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Sábado imperdível de ofertas é só nos Supermercados Princesa

Thailla Torres

Publicado em 18/05/2019 às 07:00

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O tão esperado fim de semana chegou e com ele grandes ofertas. Para garantir aquele almoço saboroso e divertido, a Rede Princesa de Supermercados preparou um preço especial da carne a cervejinha neste sábado.

 

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO
ARROZ PRIMO PIATTO 5KG 10,29
ABACAXI UNIDADE 3,99
APRESUNTADO BRUSTER KG 7,99
AZEITONA PONZAN C/CAROÇO C/170GR 2,99
ACEM KG 16,10
BACON MANTA PERDIGÃO 19,49
BATATA PALHA YOKI 140GR 4,29
BOMBOM GAROTO SORTIDO 300GR 7,99
BOMBOM ESPECIALIDADES NESTLE 300GR 8,49
FRUTA CAQUI KG 3,89
CONTRA FILÉ KG 19,49
CAPA COXÃO MOLE KG 17,99
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG 16,49
CARNE SUÍNA KG 9,90
CARVÃO ACÁCIA 4KG 9,90
CERVEJA SUBZERO 350ML 1,99
CERVEJA BRAHMA 269ML 1,99
COSTELA MINGUINHA KG  9,40
COSTELA RIPA KG  9,49
COSTELA SUINA PERDIGÃO KG 14,99
COXA E SOBRECOXA TEMP.1KG COPACOL  10,10
COXAO DURO KG 16,99
COXAO MOLE KG 19,49
ESPONJA AÇO BOMBRIL C/8 1,49
FARINHA TRIGO DALLAS KG 2,39
FAROFA TEMPERADA YOKI 500GR 3,99
FEIJÃO ELITE KG 4,29
FRALDINHA BOVINA KG 11,99
LARANJA KG 1,39
LASANHA PETYBON 200GR 2,79
LEITE ITALAC 1LT 2,99
LINGÜIÇA CALABRESA SADIA KG 17,99
LINGÜIÇA FRANGO COPACOL KG 10,99
LINGÜIÇA MIXTA PERDIGÃO KG 12,49
LINGÜIÇA ESPECIAL PRINCESA KG 16,49
LINGÜIÇA SUÍNA SEARA KG 11,90
MOLHO TOMATE DONANA TRAD/MAJER  340GR 0,99
MUSSARELA SADIA FATIADA 200GR 6,79
MUSSARELA MANA KG 19,90
MAIONESE FUGINI SACHE 200GR 0,99
MAIONESE HELMANNS REGULAR 500GR 5,89
MANDIOCA MIRANDENSE CONG.1KG 5,99
MANDIOCA CONGELADA MARIA MARIA 1KG 4,99
MARGARINA CLAYBOM 500GR 3,49
MISTURA BOLO DALLAS SABORES 400GR 2,79
MISTURA BOLO YOKI 425GR  4,99
MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500GR 2,49
MILHO VERDE FUGINI SACHE 200GR 1,29
MIOLO DA PALETA KG 16,10
MORTADELA BOLONHA TRADIC.PERDIGAO KG 11,29
MUSCULO KG 13,99
OLEO MISTO SOJA STA ISABEL 500ML 6,99
PAPEL HIGIÊNICO NEVE LV12 PG11 TODOS 14,79
PAPEL HIGIÊNICO SULLEG LV12  PG11 11,49
PETISCO FRANGO COPACOL TEMPERADO 1KG 10,10
PONTA DE AGULHA KG 13,49
PONTA DE PALETA KG 13,49
PONTA DE COSTELA KG 16,99
PONTA PEITO BOVINO KG 14,99
PONTA PEITO NATURA FRI KG  14,49
PONKAN KG 2,19
PRESUNTO COZIDO REZENDE KG 13,49
REFRESCO PÓ TANG 25 GR 0,79
REFRIG.COCA COLA 2LTS 5,89
REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS 3,49
REFRIG.SIMBA SABORES 2LTS 2,99
REQUEIJÃO CREMOSO ELEGE 200GR 3,99
SABONETE DAVENE LA FLORE 180GR 2,99
SALSICHA REZENDE KG 5,49
SORVETE DALE 2LTS SABORES 13,49
SUCO DEL VALLE 1LT TODOS 4,99
SUCO UVA AURORA 1,5lts 12,49

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