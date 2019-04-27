Sábado é dia de churrasco e as melhores ofertas do Supermercado Princesa

Sábado é sinônimo de churrasco, diversão em família e tranquilidade. Mas se você está no trabalho também não perca as oportunidades e promoções após deixar o expediente. Vá até o Supermercado Princesa e confira todas as ofertas deste sábado. Tem promoção de diversos cortes de carne, além de refrigerantes, sucos e molhos especiais.

Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO APRESUNTADO BRUSTER KG R$ 8,49 AZEITONA DONANA C/CAROÇO C/170GR R$ 2,29 ACEM KG R$ 15,99 BACON MANTA ESTRELA KG R$ 14,99 BACON MANTA SADIA KG R$ 19,90 CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 15,99 CAPA FILÉ NATURA FRIG.KG R$ 15,99 CAPA COXÃO MOLE KG R$ 17,49 CARNE SUÍNA KG R$ 8,99 CARVÃO ACÁCIA 4KG R$ 9,90 CERVEJA NOVA SCHIN 350ML R$ 1,69 CERVEJA SUBZERO 269ML R$ 1,49 CERVEJA BUDWEISER 330ML OU 343ML L.NEC R$ 2,99 COSTELA SUINA PERDIGÃO KG R$ 14,49 COSTELA MINGUINHA KG R$ 8,99 COSTELA RIPA KG R$ 9,49 COXA E SOBRECOXA FRANGO COPACOL KG R$ 6,69 COXAO DURO KG R$ 17,49 COXINHA DA ASA COPACOL KG R$ 9,49 FAROFA PRONTA DONANA 400GR SABORES R$ 3,59 FRALDINHA KG R$ 10,99 LARANJA KG R$ 1,69 LEITE INTEGRAL MANA 1LT R$ 2,99 LEITE NINHO LATA 400GR R$ 11,99 LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,49 LINGÜIÇA AURORA KG R$ 11,99 MOLHO TOMATE DONANA TRAD/MAJER 340GR R$ 0,99 MUSSARELA STA ROSA KG R$ 22,49 MUSSARELA MANA KG R$ 19,90 MAIONESE FUGINI SACHE 200GR R$ 0,99 MAIONESE HELMANNS REGULAR 500GR R$ 5,79 MANDIOCA CONGELADA MARIA MARIA 1KG R$ 4,99 MORT.COPACOL 500GR C/ E S/ TOUCINHO R$ 3,59 MIOLO DA PALETA KG R$ 15,99 MUSCULO KG R$ 13,99 OLEO MISTO SOJA STA ISABEL 500ML R$ 6,99 PATINHO KG R$ 17,99 PAPEL HIGIÊNICO SULLEG LV12 PG11 R$ 10,99 PETISCO FRANGO COPACOL TEMPERADO 1KG R$ 9,49 PONTA DE AGULHA KG R$ 13,49 PONTA DE PALETA KG R$ 13,49 PONTA DE COSTELA KG R$ 16,99 PONTA PEITO BOVINO KG R$ 14,49 PONTA PEITO FRIBOI KG R$ 14,49 REFRIG.COCA COLA 3LTS R$ 6,99 REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS R$ 3,49 REFRIG.SIMBA SABORES 2LTS R$ 2,99 REQUEIJÃO CREMOSO ELEGE 200GR R$ 3,99 SUCO UVA ALIANÇA 1,5 R$ 10,99 VINHO MIORANZA 750ML SABORES R$ 10,90

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS