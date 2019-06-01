Sábado é dia de churrasco e as melhores ofertas do Supermercado Princesa

Sábado é sinônimo de churrasco, diversão em família e tranquilidade. Mas se você está no trabalho também não perca as oportunidades e promoções após deixar o expediente. Vá até o Supermercado Princesa e confira todas as ofertas deste sábado. Tem promoção de diversos cortes de carne, além de refrigerantes, sucos e molhos especiais.

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO ABACAXI UNIDADE R$ 3,99 ACEM KG R$ 16,20 COXÃO DURO KG R$ 17,49 CAPA COXÃO MOLE KG R$ 17,99 CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 16,49 CARNE SUÍNA KG R$ 9,99 CARVÃO ACÁCIA 4KG R$ 9,90 CERVEJA BUDWEISER OW 330ML R$ 3,49 CERVEJA BRAHMA 350ML R$ 2,29 COSTELA MINGUINHA KG R$ 9,90 COSTELA RIPA KG R$ 9,80 COSTELA SUÍNA REZENDE KG R$ 12,99 COXINHA DA ASA COPACOL KG R$ 9,90 COXA SOBRECOXA COPACOL KG R$ 7,20 FAROFA PRONTA PONZAN TRADICIONAL 500GR R$ 3,49 FRALDINHA BOVINA KG R$ 11,99 LINGÜIÇA CALABRESA ESTRELA KG R$ 11,99 LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,80 LINGÜIÇA MISTA PERDIGÃO KG R$ 12,40 MUSSARELA SADIA FATIADA 200GR R$ 6,49 MUSSARELA MANA KG R$ 19,90 MAIONESE FUGINI SACHE 500GR R$ 2,99 MANDIOCA CONG.MIRANDENSE 1KG R$ 5,99 MANDIOCA CONGELADA MARIA MARIA 1KG R$ 4,99 MISTURA BOLO YOKI 425GR R$ 4,99 MIOLO DA PALETA KG R$ 16,20 MOLHO CHURRASCO PIC/TRAD.PONZAN 250ML R$ 3,99 MOLHO POMAROLA SACHE 300GR SABORES R$ 2,99 MUSCULO KG R$ 13,80 OLEO MISTO SOJA STA ISABEL 500ML R$ 6,99 PAPEL HIGIÊNICO NEVE LV12 PG11 TODOS R$ 14,79 PEITO FRANGO COPACOL KG R$ 8,99 PETISCO FRANGO COPACOL TEMPERADO 1KG R$ 9,99 PONTA DE AGULHA KG R$ 13,49 PONTA DE PALETA KG R$ 13,49 PATINHO KG R$ 18,99 PONTA PEITO BOVINO KG R$ 14,90 PONTA PEITO NATURAFRIG/ FRIBOI KG R$ 14,80 PRESUNTO COZIDO PERDIGÃO KG R$ 21,49 REFRESCO PÓ TANG 25 GR R$ 0,79 REFRIGERANTE SUKITA 2LTS R$ 3,39 REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS R$ 3,49 REFRIG.TALBAINA SABORES 2LTS R$ 2,59 SURTUM KG R$ 15,99 SALSICHA REZENDE KG R$ 5,49 SUCO DEL VALLE 1LT TODOS R$ 4,99 SUCO UVA ALIANÇA 1,5lts R$ 11,99 VINHO CAMPO LARGO 750ML SABORES R$ 9,90

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS