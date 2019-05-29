"Quarta D" é dia de oferta nos supermercados da Rede Princesa

Princesa
“Quarta D” dos Supermercados Princesa chegou com mais de 100 itens em oferta para quem gosta de encher o carrinho sem pagar muito. Os itens em promoção vão desde as folhas para a saladinha até os cortes nobres de carne para a mistura.
E para facilitar ainda mais a vida do consumidor, o jornal O Pantaneiro lista aqui todos os itens para que o consumidor já saia de casa com a listinha pronta. Confira:
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|ABACAXI HAWAI/PEROLA UND
|R$ 3,99
|ABOBORA CABOTIAN KG
|R$ 1,89
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,39
|BATATA DOCE KG
|R$ 1,49
|BATATA LAVADA KG
|R$ 3,69
|BETERRABA KG
|R$ 2,49
|BROCOLIS UNIDADE
|R$ 5,49
|CAQUI KG
|R$ 3,99
|CEBOLA KG
|R$ 3,59
|CENOURA KG
|R$ 3,99
|COUVE FLOR UNIDADE
|R$ 6,99
|CHUCHU KG
|R$ 1,99
|LARANJA KG
|R$ 1,39
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 3,89
|MAMÃO FORMOSA KG
|R$ 2,79
|MELÃO AMARELO KG
|R$ 4,49
|MORANGO BDJ
|R$ 5,99
|OVOS CAMVA DUZIA BRANCO
|R$ 3,99
|OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30
|R$ 9,90
|OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO
|R$ 5,49
|PEPINO COMUM KG
|R$ 2,69
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 4,29
|PONKAN KG
|R$ 1,49
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 2,59
|TOMATE KG + SALADETE
|R$ 5,99
|UVA BENITAKA 500GR
|R$ 4,99
|UVA ITÁLIA 500GR
|R$ 4,99
|UVA NIAGARA 500GR
|R$ 4,99
|ARROZ TIO LAUTÉRIO 5KG
|R$ 10,90
|AÇUCAR SONORA 2KG
|R$ 3,49
|CAFÉ REAL 250GR exceto lj 04
|R$ 4,39
|CAFÉ REAL 500GR exceto lj 04
|R$ 8,78
|CHOC.GAROTO SORTIDO 300GR
|R$ 7,29
|CUP NOODLES 69GR SABORES
|R$ 2,99
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G
|R$ 2,49
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500GR
|R$ 2,59
|ERVILHA FUGINI 200GR
|R$ 1,29
|FEIJÃO VÔ CIDI 1KG
|R$ 3,98
|CR.LEITE PIRACANJUBA 200GR
|R$ 2,29
|LEITE COND.PIRACANJUBA 395GR
|R$ 3,49
|LEITE PIRACANJUBA 1LT
|R$ 3,19
|LEITE INTEGRAL MANA 1LT
|R$ 2,99
|LEITE NINHO 400GR
|R$ 11,99
|MAC.NISSIN LAMEN 85GR
|R$ 1,39
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 2,89
|PAO FRANCES KG LOJA 04
|R$ 6,99
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 3,49
|REFRESCO FRISCO SABORES 25GR
|R$ 0,69
|SAL CINCO ESTRELA 1KG
|R$ 0,99
|AGUA SANITÁRIA QBOA 1LT
|R$ 2,89
|AGUA SANITÁRIA YPE 2LTS
|R$ 4,98
|AMACIANTE AMACITEL 2LTS
|R$ 6,99
|AMAC.YPE 2LTS
|R$ 6,89
|DETERG.LÍQUIDO YPE 500ML
|R$ 1,69
|DETERG.PÓ OMO MULTIAÇÃO 1 KG
|R$ 6,89
|DETERG.PO TIXAN 2KG
|R$ 11,99
|DETERGENTE PO COQUEL 1KG
|R$ 6,99
|PAPEL HIG.NEVE LV 16 PG 15 COMP.
|R$ 18,99
|PAPEL HIG.PERSONAL 4X1
|R$ 2,49
|PAPEL HIG.PERSONAL LV12 PG11 VIP
|R$ 11,99
|SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO
|R$ 5,98
|SABONETE FRANCIS LUXO 85GR
|R$ 1,39
|SABONETE LUX BOTANICALS 85GR
|R$ 1,19
|SHAMPOO MONANGE 350ML
|R$ 5,29
|CR.DENTAL SORRISO D.BRANCOS 180GR
|R$ 3,19
|CR.DENTAL SORRISO T.L.COMP. 70GR
|R$ 1,19
|APRESUNTADO BRUSTER KG
|R$ 7,99
|BACON SADIA KG
|R$ 19,90
|LING.CALABRESA ESTRELA KG
|R$ 10,99
|IOGURTE FRUTAP 900 ML
|R$ 5,99
|IOGURTE NESTLE 540GR
|R$ 3,99
|MARGARINA QUALY 500GR
|R$ 5,49
|MUSSARELA MANA KG
|R$ 19,90
|MUSSARELA SADIA 200GR
|R$ 6,49
|PRESUNTO PERDIGÃO KG
|R$ 19,90
|SALSICHA REZENDE KG
|R$ 5,69
|REQUEIJÃO ELEGÊ 200GR
|R$ 4,59
|ACEM KG
|R$ 15,99
|CAPA COXÃO MOLE KG
|R$ 17,95
|CAPA FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,49
|LINGÜIÇA MISTA FRESCAL PERDIGÃO KG
|R$ 12,49
|CARNE SUÍNA KG
|R$ 9,80
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,40
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,49
|COXA SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,99
|COXINHA DA ASA COPACOL KG
|R$ 9,99
|COXÃO DURO KG
|R$ 16,99
|COXÃO MOLE KG
|R$ 18,99
|FRALDINHA KG
|R$ 12,80
|PONTA PEITO NATURAFRIG KG
|R$ 14,80
|LINGÜIÇA FRANGO COPACOL KG
|R$ 10,49
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,25
|MUSCULO KG
|R$ 13,90
|PETISCO FRANGO COPACOL TEMP.1KG
|R$ 10,80
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,05
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,10
|PONTA PEITO KG
|R$ 14,90
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
LUTO
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INFRAESTRUTURA
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS