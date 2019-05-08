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Quarta D

"Quarta D" é dia de oferta nos supermercados da Rede Princesa

Rhobson ADM

Publicado em 08/05/2019 às 08:23

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“Quarta D” dos Supermercados Princesa chegou com mais de 100 itens em oferta para quem gosta de encher o carrinho sem pagar muito. Os itens em promoção vão desde as folhas para a saladinha até os cortes nobres de carne para a mistura.

E para facilitar ainda mais a vida do consumidor, o jornal O Pantaneiro lista aqui todos os itens para que o consumidor já saia de casa com a listinha pronta. Confira:

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS R$ Unitário
ABACAXI  HAWAI UND  R$      4,49
ALFACE HIDR.HIDROFUTURA UNIDADE  R$      2,49
BANANA NANICA KG   R$      1,49
BATATA DOCE KG  R$      1,49
BATATA LAVADA KG  R$      3,99
BETERRABA KG  R$      2,89
BROCOLIS UNIDADE  R$      5,59
CEBOLA KG  R$      3,19
CENOURA KG  R$      3,59
COUVE FLOR UNIDADE  R$      6,99
CHUCHU KG  R$      1,59
LARANJA KG   R$      1,49
MAÇA NACIONAL KG  R$      3,99
MAMÃO FORMOSA KG  R$      1,99
MELÃO AMARELO KG  R$      4,59
MORANGO BDJ UNID  R$      6,99
OVOS CAMVA DUZIA BRANCO   R$      4,29
OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30   R$      9,90
OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO  R$      5,69
PEPINO COMUM KG  R$      2,39
PIMENTAO VERDE KG  R$      4,69
REPOLHO VERDE KG  R$      3,99
TOMATE  KG  + saladete  R$      4,99
UVA BENITAKA 500GR  R$      5,85
UVA ITÁLIA 500GR  R$      5,85
UVA NIAGARA 500GR  R$      5,85
   
ACHOC.NESCAU 400GR  R$      4,99
ARROZ PRIMO PIATTO 5KG  R$      9,80
AÇUCAR SONORA 2KG  R$      3,49
BISCOITO PASSATEMPO 13OGR  R$      1,59
CAFÉ CABOCLO 500GR TRAD/EXT.FOR  R$      6,79
CAFÉ REAL 250GR exceto lj 04  R$      4,43
CAFÉ REAL 500GR exceto lj 04  R$      8,86
CUP NOODLES 69GR SABORES  R$      2,99
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G  R$      2,49
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500GR  R$      2,59
FEIJÃO VÔ CIDI 1KG  R$      4,99
CR.LEITE PIRACANJUBA 200GR  R$      2,29
LEITE COND.PIRACANJUBA 395GR  R$      3,49
LEITE INTEGRAL MANA 1LT  R$      2,99
MAIONESE HELMANNS 500GR  R$      5,79
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML  R$      2,99
PAO FRANCES KG LOJA 04  R$      6,99
REFRIG.FUNADA  SABORES 2LTS  R$      3,49
SAL CINCO ESTRELA 1KG  R$      0,89
SORVETE DALE 2LTS  R$    13,99
SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT  R$    10,99
   
AMACIANTE YPE 2LTS  R$      6,39
DETERG.LÍQUIDO YPE  500ML  R$      1,69
DETERG.PÓ OESTE SACHE 1KG  R$      3,99
DETERG.PÓ OMO MULTIAÇÃO KG  R$      6,49
PAPEL HIG.SULLEG LV 24  PG 22  R$    22,99
PAPEL HIG.NEVE LV 16  PG 15   R$    18,99
SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO  R$      5,98
SABONETE REXONA 84GR  R$      0,79
   
APRESUNTADO BRUSTER KG  R$      7,99
BEB.LACTEA ELEGE 540GR SABORES  R$      2,99
BACON PALETA ESTRELA KG  R$    14,99
LING.CALABRESA ESTRELA KG  R$    11,49
IOGURTE FRUTAP 900 ML  R$      5,99
MANDIOCA MARIA MARIA KG  R$      4,99
MUSSARELA STA ROSA KG  R$    22,99
MUSSARELA MANA KG  R$    19,90
PRESUNTO PERDIGÃO KG  R$    19,90
SALSICHA REZENDE KG  R$      5,69
REQUEIJÃO ELEGÊ 200GR  R$      3,99
   
ACEM KG  R$    16,49
PATINHO KG  R$    18,80
CONTRA FILÉ KG  R$    19,49
CAPA FILÉ FRIBOI KG  R$    16,49
LINGÜIÇA MISTA FRESCAL PERDIGÃO KG  R$    12,49
COSTELA MINGUINHA KG  R$      9,90
COSTELA RIPA KG  R$      9,99
COXA SOBRECOXA COPACOL KG  R$      6,99
COXÃO DURO KG  R$    17,99
COXINHA ASA COPACOL KG  R$      9,99
FRALDINHA KG  R$    10,49
PONTA PEITO NATURAFRIG KG  R$    14,99
LINGÜIÇA SUINA AURORA KG  R$    12,10
MIOLO DA PALETA KG  R$    16,49
MUSCULO KG  R$    13,99
PETISCO FRANGO COPACOL TEMP.1KG  R$    10,10
PONTA DE AGULHA KG   R$    13,99
PONTA DE PALETA KG  R$    13,99
PONTA PEITO KG  R$    14,99

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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