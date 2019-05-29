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Princesa

"Quarta D" é dia de oferta nos supermercados da Rede Princesa

Renan Nucci

Publicado em 29/05/2019 às 07:00

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“Quarta D” dos Supermercados Princesa chegou com mais de 100 itens em oferta para quem gosta de encher o carrinho sem pagar muito. Os itens em promoção vão desde as folhas para a saladinha até os cortes nobres de carne para a mistura.

E para facilitar ainda mais a vida do consumidor, o jornal O Pantaneiro lista aqui todos os itens para que o consumidor já saia de casa com a listinha pronta. Confira:

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS  R$ Unitário 
ABACAXI  HAWAI/PEROLA UND  R$      3,99
ABOBORA CABOTIAN KG  R$      1,89
BANANA NANICA KG   R$      1,39
BATATA DOCE KG  R$      1,49
BATATA LAVADA KG  R$      3,69
BETERRABA KG  R$      2,49
BROCOLIS UNIDADE  R$      5,49
CAQUI KG  R$      3,99
CEBOLA KG  R$      3,59
CENOURA KG  R$      3,99
COUVE FLOR UNIDADE  R$      6,99
CHUCHU KG  R$      1,99
LARANJA KG   R$      1,39
MAÇA NACIONAL KG  R$      3,89
MAMÃO FORMOSA KG  R$      2,79
MELÃO AMARELO KG  R$      4,49
MORANGO BDJ  R$      5,99
OVOS CAMVA DUZIA BRANCO   R$      3,99
OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30   R$      9,90
OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO  R$      5,49
PEPINO COMUM KG  R$      2,69
PIMENTAO VERDE KG  R$      4,29
PONKAN KG  R$      1,49
REPOLHO VERDE KG  R$      2,59
TOMATE  KG  + SALADETE  R$      5,99
UVA BENITAKA 500GR  R$      4,99
UVA ITÁLIA 500GR  R$      4,99
UVA NIAGARA 500GR  R$      4,99
   
ARROZ TIO LAUTÉRIO 5KG  R$    10,90
AÇUCAR SONORA 2KG  R$      3,49
CAFÉ REAL 250GR exceto lj 04  R$      4,39
CAFÉ REAL 500GR exceto lj 04  R$      8,78
CHOC.GAROTO SORTIDO 300GR  R$      7,29
CUP NOODLES 69GR SABORES  R$      2,99
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G  R$      2,49
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500GR  R$      2,59
ERVILHA FUGINI 200GR  R$      1,29
FEIJÃO VÔ CIDI 1KG  R$      3,98
CR.LEITE PIRACANJUBA 200GR  R$      2,29
LEITE COND.PIRACANJUBA 395GR  R$      3,49
LEITE PIRACANJUBA 1LT  R$      3,19
LEITE INTEGRAL MANA 1LT  R$      2,99
LEITE NINHO 400GR  R$    11,99
MAC.NISSIN LAMEN 85GR  R$      1,39
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML  R$      2,89
PAO FRANCES KG LOJA 04  R$      6,99
REFRIG.FUNADA  SABORES 2LTS  R$      3,49
REFRESCO FRISCO SABORES 25GR  R$      0,69
SAL CINCO ESTRELA 1KG  R$      0,99
   
AGUA SANITÁRIA QBOA 1LT  R$      2,89
AGUA SANITÁRIA YPE 2LTS  R$      4,98
AMACIANTE AMACITEL  2LTS  R$      6,99
AMAC.YPE 2LTS   R$      6,89
DETERG.LÍQUIDO YPE  500ML  R$      1,69
DETERG.PÓ OMO MULTIAÇÃO 1 KG  R$      6,89
DETERG.PO TIXAN 2KG  R$    11,99
DETERGENTE PO COQUEL 1KG  R$      6,99
PAPEL HIG.NEVE LV 16  PG 15  COMP.  R$    18,99
PAPEL HIG.PERSONAL 4X1   R$      2,49
PAPEL HIG.PERSONAL LV12 PG11 VIP   R$    11,99
SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO  R$      5,98
SABONETE FRANCIS LUXO 85GR  R$      1,39
SABONETE LUX BOTANICALS 85GR  R$      1,19
SHAMPOO MONANGE 350ML  R$      5,29
CR.DENTAL SORRISO D.BRANCOS 180GR   R$      3,19
CR.DENTAL SORRISO T.L.COMP. 70GR  R$      1,19
   
APRESUNTADO BRUSTER KG  R$      7,99
BACON SADIA KG  R$    19,90
LING.CALABRESA ESTRELA KG  R$    10,99
IOGURTE FRUTAP 900 ML  R$      5,99
IOGURTE NESTLE 540GR  R$      3,99
MARGARINA QUALY 500GR  R$      5,49
MUSSARELA MANA KG  R$    19,90
MUSSARELA SADIA 200GR  R$      6,49
PRESUNTO PERDIGÃO KG  R$    19,90
SALSICHA REZENDE KG  R$      5,69
REQUEIJÃO ELEGÊ 200GR  R$      4,59
   
ACEM KG  R$    15,99
CAPA COXÃO MOLE KG  R$    17,95
CAPA FILÉ FRIBOI KG  R$    16,49
LINGÜIÇA MISTA FRESCAL PERDIGÃO KG  R$    12,49
CARNE SUÍNA KG  R$      9,80
COSTELA MINGUINHA KG  R$      9,40
COSTELA RIPA KG  R$      9,49
COXA SOBRECOXA COPACOL KG  R$      6,99
COXINHA DA ASA COPACOL KG  R$      9,99
COXÃO DURO KG  R$    16,99
COXÃO MOLE KG  R$    18,99
FRALDINHA KG  R$    12,80
PONTA PEITO NATURAFRIG KG  R$    14,80
LINGÜIÇA FRANGO COPACOL KG  R$    10,49
MIOLO DA PALETA KG  R$    16,25
MUSCULO KG  R$    13,90
PETISCO FRANGO COPACOL TEMP.1KG  R$    10,80
PONTA DE AGULHA KG   R$    13,05
PONTA DE PALETA KG  R$    13,10
PONTA PEITO KG  R$    14,90

 

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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