Pantaneiro lista aqui todos os itens para que o consumidor já saia de casa com a listinha pronta. Confira:

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS R$ Unitário ABACAXI HAWAI UND R$ 3,99 ALFACE HIDR.HIDROFUTURA UNIDADE R$ 2,49 BANANA NANICA KG R$ 1,49 BATATA DOCE KG R$ 1,69 BATATA LAVADA KG R$ 4,99 BETERRABA KG R$ 3,29 BERINJELA KG R$ 3,49 BROCOLIS UNIDADE R$ 5,99 CEBOLA KG R$ 3,69 CENOURA KG R$ 3,39 COUVE FLOR UNIDADE R$ 6,99 LARANJA KG R$ 1,79 MAÇA NACIONAL KG R$ 4,29 MAMÃO FORMOSA KG R$ 3,99 MELÃO AMARELO KG R$ 3,89 OVOS CAMVA DUZIA BRANCO R$ 4,49 OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30 R$ 10,59 OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO R$ 5,69 PEPINO COMUM KG R$ 2,79 PIMENTAO VERDE KG R$ 4,69 REPOLHO VERDE KG R$ 3,99 TOMATE KG R$ 5,99 TOMATE SALADETE KG R$ 5,99 UVA BENITAKA 500GR R$ 5,25 UVA ITÁLIA 500GR R$ 5,25 UVA NIAGARA 500GR R$ 5,25 ACHOC.NESCAU 400GR R$ 4,99 ACHOC.PIRAKIDS LIQUIDO 200ML R$ 0,79 AÇUCAR ESTRELA 2KG R$ 3,49 ARROZ PRIMO PIATTO 5KG R$ 9,79 ARROZ TIO URBANO 5KG R$ 12,99 ARROZ TIO JOÃO 5KG R$ 15,99 AZEITE COMP.STA ISABEL 500ML R$ 6,99 AZEITONA DONANA C/C 170GR SACHE R$ 2,79 AZEITONA VERDE QUERO SACHE 100G R$ 1,99 BISCOITO PASSATEMPO 13OGR R$ 1,59 ROSQUINHA RANCHEIRO 800GR R$ 5,49 CAFÉ CABOCLO 500GR TRAD/EXT.FOR R$ 6,99 CAFÉ REAL 250GR exceto lj 04 R$ 4,43 CAFÉ REAL 500GR exceto lj 04 R$ 8,86 CHA MATE FRONTEIRA 250GR R$ 2,79 CREME LEITE ITALAC 200GR R$ 1,99 COP NOODLES 69GR SABORES R$ 2,89 ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G R$ 2,49 ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500GR R$ 2,59 ERVILHA FUGINI SACHE 200GR R$ 1,29 EXT.TOMATE ELEFANTE 340G R$ 3,79 EXT.TOMATE FUGINI 340GR R$ 1,59 FUBA MIMOSO PONZAN 1KG R$ 2,49 FAROFA PONZAN TRADICIONAL 500GR R$ 2,99 FERMENTO PÓ OETKER 100GR R$ 1,99 FEIJÃO VÔ CIDI 1KG R$ 5,49 GELATINA OETKER 20GR R$ 0,99 LASANHA PETYBON 200GR R$ 2,59 LEITE PÓ NINHO 400GR INT/INST R$ 11,99 CR.LEITE DANONE TP 200G R$ 1,99 LEITE CONDENSADO NENE 395GR R$ 2,99 LEITE COND.PIRACANJUBA 395GR R$ 3,59 LEITE INTEGRAL MANA 1LT R$ 2,99 MACARÃO DALLAS SEMOLA 500GR EXCETO NINHO R$ 2,39 DALLAS LAMEN 85GR R$ 0,79 MAIONESE FUGINI SACHE 200GR R$ 1,29 MAIONESE HELMANNS 500GR R$ 5,99 MILHO PIPOCA PONZAN 500GR R$ 1,99 MILHO VERDE FUGINI 200GR R$ 1,19 MISTURA BOLO ZAELI SABORES 450GR R$ 2,99 MOLHO TOM.DONANA SC 340G REFOG R$ 0,89 MOLHO TOM.FUGINI 340GR R$ 1,19 OLEO SOJA CONCORDIA 900ML R$ 2,89 POLVILHO DOCE PONZAN 1KG R$ 5,99 PAO FRANCES KG LOJA 04 R$ 6,99 REFRESCO FRISCO SABORES 25GR R$ 0,69 REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS R$ 3,49 SAL CINCO ESTRELA 1KG R$ 0,89 SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT R$ 10,99 SARDINHA COQUEIRO 125GR R$ 3,29 ABSORVENTE SYM C/8 ABAS E SEM R$ 1,79 AGUA SANITÁRIA YPE 1LT R$ 2,79 AGUA SANITÁRIA YPE 2LTS R$ 4,98 AMACIANTE OESTE 2LTS R$ 3,99 AMACIANTE OESTE 5LTS R$ 9,90 AMACIANTE YPE 2LTS R$ 6,39 CREME TRATAMENTO SKALA 1KG R$ 6,99 CREME PENTEAR SEDA 300ML R$ 6,99 CREME DENTAL SORRISO 70GR R$ 1,19 DESOD.NÍVEA 150ML AROMAS R$ 9,90 DESINFETANTE OESTE 2LTS R$ 3,69 DETERG.LÍQUIDO YPE 500ML R$ 1,69 DETERG.PÓ OESTE SACHE 1KG R$ 3,99 DETERG.PÓ OMO MULTIAÇÃO KG R$ 6,49 DETERG.PÓ TIXAN 2KG CARTONADO R$ 11,99 DETERG.PÓ TIXAN 1KG CARTONADO R$ 5,99 ESPONJA AÇO BOMBRIL C/8 R$ 1,19 FRALDA PERSONAL JUMBO TMS R$ 17,90 GUARDANAPO SANTEPEL 24X22 R$ 1,49 INS.BAYGON 360ML ACAO T.EUCALIP R$ 6,99 MULTIUSO FACILLE 550ML R$ 2,59 PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12 PG11 R$ 11,99 PAPEL HIG.SULLEG LV 24 PG 22 R$ 22,99 PAPEL HIG.NEVE LV 16 PG 15 R$ 18,99 PAPEL TOALHA FOLHA LEV C/2 R$ 2,99 RAÇÃO LUPY DOG 7KG R$ 22,99 SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO R$ 5,98 SABONETE PALMOLIVE 150GR R$ 1,99 SABONETE LUX 85GR R$ 1,09 SABONETE FRANCIS AROMACH. 90GR R$ 0,79 SHAMPOO SEDA 325ML R$ 5,98 TINTURA COR E TON KIT R$ 7,99 BEB.LACTEA ELEGE 540GR SABORES R$ 2,99 BACON PALETA ESTRELA KG R$ 14,99 LASANHA SADIA 600GR R$ 10,99 LING.CALABRESA ESTRELA KG R$ 11,49 IOGURTE FRUTAP 900 ML R$ 5,99 MANDIOCA MARIA MARIA KG R$ 4,99 MARGARINA CLAYBON 500GR R$ 2,99 MARGARINA QUALY 500GR R$ 4,99 MORT. BOLONHA PERDIGÃO KG R$ 14,99 MUSSARELA STA ROSA KG R$ 22,99 PIZZA SADIA SABORES 460GR R$ 11,99 PRESUNTO PERDIGÃO KG R$ 19,90 SALSICHA REZENDE KG R$ 5,69 REQUEIJÃO ELEGÊ 200GR R$ 3,99 ACEM KG R$ 16,20 PATINHO KG R$ 18,80 CAPA COXÃO MOLE KG R$ 17,99 CAPA FILÉ FRIBOI KG R$ 16,90 CAPA FILÉ NATURA FRIG KG R$ 16,90 COSTELA MINGUINHA KG R$ 9,90 COSTELA RIPA KG R$ 9,99 COXA SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,99 COXÃO DURO KG R$ 17,99 COXINHA ASA COPACOL KG R$ 9,99 COXINHA ASA COPACOL TEMP.1KG R$ 11,49 FILÉ TILÁPIA COPACOL 800GR R$ 22,99 FRALDINHA KG R$ 12,49 LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,49 LINGÜIÇA SUINA AURORA KG R$ 11,99 LINGÜIÇA MISTA BELLO KG R$ 9,99 MIOLO DA PALETA KG R$ 16,20 MUSCULO KG R$ 13,99 PETISCO FRANGO COPACOL TEMP.1KG R$ 9,99 PONTA DE AGULHA KG R$ 13,99 PONTA DE PALETA KG R$ 13,99 CARNE SUINA KG R$ 9,99 PONTA PEITO KG R$ 14,99

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS