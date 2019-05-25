Com carnes especiais, confira as ofertas dos Supermercados Princesa

Já garantiu o churrasco deste sábado? Nos Supermercados Princesa você encontra as melhores ofertas e os principais itens para reunir a família e os amigos com um sabor irrestível.

Além de cortes especiais de carne, há precinhos irrestíveis de acompanhamentos, suco de uva, vinho e cerveja. Confira as ofertas: