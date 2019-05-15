"Quarta D" tem mais de 100 itens em ofertas nos Supermercados Princesa

A “Quarta D” dos Supermercados Princesa chegou com mais de 100 itens em oferta para quem gosta de encher o carrinho sem pagar muito. Os itens em promoção vão desde as folhas para a saladinha até os cortes nobres de carne para a mistura.

E para facilitar ainda mais a vida do consumidor, o jornal O Pantaneiro lista aqui todos os itens para que o consumidor já saia de casa com a listinha pronta.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS R$ Unitário ABACAXI HAWAI/PEROLA UND R$ 4,49 BANANA NANICA KG R$ 1,49 BATATA DOCE KG R$ 1,59 BATATA LAVADA KG R$ 3,99 BETERRABA KG R$ 2,79 BROCOLIS UNIDADE R$ 5,49 CAQUI KG R$ 3,99 CEBOLA KG R$ 3,49 CENOURA KG R$ 3,99 COUVE FLOR UNIDADE R$ 5,99 CHUCHU KG R$ 1,89 LARANJA KG R$ 1,39 LIMAO KG R$ 1,99 MAÇA NACIONAL KG R$ 3,69 MAMÃO FORMOSA KG R$ 1,99 MELÃO AMARELO KG R$ 4,39 OVOS CAMVA DUZIA BRANCO R$ 4,29 OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30 R$ 9,90 OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO R$ 5,49 PEPINO COMUM KG R$ 2,39 PIMENTAO VERDE KG R$ 4,29 PONKAN KG R$ 1,99 REPOLHO VERDE KG R$ 2,99 TOMATE KG + saladete R$ 4,99 UVA BENITAKA 500GR R$ 5,99 UVA ITÁLIA 500GR R$ 5,99 UVA NIAGARA 500GR R$ 5,99 ARROZ PRIMO PIATTO 5KG R$ 9,89 AÇUCAR SONORA 2KG R$ 3,49 AZEITONA DONANA C/C SACHE 170GR R$ 2,49 CAFÉ CABOCLO 500GR TRAD/EXT.FOR R$ 6,99 CAFÉ REAL 250GR exceto lj 04 R$ 4,43 CAFÉ REAL 500GR exceto lj 04 R$ 8,86 CHOC.ESPECIALIDADES NESTLE 300GR R$ 7,49 CHA MATE FRONTEIRA 250GR R$ 2,89 CUP NOODLES 69GR SABORES R$ 2,99 ERVA MATE BARÃO 500GR. R$ 3,49 ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G R$ 2,49 ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500GR R$ 2,59 ERVILHA FUGINI 200GR R$ 1,29 FEIJÃO VÔ CIDI 1KG R$ 4,79 FEIJÃO ELITE KG R$ 4,49 FERMETO OETKER 100GR R$ 1,99 CR.LEITE PIRACANJUBA 200GR R$ 2,29 LEITE COND.PIRACANJUBA 395GR R$ 3,49 LEITE INTEGRAL ITALAC 1LT R$ 2,89 LEITE INTEGRAL MANA 1LT R$ 2,99 MAIONESE HELMANNS 500GR R$ 5,69 MAC.DALLAS SEMOLA 500GR R$ 2,39 MAC.PETYBON C/OVOS ESPAG.500GR R$ 3,39 MAC.NISSIN LAMEN 85GR R$ 1,39 MILHO VERDE FUGINI 200GR R$ 1,19 MOLHO TOM.FUGINI 340GR R$ 1,19 OLEO SOJA CONCORDIA 900ML R$ 2,99 OLEO MISTO STA ISABEL 500ML R$ 6,99 PAO FRANCES KG LOJA 04 R$ 6,99 REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS R$ 3,49 MISTURA BOLO ZAELI 450G R$ 2,99 SAL CINCO ESTRELA 1KG R$ 0,99 SUCO UVA AURORA 1,5LTS R$ 12,49 TAPIOCA ZAELI KG R$ 6,99 AGUA SANITÁRIA CANDURA 2LTS R$ 3,99 AGUA SANITÁRIA QBOA 1LT R$ 2,89 AMACIANTE AMACITEL 2LTS R$ 6,99 AMACIANTE SOFT PLUS 2LTS R$ 4,89 DETERG.LÍQUIDO YPE 500ML R$ 1,69 DETERG.PÓ OESTE SACHE 1KG R$ 3,99 DETERG.PÓ OMO MULTIAÇÃO KG R$ 6,49 DETERG.PÓ TIXAN KG R$ 5,99 DETERG.PO TIXAN 2KG R$ 11,99 DETERGENTE PO COQUEL 1KG R$ 6,99 GUARDANAPO PAPEL SANTEPEL 24X22 R$ 1,39 PAPEL HIG.NEVE LV 16 PG 15 COMP. R$ 18,99 PAPEL HIG.PERSONAL 4X1 R$ 2,49 PAPEL HIG.PERSONAL LV12 PG11 VIP R$ 11,99 SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO R$ 5,98 SABONETE LUX BOTANICAIS 85GR R$ 0,99 SHAMPOO SEDA 325ML R$ 5,89 TOALHA PAPEL FOLHA LEV C/2 R$ 2,99 TINTURA COR E TON KIT R$ 8,49 CR.DENTAL SORRISO D.BRANCOS 180GR R$ 3,19 CR.DENTAL SORRISO D.BRANCOS 90GR R$ 2,19 DESOD.AEROSOL REXONA 150ML R$ 8,79 APRESUNTADO BRUSTER KG R$ 7,99 BACON SADIA KG R$ 19,90 LING.CALABRESA SADIA R$ 15,99 IOGURTE FRUTAP 900 ML R$ 5,99 MARGARINA CLAYBOM 500GR R$ 3,59 MARGARINA QUALY 1KG R$ 10,99 MORTADELA BOLONHA PERDIGÃO KG R$ 13,99 MUSSARELA STA ROSA KG R$ 22,99 MUSSARELA MANA KG R$ 19,90 MUSSARELA SADIA 200GR R$ 6,79 PRESUNTO PERDIGÃO KG R$ 19,90 SALSICHA REZENDE KG R$ 5,69 REQUEIJÃO ELEGÊ 200GR R$ 3,99 ACEM KG R$ 16,25 PATINHO KG R$ 18,80 CAPA COXÃO MOLE KG R$ 17,90 CAPA FILÉ FRIBOI KG R$ 16,59 LINGÜIÇA MISTA FRESCAL PERDIGÃO KG R$ 12,20 CARNE SUÍNA KG R$ 9,90 COSTELA MINGUINHA KG R$ 9,90 COSTELA RIPA KG R$ 9,99 COXA DE FRANGO COPACOL KG R$ 6,99 COXA SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,99 COXA SOBRECOXA TEMP.COPACOL KG R$ 10,00 COXÃO DURO KG R$ 18,49 COXÃO MOLE KG R$ 18,99 FRALDINHA KG R$ 11,90 PONTA PEITO NATURAFRIG KG R$ 14,99 LINGÜIÇA SUINA AURORA KG R$ 12,10 LINGÜIÇA FRANGO COPACOL KG R$ 10,99 MIOLO DA PALETA KG R$ 16,25 MUSCULO KG R$ 13,99 PETISCO FRANGO COPACOL TEMP.1KG R$ 10,49 PONTA DE AGULHA KG R$ 13,99 PONTA DE PALETA KG R$ 13,99 PONTA PEITO KG R$ 15,49

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS