Sábado é dia de churrasco e as melhores ofertas do Supermercado Princesa

Ofertas
Sábado é sinônimo de churrasco, diversão em família e tranquilidade. Mas se você está no trabalho também não perca as oportunidades e promoções após deixar o expediente. Vá até o Supermercado Princesa e confira todas as ofertas deste sábado. Tem promoção de diversos cortes de carne, além de refrigerantes, sucos e molhos especiais.
Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.
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DESCRIÇÃO
|R$ UNITARIO
|APRESUNTADO BRUSTER KG
|R$ 8,49
|AZEITONA DONANA C/CAROÇO C/170GR
|R$ 2,29
|ACEM KG
|R$ 15,99
|BACON MANTA ESTRELA KG
|R$ 14,99
|BACON MANTA SADIA KG
|R$ 19,90
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 15,99
|CAPA FILÉ NATURA FRIG.KG
|R$ 15,99
|CAPA COXÃO MOLE KG
|R$ 17,49
|CARNE SUÍNA KG
|R$ 8,99
|CARVÃO ACÁCIA 4KG
|R$ 9,90
|CERVEJA NOVA SCHIN 350ML
|R$ 1,69
|CERVEJA SUBZERO 269ML
|R$ 1,49
|CERVEJA BUDWEISER 330ML OU 343ML L.NEC
|R$ 2,99
|COSTELA SUINA PERDIGÃO KG
|R$ 14,49
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 8,99
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,49
|COXA E SOBRECOXA FRANGO COPACOL KG
|R$ 6,69
|COXAO DURO KG
|R$ 17,49
|COXINHA DA ASA COPACOL KG
|R$ 9,49
|FAROFA PRONTA DONANA 400GR SABORES
|R$ 3,59
|FRALDINHA KG
|R$ 10,99
|LARANJA KG
|R$ 1,69
|LEITE INTEGRAL MANA 1LT
|R$ 2,99
|LEITE NINHO LATA 400GR
|R$ 11,99
|LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,49
|LINGÜIÇA AURORA KG
|R$ 11,99
|MOLHO TOMATE DONANA TRAD/MAJER 340GR
|R$ 0,99
|MUSSARELA STA ROSA KG
|R$ 22,49
|MUSSARELA MANA KG
|R$ 19,90
|MAIONESE FUGINI SACHE 200GR
|R$ 0,99
|MAIONESE HELMANNS REGULAR 500GR
|R$ 5,79
|MANDIOCA CONGELADA MARIA MARIA 1KG
|R$ 4,99
|MORT.COPACOL 500GR C/ E S/ TOUCINHO
|R$ 3,59
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 15,99
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
|OLEO MISTO SOJA STA ISABEL 500ML
|R$ 6,99
|PATINHO KG
|R$ 17,99
|PAPEL HIGIÊNICO SULLEG LV12 PG11
|R$ 10,99
|PETISCO FRANGO COPACOL TEMPERADO 1KG
|R$ 9,49
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,49
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,49
|PONTA DE COSTELA KG
|R$ 16,99
|PONTA PEITO BOVINO KG
|R$ 14,49
|PONTA PEITO FRIBOI KG
|R$ 14,49
|REFRIG.COCA COLA 3LTS
|R$ 6,99
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 3,49
|REFRIG.SIMBA SABORES 2LTS
|R$ 2,99
|REQUEIJÃO CREMOSO ELEGE 200GR
|R$ 3,99
|SUCO UVA ALIANÇA 1,5
|R$ 10,99
|VINHO MIORANZA 750ML SABORES
|R$ 10,90
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS