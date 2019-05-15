"Quarta D" tem mais de 100 itens em ofertas nos Supermercados Princesa

Princesa
A “Quarta D” dos Supermercados Princesa chegou com mais de 100 itens em oferta para quem gosta de encher o carrinho sem pagar muito. Os itens em promoção vão desde as folhas para a saladinha até os cortes nobres de carne para a mistura.
E para facilitar ainda mais a vida do consumidor, o jornal O Pantaneiro lista aqui todos os itens para que o consumidor já saia de casa com a listinha pronta.
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|ABACAXI HAWAI/PEROLA UND
|R$ 4,49
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,49
|BATATA DOCE KG
|R$ 1,59
|BATATA LAVADA KG
|R$ 3,99
|BETERRABA KG
|R$ 2,79
|BROCOLIS UNIDADE
|R$ 5,49
|CAQUI KG
|R$ 3,99
|CEBOLA KG
|R$ 3,49
|CENOURA KG
|R$ 3,99
|COUVE FLOR UNIDADE
|R$ 5,99
|CHUCHU KG
|R$ 1,89
|LARANJA KG
|R$ 1,39
|LIMAO KG
|R$ 1,99
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 3,69
|MAMÃO FORMOSA KG
|R$ 1,99
|MELÃO AMARELO KG
|R$ 4,39
|OVOS CAMVA DUZIA BRANCO
|R$ 4,29
|OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30
|R$ 9,90
|OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO
|R$ 5,49
|PEPINO COMUM KG
|R$ 2,39
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 4,29
|PONKAN KG
|R$ 1,99
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 2,99
|TOMATE KG + saladete
|R$ 4,99
|UVA BENITAKA 500GR
|R$ 5,99
|UVA ITÁLIA 500GR
|R$ 5,99
|UVA NIAGARA 500GR
|R$ 5,99
|ARROZ PRIMO PIATTO 5KG
|R$ 9,89
|AÇUCAR SONORA 2KG
|R$ 3,49
|AZEITONA DONANA C/C SACHE 170GR
|R$ 2,49
|CAFÉ CABOCLO 500GR TRAD/EXT.FOR
|R$ 6,99
|CAFÉ REAL 250GR exceto lj 04
|R$ 4,43
|CAFÉ REAL 500GR exceto lj 04
|R$ 8,86
|CHOC.ESPECIALIDADES NESTLE 300GR
|R$ 7,49
|CHA MATE FRONTEIRA 250GR
|R$ 2,89
|CUP NOODLES 69GR SABORES
|R$ 2,99
|ERVA MATE BARÃO 500GR.
|R$ 3,49
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G
|R$ 2,49
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500GR
|R$ 2,59
|ERVILHA FUGINI 200GR
|R$ 1,29
|FEIJÃO VÔ CIDI 1KG
|R$ 4,79
|FEIJÃO ELITE KG
|R$ 4,49
|FERMETO OETKER 100GR
|R$ 1,99
|CR.LEITE PIRACANJUBA 200GR
|R$ 2,29
|LEITE COND.PIRACANJUBA 395GR
|R$ 3,49
|LEITE INTEGRAL ITALAC 1LT
|R$ 2,89
|LEITE INTEGRAL MANA 1LT
|R$ 2,99
|MAIONESE HELMANNS 500GR
|R$ 5,69
|MAC.DALLAS SEMOLA 500GR
|R$ 2,39
|MAC.PETYBON C/OVOS ESPAG.500GR
|R$ 3,39
|MAC.NISSIN LAMEN 85GR
|R$ 1,39
|MILHO VERDE FUGINI 200GR
|R$ 1,19
|MOLHO TOM.FUGINI 340GR
|R$ 1,19
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 2,99
|OLEO MISTO STA ISABEL 500ML
|R$ 6,99
|PAO FRANCES KG LOJA 04
|R$ 6,99
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 3,49
|MISTURA BOLO ZAELI 450G
|R$ 2,99
|SAL CINCO ESTRELA 1KG
|R$ 0,99
|SUCO UVA AURORA 1,5LTS
|R$ 12,49
|TAPIOCA ZAELI KG
|R$ 6,99
|AGUA SANITÁRIA CANDURA 2LTS
|R$ 3,99
|AGUA SANITÁRIA QBOA 1LT
|R$ 2,89
|AMACIANTE AMACITEL 2LTS
|R$ 6,99
|AMACIANTE SOFT PLUS 2LTS
|R$ 4,89
|DETERG.LÍQUIDO YPE 500ML
|R$ 1,69
|DETERG.PÓ OESTE SACHE 1KG
|R$ 3,99
|DETERG.PÓ OMO MULTIAÇÃO KG
|R$ 6,49
|DETERG.PÓ TIXAN KG
|R$ 5,99
|DETERG.PO TIXAN 2KG
|R$ 11,99
|DETERGENTE PO COQUEL 1KG
|R$ 6,99
|GUARDANAPO PAPEL SANTEPEL 24X22
|R$ 1,39
|PAPEL HIG.NEVE LV 16 PG 15 COMP.
|R$ 18,99
|PAPEL HIG.PERSONAL 4X1
|R$ 2,49
|PAPEL HIG.PERSONAL LV12 PG11 VIP
|R$ 11,99
|SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO
|R$ 5,98
|SABONETE LUX BOTANICAIS 85GR
|R$ 0,99
|SHAMPOO SEDA 325ML
|R$ 5,89
|TOALHA PAPEL FOLHA LEV C/2
|R$ 2,99
|TINTURA COR E TON KIT
|R$ 8,49
|CR.DENTAL SORRISO D.BRANCOS 180GR
|R$ 3,19
|CR.DENTAL SORRISO D.BRANCOS 90GR
|R$ 2,19
|DESOD.AEROSOL REXONA 150ML
|R$ 8,79
|APRESUNTADO BRUSTER KG
|R$ 7,99
|BACON SADIA KG
|R$ 19,90
|LING.CALABRESA SADIA
|R$ 15,99
|IOGURTE FRUTAP 900 ML
|R$ 5,99
|MARGARINA CLAYBOM 500GR
|R$ 3,59
|MARGARINA QUALY 1KG
|R$ 10,99
|MORTADELA BOLONHA PERDIGÃO KG
|R$ 13,99
|MUSSARELA STA ROSA KG
|R$ 22,99
|MUSSARELA MANA KG
|R$ 19,90
|MUSSARELA SADIA 200GR
|R$ 6,79
|PRESUNTO PERDIGÃO KG
|R$ 19,90
|SALSICHA REZENDE KG
|R$ 5,69
|REQUEIJÃO ELEGÊ 200GR
|R$ 3,99
|ACEM KG
|R$ 16,25
|PATINHO KG
|R$ 18,80
|CAPA COXÃO MOLE KG
|R$ 17,90
|CAPA FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,59
|LINGÜIÇA MISTA FRESCAL PERDIGÃO KG
|R$ 12,20
|CARNE SUÍNA KG
|R$ 9,90
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,90
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,99
|COXA DE FRANGO COPACOL KG
|R$ 6,99
|COXA SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,99
|COXA SOBRECOXA TEMP.COPACOL KG
|R$ 10,00
|COXÃO DURO KG
|R$ 18,49
|COXÃO MOLE KG
|R$ 18,99
|FRALDINHA KG
|R$ 11,90
|PONTA PEITO NATURAFRIG KG
|R$ 14,99
|LINGÜIÇA SUINA AURORA KG
|R$ 12,10
|LINGÜIÇA FRANGO COPACOL KG
|R$ 10,99
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,25
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
|PETISCO FRANGO COPACOL TEMP.1KG
|R$ 10,49
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,99
|PONTA PEITO KG
|R$ 15,49
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
LUTO
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INFRAESTRUTURA
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS