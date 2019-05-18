Sábado imperdível de ofertas é só nos Supermercados Princesa

Ofertas
O tão esperado fim de semana chegou e com ele grandes ofertas. Para garantir aquele almoço saboroso e divertido, a Rede Princesa de Supermercados preparou um preço especial da carne a cervejinha neste sábado.
|DESCRIÇÃO
|R$ UNITARIO
|ARROZ PRIMO PIATTO 5KG
|10,29
|ABACAXI UNIDADE
|3,99
|APRESUNTADO BRUSTER KG
|7,99
|AZEITONA PONZAN C/CAROÇO C/170GR
|2,99
|ACEM KG
|16,10
|BACON MANTA PERDIGÃO
|19,49
|BATATA PALHA YOKI 140GR
|4,29
|BOMBOM GAROTO SORTIDO 300GR
|7,99
|BOMBOM ESPECIALIDADES NESTLE 300GR
|8,49
|FRUTA CAQUI KG
|3,89
|CONTRA FILÉ KG
|19,49
|CAPA COXÃO MOLE KG
|17,99
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|16,49
|CARNE SUÍNA KG
|9,90
|CARVÃO ACÁCIA 4KG
|9,90
|CERVEJA SUBZERO 350ML
|1,99
|CERVEJA BRAHMA 269ML
|1,99
|COSTELA MINGUINHA KG
|9,40
|COSTELA RIPA KG
|9,49
|COSTELA SUINA PERDIGÃO KG
|14,99
|COXA E SOBRECOXA TEMP.1KG COPACOL
|10,10
|COXAO DURO KG
|16,99
|COXAO MOLE KG
|19,49
|ESPONJA AÇO BOMBRIL C/8
|1,49
|FARINHA TRIGO DALLAS KG
|2,39
|FAROFA TEMPERADA YOKI 500GR
|3,99
|FEIJÃO ELITE KG
|4,29
|FRALDINHA BOVINA KG
|11,99
|LARANJA KG
|1,39
|LASANHA PETYBON 200GR
|2,79
|LEITE ITALAC 1LT
|2,99
|LINGÜIÇA CALABRESA SADIA KG
|17,99
|LINGÜIÇA FRANGO COPACOL KG
|10,99
|LINGÜIÇA MIXTA PERDIGÃO KG
|12,49
|LINGÜIÇA ESPECIAL PRINCESA KG
|16,49
|LINGÜIÇA SUÍNA SEARA KG
|11,90
|MOLHO TOMATE DONANA TRAD/MAJER 340GR
|0,99
|MUSSARELA SADIA FATIADA 200GR
|6,79
|MUSSARELA MANA KG
|19,90
|MAIONESE FUGINI SACHE 200GR
|0,99
|MAIONESE HELMANNS REGULAR 500GR
|5,89
|MANDIOCA MIRANDENSE CONG.1KG
|5,99
|MANDIOCA CONGELADA MARIA MARIA 1KG
|4,99
|MARGARINA CLAYBOM 500GR
|3,49
|MISTURA BOLO DALLAS SABORES 400GR
|2,79
|MISTURA BOLO YOKI 425GR
|4,99
|MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500GR
|2,49
|MILHO VERDE FUGINI SACHE 200GR
|1,29
|MIOLO DA PALETA KG
|16,10
|MORTADELA BOLONHA TRADIC.PERDIGAO KG
|11,29
|MUSCULO KG
|13,99
|OLEO MISTO SOJA STA ISABEL 500ML
|6,99
|PAPEL HIGIÊNICO NEVE LV12 PG11 TODOS
|14,79
|PAPEL HIGIÊNICO SULLEG LV12 PG11
|11,49
|PETISCO FRANGO COPACOL TEMPERADO 1KG
|10,10
|PONTA DE AGULHA KG
|13,49
|PONTA DE PALETA KG
|13,49
|PONTA DE COSTELA KG
|16,99
|PONTA PEITO BOVINO KG
|14,99
|PONTA PEITO NATURA FRI KG
|14,49
|PONKAN KG
|2,19
|PRESUNTO COZIDO REZENDE KG
|13,49
|REFRESCO PÓ TANG 25 GR
|0,79
|REFRIG.COCA COLA 2LTS
|5,89
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|3,49
|REFRIG.SIMBA SABORES 2LTS
|2,99
|REQUEIJÃO CREMOSO ELEGE 200GR
|3,99
|SABONETE DAVENE LA FLORE 180GR
|2,99
|SALSICHA REZENDE KG
|5,49
|SORVETE DALE 2LTS SABORES
|13,49
|SUCO DEL VALLE 1LT TODOS
|4,99
|SUCO UVA AURORA 1,5lts
|12,49
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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