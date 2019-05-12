Em comemoração ao Dia das Mães, Supermercados Princesa oferecem café da manhã especial

O domingo é especial para os clientes da Rede de Supermercados Princesa. Em comemoração ao Dia das Mães, as lojas de Aquidauana, Anastácio e Miranda oferecem um café da manhã gratuito com bolos, salgados, frutas, sucos e muito mais, como forma de homenagear as mães da região do Portal do Pantanal.

Cada mãe também é presenteada com uma rosa. Em Aquidauana, os Supermercados Princesa têm duas lojas. Uma delas fica na Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy. A outra também está localizada na Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Centro.

Na cidade de Anastácio, a unidade fica na Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Centro. Em Miranda, por sua vez, a loja está localizada na Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 - Centro.



