"Quarta D" é dia de oferta nos supermercados da Rede Princesa

“Quarta D” dos Supermercados Princesa chegou com mais de 100 itens em oferta para quem gosta de encher o carrinho sem pagar muito. Os itens em promoção vão desde as folhas para a saladinha até os cortes nobres de carne para a mistura.

E para facilitar ainda mais a vida do consumidor, o jornal O Pantaneiro lista aqui todos os itens para que o consumidor já saia de casa com a listinha pronta. Confira:

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS R$ Unitário ABACAXI HAWAI UND R$ 4,49 ALFACE HIDR.HIDROFUTURA UNIDADE R$ 2,49 BANANA NANICA KG R$ 1,49 BATATA DOCE KG R$ 1,49 BATATA LAVADA KG R$ 3,99 BETERRABA KG R$ 2,89 BROCOLIS UNIDADE R$ 5,59 CEBOLA KG R$ 3,19 CENOURA KG R$ 3,59 COUVE FLOR UNIDADE R$ 6,99 CHUCHU KG R$ 1,59 LARANJA KG R$ 1,49 MAÇA NACIONAL KG R$ 3,99 MAMÃO FORMOSA KG R$ 1,99 MELÃO AMARELO KG R$ 4,59 MORANGO BDJ UNID R$ 6,99 OVOS CAMVA DUZIA BRANCO R$ 4,29 OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30 R$ 9,90 OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO R$ 5,69 PEPINO COMUM KG R$ 2,39 PIMENTAO VERDE KG R$ 4,69 REPOLHO VERDE KG R$ 3,99 TOMATE KG + saladete R$ 4,99 UVA BENITAKA 500GR R$ 5,85 UVA ITÁLIA 500GR R$ 5,85 UVA NIAGARA 500GR R$ 5,85 ACHOC.NESCAU 400GR R$ 4,99 ARROZ PRIMO PIATTO 5KG R$ 9,80 AÇUCAR SONORA 2KG R$ 3,49 BISCOITO PASSATEMPO 13OGR R$ 1,59 CAFÉ CABOCLO 500GR TRAD/EXT.FOR R$ 6,79 CAFÉ REAL 250GR exceto lj 04 R$ 4,43 CAFÉ REAL 500GR exceto lj 04 R$ 8,86 CUP NOODLES 69GR SABORES R$ 2,99 ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G R$ 2,49 ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500GR R$ 2,59 FEIJÃO VÔ CIDI 1KG R$ 4,99 CR.LEITE PIRACANJUBA 200GR R$ 2,29 LEITE COND.PIRACANJUBA 395GR R$ 3,49 LEITE INTEGRAL MANA 1LT R$ 2,99 MAIONESE HELMANNS 500GR R$ 5,79 OLEO SOJA CONCORDIA 900ML R$ 2,99 PAO FRANCES KG LOJA 04 R$ 6,99 REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS R$ 3,49 SAL CINCO ESTRELA 1KG R$ 0,89 SORVETE DALE 2LTS R$ 13,99 SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT R$ 10,99 AMACIANTE YPE 2LTS R$ 6,39 DETERG.LÍQUIDO YPE 500ML R$ 1,69 DETERG.PÓ OESTE SACHE 1KG R$ 3,99 DETERG.PÓ OMO MULTIAÇÃO KG R$ 6,49 PAPEL HIG.SULLEG LV 24 PG 22 R$ 22,99 PAPEL HIG.NEVE LV 16 PG 15 R$ 18,99 SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO R$ 5,98 SABONETE REXONA 84GR R$ 0,79 APRESUNTADO BRUSTER KG R$ 7,99 BEB.LACTEA ELEGE 540GR SABORES R$ 2,99 BACON PALETA ESTRELA KG R$ 14,99 LING.CALABRESA ESTRELA KG R$ 11,49 IOGURTE FRUTAP 900 ML R$ 5,99 MANDIOCA MARIA MARIA KG R$ 4,99 MUSSARELA STA ROSA KG R$ 22,99 MUSSARELA MANA KG R$ 19,90 PRESUNTO PERDIGÃO KG R$ 19,90 SALSICHA REZENDE KG R$ 5,69 REQUEIJÃO ELEGÊ 200GR R$ 3,99 ACEM KG R$ 16,49 PATINHO KG R$ 18,80 CONTRA FILÉ KG R$ 19,49 CAPA FILÉ FRIBOI KG R$ 16,49 LINGÜIÇA MISTA FRESCAL PERDIGÃO KG R$ 12,49 COSTELA MINGUINHA KG R$ 9,90 COSTELA RIPA KG R$ 9,99 COXA SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,99 COXÃO DURO KG R$ 17,99 COXINHA ASA COPACOL KG R$ 9,99 FRALDINHA KG R$ 10,49 PONTA PEITO NATURAFRIG KG R$ 14,99 LINGÜIÇA SUINA AURORA KG R$ 12,10 MIOLO DA PALETA KG R$ 16,49 MUSCULO KG R$ 13,99 PETISCO FRANGO COPACOL TEMP.1KG R$ 10,10 PONTA DE AGULHA KG R$ 13,99 PONTA DE PALETA KG R$ 13,99 PONTA PEITO KG R$ 14,99

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS