Sábado é dia de churrasco e as melhores ofertas do Supermercado Princesa

Rede Princesa
Sábado é sinônimo de churrasco, diversão em família e tranquilidade. Mas se você está no trabalho também não perca as oportunidades e promoções após deixar o expediente. Vá até o Supermercado Princesa e confira todas as ofertas deste sábado. Tem promoção de diversos cortes de carne, além de refrigerantes, sucos e molhos especiais.
|DESCRIÇÃO
|R$ UNITARIO
|ABACAXI UNIDADE
|R$ 3,99
|ACEM KG
|R$ 16,20
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,49
|CAPA COXÃO MOLE KG
|R$ 17,99
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,49
|CARNE SUÍNA KG
|R$ 9,99
|CARVÃO ACÁCIA 4KG
|R$ 9,90
|CERVEJA BUDWEISER OW 330ML
|R$ 3,49
|CERVEJA BRAHMA 350ML
|R$ 2,29
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,90
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,80
|COSTELA SUÍNA REZENDE KG
|R$ 12,99
|COXINHA DA ASA COPACOL KG
|R$ 9,90
|COXA SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 7,20
|FAROFA PRONTA PONZAN TRADICIONAL 500GR
|R$ 3,49
|FRALDINHA BOVINA KG
|R$ 11,99
|LINGÜIÇA CALABRESA ESTRELA KG
|R$ 11,99
|LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,80
|LINGÜIÇA MISTA PERDIGÃO KG
|R$ 12,40
|MUSSARELA SADIA FATIADA 200GR
|R$ 6,49
|MUSSARELA MANA KG
|R$ 19,90
|MAIONESE FUGINI SACHE 500GR
|R$ 2,99
|MANDIOCA CONG.MIRANDENSE 1KG
|R$ 5,99
|MANDIOCA CONGELADA MARIA MARIA 1KG
|R$ 4,99
|MISTURA BOLO YOKI 425GR
|R$ 4,99
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,20
|MOLHO CHURRASCO PIC/TRAD.PONZAN 250ML
|R$ 3,99
|MOLHO POMAROLA SACHE 300GR SABORES
|R$ 2,99
|MUSCULO KG
|R$ 13,80
|OLEO MISTO SOJA STA ISABEL 500ML
|R$ 6,99
|PAPEL HIGIÊNICO NEVE LV12 PG11 TODOS
|R$ 14,79
|PEITO FRANGO COPACOL KG
|R$ 8,99
|PETISCO FRANGO COPACOL TEMPERADO 1KG
|R$ 9,99
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,49
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,49
|PATINHO KG
|R$ 18,99
|PONTA PEITO BOVINO KG
|R$ 14,90
|PONTA PEITO NATURAFRIG/ FRIBOI KG
|R$ 14,80
|PRESUNTO COZIDO PERDIGÃO KG
|R$ 21,49
|REFRESCO PÓ TANG 25 GR
|R$ 0,79
|REFRIGERANTE SUKITA 2LTS
|R$ 3,39
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 3,49
|REFRIG.TALBAINA SABORES 2LTS
|R$ 2,59
|SURTUM KG
|R$ 15,99
|SALSICHA REZENDE KG
|R$ 5,49
|SUCO DEL VALLE 1LT TODOS
|R$ 4,99
|SUCO UVA ALIANÇA 1,5lts
|R$ 11,99
|VINHO CAMPO LARGO 750ML SABORES
|R$ 9,90
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS