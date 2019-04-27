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Sábado é dia de churrasco e as melhores ofertas do Supermercado Princesa

Thailla Torres

Publicado em 27/04/2019 às 06:30

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Sábado é sinônimo de churrasco, diversão em família e tranquilidade. Mas se você está no trabalho também não perca as oportunidades e promoções após deixar o expediente. Vá até o Supermercado Princesa e confira todas as ofertas deste sábado. Tem promoção de diversos cortes de carne, além de refrigerantes, sucos e molhos especiais.

Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

 

DESCRIÇÃO

 R$ UNITARIO
APRESUNTADO BRUSTER KG R$ 8,49
AZEITONA DONANA C/CAROÇO C/170GR R$ 2,29
ACEM KG R$ 15,99
BACON MANTA ESTRELA KG R$ 14,99
BACON MANTA SADIA KG R$ 19,90
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 15,99
CAPA FILÉ NATURA FRIG.KG R$ 15,99
CAPA COXÃO MOLE KG R$ 17,49
CARNE SUÍNA KG R$ 8,99
CARVÃO ACÁCIA 4KG R$ 9,90
CERVEJA NOVA SCHIN 350ML R$ 1,69
CERVEJA SUBZERO 269ML R$ 1,49
CERVEJA BUDWEISER 330ML OU 343ML L.NEC R$ 2,99
COSTELA SUINA PERDIGÃO KG R$ 14,49
COSTELA MINGUINHA KG  R$ 8,99
COSTELA RIPA KG  R$ 9,49
COXA E SOBRECOXA FRANGO COPACOL KG R$ 6,69
COXAO DURO KG R$ 17,49
COXINHA DA ASA COPACOL KG  R$ 9,49
FAROFA PRONTA DONANA 400GR SABORES R$ 3,59
FRALDINHA KG R$ 10,99
LARANJA KG R$ 1,69
LEITE INTEGRAL MANA 1LT R$ 2,99
LEITE NINHO LATA 400GR R$ 11,99
LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,49
LINGÜIÇA AURORA KG R$ 11,99
MOLHO TOMATE DONANA TRAD/MAJER  340GR R$ 0,99
MUSSARELA STA ROSA KG R$ 22,49
MUSSARELA MANA KG R$ 19,90
MAIONESE FUGINI SACHE 200GR R$ 0,99
MAIONESE HELMANNS REGULAR 500GR R$ 5,79
MANDIOCA CONGELADA MARIA MARIA 1KG R$ 4,99
MORT.COPACOL 500GR C/ E S/ TOUCINHO R$ 3,59
MIOLO DA PALETA KG R$ 15,99
MUSCULO KG R$ 13,99
OLEO MISTO SOJA STA ISABEL 500ML R$ 6,99
PATINHO KG R$ 17,99
PAPEL HIGIÊNICO SULLEG LV12  PG11 R$ 10,99
PETISCO FRANGO COPACOL TEMPERADO 1KG R$ 9,49
PONTA DE AGULHA KG R$ 13,49
PONTA DE PALETA KG R$ 13,49
PONTA DE COSTELA KG R$ 16,99
PONTA PEITO BOVINO KG R$ 14,49
PONTA PEITO FRIBOI  KG  R$ 14,49
REFRIG.COCA COLA 3LTS R$ 6,99
REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS R$ 3,49
REFRIG.SIMBA SABORES 2LTS R$ 2,99
REQUEIJÃO CREMOSO ELEGE 200GR R$ 3,99
SUCO UVA ALIANÇA 1,5 R$ 10,99
VINHO MIORANZA 750ML SABORES R$ 10,90

 

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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