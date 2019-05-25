Com carnes especiais, confira as ofertas dos Supermercados Princesa

Supermercado Princesa
Já garantiu o churrasco deste sábado? Nos Supermercados Princesa você encontra as melhores ofertas e os principais itens para reunir a família e os amigos com um sabor irrestível.
Além de cortes especiais de carne, há precinhos irrestíveis de acompanhamentos, suco de uva, vinho e cerveja. Confira as ofertas:
|DESCRIÇÃO
|UNITÁRIO (R$)
|AÇUCAR CRISTAL ESTRELA 2kg
|R$ 3,69
|ARROZ PRIMO PIATTO 5KG
|R$ 9,90
|ABACAXI UNIDADE
|R$ 3,99
|APRESUNTADO PEPERI KG
|R$ 8,99
|AZEITONA DONANA C/CAROÇO C/170GR
|R$ 2,59
|ACEM KG
|R$ 16,10
|BATATA PALHA YOKI 140GR
|R$ 4,29
|BISCOITO PASSATEMPO RECHEADO 130GR
|R$ 1,59
|BOMBOM GAROTO SORTIDO 300GR
|R$ 7,99
|BOMBOM ESPECIALIDADES NESTLE 300GR
|R$ 8,49
|COXÃO DURO KG
|R$ 16,80
|CAPA COXÃO MOLE KG
|R$ 17,90
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,49
|CARNE SUÍNA KG
|R$ 9,99
|CARVÃO ACÁCIA 4KG
|R$ 9,90
|CERVEJA SUBZERO 350ML
|R$ 1,99
|CERVEJA BRAHMA 269ML
|R$ 1,99
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,90
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,80
|COSTELA SUÍNA REZENDE KG
|R$ 12,99
|COXINHA DA ASA COPACOL KG
|R$ 9,99
|COXA SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,99
|EXT.TOMATE ELEFANTE 340GR
|R$ 3,79
|ESPONJA AÇO BOMBRIL C/8
|R$ 1,49
|ERVA MATE CAMPANARIO SABORES CX 500GR
|R$ 9,79
|FARINHA TRIGO DALLAS KG
|R$ 2,39
|FAROFA PRONTA PONZAN TRADICIONAL 500GR
|R$ 3,49
|FEIJÃO ELITE KG
|R$ 3,99
|FRALDINHA BOVINA KG
|R$ 11,99
|LARANJA KG
|R$ 1,39
|LASANHA PETYBON 200GR
|R$ 2,79
|LEITE MANA 1LT
|R$ 2,99
|LINGÜIÇA CALABRESA SADIA KG
|R$ 17,99
|LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,49
|LINGÜIÇA MISTA PERDIGÃO KG
|R$ 12,25
|LINGÜIÇA ESPECIAL PRINCESA KG
|R$ 16,49
|LINGÜIÇA SUÍNA SEARA KG
|R$ 11,49
|LIMAO KG
|R$ 1,99
|MOLHO TOMATE DONANA TRAD/MAJER 340GR
|R$ 0,99
|MUSSARELA SADIA FATIADA 200GR
|R$ 5,99
|MUSSARELA MANA KG
|R$ 19,90
|MAIONESE FUGINI SACHE 200GR
|R$ 0,99
|MAIONESE HELMANNS REGULAR 500GR
|R$ 5,79
|MANDIOCA CONGELADA MARIA MARIA 1KG
|R$ 4,99
|MARGARINA CLAYBOM 500GR
|R$ 3,49
|MISTURA BOLO DALLAS SABORES 400GR
|R$ 2,79
|MISTURA BOLO YOKI 425GR
|R$ 4,99
|MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500GR
|R$ 2,49
|MILHO VERDE FUGINI SACHE 200GR
|R$ 1,29
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,10
|MORTADELA BOLONHA TRADIC.PERDIGAO KG
|R$ 11,29
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
|OLEO MISTO SOJA STA ISABEL 500ML
|R$ 6,99
|PAPEL HIGIÊNICO NEVE LV12 PG11 TODOS
|R$ 14,79
|PAPEL HIG.PERSONAL VIP 30MT LV12 PG 11
|R$ 11,99
|PEITO DE FRANGO COPACOL KG
|R$ 8,99
|PETISCO FRANGO COPACOL TEMPERADO 1KG
|R$ 10,49
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,05
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,20
|PATINHO KG
|R$ 18,49
|PONTA PEITO BOVINO KG
|R$ 14,90
|PONTA PEITO NATURAFRIG/ FRIBOI KG
|R$ 14,90
|PRESUNTO COZIDO PERDIGÃO KG
|R$ 21,49
|REFRESCO PÓ TANG 25 GR
|R$ 0,79
|REFRIG.COCA COLA 2LTS
|R$ 5,89
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 3,49
|REFRIG.TALBAINA SABORES 2LTS
|R$ 2,59
|REQUEIJÃO CREMOSO ELEGE 200GR
|R$ 4,19
|SABONETE DAVENE LA FLORE 180GR
|R$ 2,99
|SARDINHA COQUEIRO 125GR
|R$ 3,79
|SURTUM KG
|R$ 15,99
|SALSICHA REZENDE KG
|R$ 5,49
|SUCO DEL VALLE 1LT TODOS
|R$ 4,99
|SUCO UVA AURORA 1,5lts
|R$ 12,49
|VINHO CAMPO LARGO 750ML SABORES
|R$ 9,90
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