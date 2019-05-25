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Supermercado Princesa

Com carnes especiais, confira as ofertas dos Supermercados Princesa

Thailla Torres

Publicado em 25/05/2019 às 06:30

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Já garantiu o churrasco deste sábado? Nos Supermercados Princesa você encontra as melhores ofertas e os principais itens para reunir a família e os amigos com um sabor irrestível.

Além de cortes especiais de carne, há precinhos irrestíveis de acompanhamentos, suco de uva,  vinho e cerveja. Confira as ofertas:

DESCRIÇÃO UNITÁRIO (R$)
AÇUCAR CRISTAL ESTRELA 2kg R$ 3,69
ARROZ PRIMO PIATTO 5KG R$ 9,90
ABACAXI UNIDADE R$ 3,99
APRESUNTADO PEPERI KG R$ 8,99
AZEITONA DONANA C/CAROÇO C/170GR R$ 2,59
ACEM KG R$ 16,10
BATATA PALHA YOKI 140GR R$ 4,29
BISCOITO PASSATEMPO RECHEADO 130GR R$ 1,59
BOMBOM GAROTO SORTIDO 300GR R$ 7,99
BOMBOM ESPECIALIDADES NESTLE 300GR R$ 8,49
COXÃO DURO KG R$ 16,80
CAPA COXÃO MOLE KG R$ 17,90
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 16,49
CARNE SUÍNA KG R$ 9,99
CARVÃO ACÁCIA 4KG R$ 9,90
CERVEJA SUBZERO 350ML R$ 1,99
CERVEJA BRAHMA 269ML R$ 1,99
COSTELA MINGUINHA KG  R$ 9,90
COSTELA RIPA KG  R$ 9,80
COSTELA SUÍNA REZENDE KG R$ 12,99
COXINHA DA ASA COPACOL KG R$ 9,99
COXA SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,99
EXT.TOMATE ELEFANTE 340GR R$ 3,79
ESPONJA AÇO BOMBRIL C/8 R$ 1,49
ERVA MATE CAMPANARIO SABORES CX 500GR R$ 9,79
FARINHA TRIGO DALLAS KG R$ 2,39
FAROFA PRONTA PONZAN TRADICIONAL 500GR R$ 3,49
FEIJÃO ELITE KG R$ 3,99
FRALDINHA BOVINA KG R$ 11,99
LARANJA KG R$ 1,39
LASANHA PETYBON 200GR R$ 2,79
LEITE MANA 1LT R$ 2,99
LINGÜIÇA CALABRESA SADIA KG R$ 17,99
LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,49
LINGÜIÇA MISTA PERDIGÃO KG R$ 12,25
LINGÜIÇA ESPECIAL PRINCESA KG R$ 16,49
LINGÜIÇA SUÍNA SEARA KG R$ 11,49
LIMAO KG R$ 1,99
MOLHO TOMATE DONANA TRAD/MAJER  340GR R$ 0,99
MUSSARELA SADIA FATIADA 200GR R$ 5,99
MUSSARELA MANA KG R$ 19,90
MAIONESE FUGINI SACHE 200GR R$ 0,99
MAIONESE HELMANNS REGULAR 500GR R$ 5,79
MANDIOCA CONGELADA MARIA MARIA 1KG R$ 4,99
MARGARINA CLAYBOM 500GR R$ 3,49
MISTURA BOLO DALLAS SABORES 400GR R$ 2,79
MISTURA BOLO YOKI 425GR  R$ 4,99
MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500GR R$ 2,49
MILHO VERDE FUGINI SACHE 200GR R$ 1,29
MIOLO DA PALETA KG R$ 16,10
MORTADELA BOLONHA TRADIC.PERDIGAO KG R$ 11,29
MUSCULO KG R$ 13,99
OLEO MISTO SOJA STA ISABEL 500ML R$ 6,99
PAPEL HIGIÊNICO NEVE LV12 PG11 TODOS R$ 14,79
PAPEL HIG.PERSONAL VIP 30MT LV12 PG 11 R$ 11,99
PEITO DE FRANGO COPACOL KG R$ 8,99
PETISCO FRANGO COPACOL TEMPERADO 1KG R$ 10,49
PONTA DE AGULHA KG R$ 13,05
PONTA DE PALETA KG R$ 13,20
PATINHO KG R$ 18,49
PONTA PEITO BOVINO KG R$ 14,90
PONTA PEITO NATURAFRIG/ FRIBOI KG  R$ 14,90
PRESUNTO COZIDO PERDIGÃO KG R$ 21,49
REFRESCO PÓ TANG 25 GR R$ 0,79
REFRIG.COCA COLA 2LTS R$ 5,89
REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS R$ 3,49
REFRIG.TALBAINA SABORES 2LTS R$ 2,59
REQUEIJÃO CREMOSO ELEGE 200GR R$ 4,19
SABONETE DAVENE LA FLORE 180GR R$ 2,99
SARDINHA COQUEIRO 125GR R$ 3,79
SURTUM KG R$ 15,99
SALSICHA REZENDE KG R$ 5,49
SUCO DEL VALLE 1LT TODOS R$ 4,99
SUCO UVA AURORA 1,5lts R$ 12,49
VINHO CAMPO LARGO 750ML SABORES  R$ 9,90

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