"Quarta D" é dia de oferta nos supermercados da Rede Princesa

Quarta D
“Quarta D” dos Supermercados Princesa chegou com mais de 100 itens em oferta para quem gosta de encher o carrinho sem pagar muito. Os itens em promoção vão desde as folhas para a saladinha até os cortes nobres de carne para a mistura.
E para facilitar ainda mais a vida do consumidor, o jornal O Pantaneiro lista aqui todos os itens para que o consumidor já saia de casa com a listinha pronta. Confira:
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|ABACAXI HAWAI UND
|R$ 4,49
|ALFACE HIDR.HIDROFUTURA UNIDADE
|R$ 2,49
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,49
|BATATA DOCE KG
|R$ 1,49
|BATATA LAVADA KG
|R$ 3,99
|BETERRABA KG
|R$ 2,89
|BROCOLIS UNIDADE
|R$ 5,59
|CEBOLA KG
|R$ 3,19
|CENOURA KG
|R$ 3,59
|COUVE FLOR UNIDADE
|R$ 6,99
|CHUCHU KG
|R$ 1,59
|LARANJA KG
|R$ 1,49
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 3,99
|MAMÃO FORMOSA KG
|R$ 1,99
|MELÃO AMARELO KG
|R$ 4,59
|MORANGO BDJ UNID
|R$ 6,99
|OVOS CAMVA DUZIA BRANCO
|R$ 4,29
|OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30
|R$ 9,90
|OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO
|R$ 5,69
|PEPINO COMUM KG
|R$ 2,39
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 4,69
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 3,99
|TOMATE KG + saladete
|R$ 4,99
|UVA BENITAKA 500GR
|R$ 5,85
|UVA ITÁLIA 500GR
|R$ 5,85
|UVA NIAGARA 500GR
|R$ 5,85
|ACHOC.NESCAU 400GR
|R$ 4,99
|ARROZ PRIMO PIATTO 5KG
|R$ 9,80
|AÇUCAR SONORA 2KG
|R$ 3,49
|BISCOITO PASSATEMPO 13OGR
|R$ 1,59
|CAFÉ CABOCLO 500GR TRAD/EXT.FOR
|R$ 6,79
|CAFÉ REAL 250GR exceto lj 04
|R$ 4,43
|CAFÉ REAL 500GR exceto lj 04
|R$ 8,86
|CUP NOODLES 69GR SABORES
|R$ 2,99
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G
|R$ 2,49
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500GR
|R$ 2,59
|FEIJÃO VÔ CIDI 1KG
|R$ 4,99
|CR.LEITE PIRACANJUBA 200GR
|R$ 2,29
|LEITE COND.PIRACANJUBA 395GR
|R$ 3,49
|LEITE INTEGRAL MANA 1LT
|R$ 2,99
|MAIONESE HELMANNS 500GR
|R$ 5,79
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 2,99
|PAO FRANCES KG LOJA 04
|R$ 6,99
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 3,49
|SAL CINCO ESTRELA 1KG
|R$ 0,89
|SORVETE DALE 2LTS
|R$ 13,99
|SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT
|R$ 10,99
|AMACIANTE YPE 2LTS
|R$ 6,39
|DETERG.LÍQUIDO YPE 500ML
|R$ 1,69
|DETERG.PÓ OESTE SACHE 1KG
|R$ 3,99
|DETERG.PÓ OMO MULTIAÇÃO KG
|R$ 6,49
|PAPEL HIG.SULLEG LV 24 PG 22
|R$ 22,99
|PAPEL HIG.NEVE LV 16 PG 15
|R$ 18,99
|SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO
|R$ 5,98
|SABONETE REXONA 84GR
|R$ 0,79
|APRESUNTADO BRUSTER KG
|R$ 7,99
|BEB.LACTEA ELEGE 540GR SABORES
|R$ 2,99
|BACON PALETA ESTRELA KG
|R$ 14,99
|LING.CALABRESA ESTRELA KG
|R$ 11,49
|IOGURTE FRUTAP 900 ML
|R$ 5,99
|MANDIOCA MARIA MARIA KG
|R$ 4,99
|MUSSARELA STA ROSA KG
|R$ 22,99
|MUSSARELA MANA KG
|R$ 19,90
|PRESUNTO PERDIGÃO KG
|R$ 19,90
|SALSICHA REZENDE KG
|R$ 5,69
|REQUEIJÃO ELEGÊ 200GR
|R$ 3,99
|ACEM KG
|R$ 16,49
|PATINHO KG
|R$ 18,80
|CONTRA FILÉ KG
|R$ 19,49
|CAPA FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,49
|LINGÜIÇA MISTA FRESCAL PERDIGÃO KG
|R$ 12,49
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,90
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,99
|COXA SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,99
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,99
|COXINHA ASA COPACOL KG
|R$ 9,99
|FRALDINHA KG
|R$ 10,49
|PONTA PEITO NATURAFRIG KG
|R$ 14,99
|LINGÜIÇA SUINA AURORA KG
|R$ 12,10
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,49
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
|PETISCO FRANGO COPACOL TEMP.1KG
|R$ 10,10
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,99
|PONTA PEITO KG
|R$ 14,99
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
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