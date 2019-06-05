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Princesa

Quarta D é dia de oferta nos supermercados da Rede Princesa

Renan Nucci

Publicado em 05/06/2019 às 06:59

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E para facilitar ainda mais a vida do consumidor, o jornal O Pantaneiro lista aqui todos os itens para que o consumidor já saia de casa com a listinha pronta. Confira:

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS R$ Unitário
 ABACAXI  HAWAI/PEROLA UND   R$      3,99
 ABOBORA CABOTIAN KG   R$      1,79
 BANANA NANICA KG    R$      1,49
 BATATA DOCE KG   R$      1,99
 BATATA LAVADA KG   R$      4,59
 BETERRABA KG   R$      2,69
 BROCOLIS UNIDADE   R$      6,49
 CEBOLA KG   R$      3,39
 CENOURA KG   R$      3,89
 CHUCHU KG   R$      1,99
 LARANJA KG    R$      1,39
 MAÇA NACIONAL KG   R$      3,59
 MAMÃO FORMOSA KG   R$      2,99
 MELÃO AMARELO KG   R$      4,49
 OVOS CAMVA DUZIA BRANCO    R$      3,89
 OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30    R$      9,49
 OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO   R$      5,49
 PEPINO COMUM KG   R$      3,29
 PONCAN KG   R$      1,39
 PIMENTAO VERDE KG   R$      4,29
 REPOLHO VERDE KG   R$      2,59
 TOMATE  KG  + SALADETE   R$      5,99
   
ARROZ TIO LAUTÉRIO 5KG  R$    10,90
AÇUCAR ESTRELA 2KG  R$      3,49
CAFÉ CABOCLO 500GR  R$      6,99
CAFÉ REAL 250GR exceto lj 04  R$      4,39
CAFÉ REAL 500GR exceto lj 04  R$      8,78
CHOC.GAROTO SORTIDO 300GR  R$      7,29
CUP NOODLES 69GR SABORES  R$      2,99
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G  R$      2,49
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500GR  R$      2,59
FEIJÃO VÔ CIDI 1KG  R$      3,89
CR.LEITE CUL.TRIANGULO MIN. 200GR  R$      1,99
LEITE COND.MIST.LAC.TRIANGULO 395GR  R$      2,99
LEITE PIRACANJUBA 1LT  R$      3,29
LEITE TRIANGULO  1LT  R$      2,99
LEITE NINHO 400GR  R$    11,99
MAC.NISSIN LAMEN 85GR  R$      1,39
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML  R$      2,89
PAO FRANCES KG LOJA 04  R$      6,99
REFRIG.FUNADA  SABORES 2LTS  R$      3,49
REFRESCO FRISCO SABORES 25GR  R$      0,69
SAL CINCO ESTRELA 1KG  R$      0,99
   
AGUA SANITÁRIA QBOA 1LT  R$      2,99
AGUA SANITÁRIA YPE 2LTS  R$      4,99
AMACIANTE AMACITEL  2LTS  R$      6,99
AMACIANTE YPE 5LTS   R$    15,99
AMACIANTE MON BIJOU 2LTS  R$      6,49
DESINFETANTE OESTE 2LTS  R$      3,79
DETERG.LÍQUIDO YPE  500ML  R$      1,69
DETERG.PÓ OMO MULTIAÇÃO 1 KG  R$      6,99
DETERG.PO TIXAN 2KG  R$    11,99
DETERGENTE PO COQUEL 1KG  R$      7,49
ESPONJA AÇO BOMBRIL C/8  R$      1,49
PAPEL HIG.NEVE LV 16  PG 15  COMP.  R$    18,99
PAPEL HIG.PERSONAL 4X1   R$      2,49
PAPEL HIG.PERSONAL LV12 PG11 VIP   R$    11,99
SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO  R$      5,99
SABONETE PALMOLIVE 150GR  R$      2,49
SABONETE LUX BOTANICALS 85GR  R$      1,19
SHAMPOO SEDA 325ML  R$      5,99
TINTURA COR & TON  KIT  R$      9,79
CR.DENTAL SORRISO D.BRANCOS 180GR   R$      3,19
CR.DENTAL SORRISO T.L.COMP. 70GR  R$      1,19
VASSOURA STA MARIA PHENIX  UNID.  R$      7,49
MULTIUSO FACILLE 550ML  R$      2,79
   
BACON MANTA PERDIGÃO KG  R$    19,90
LING.CALABRESA SADIA KG  R$    16,99
IOGURTE FRUTAP 900 ML SABORES  R$      5,99
IOG.NESTLE  540GR  MORANGO/VIT.FRUT  R$      3,29
MARGARINA QUALY 500GR  R$      5,49
MUSSARELA MANA KG  R$    19,90
MUSSARELA SADIA 200GR  R$      6,29
PRESUNTO SADIA KG  R$    22,90
PIZZA SADIA 460GR  R$    12,49
SALSICHA REZENDE KG  R$      5,59
REQUEIJÃO ELEGÊ 200GR  R$      4,69
   
ACEM KG  R$    16,25
CAPA COXÃO MOLE KG  R$    17,99
CAPA FILÉ FRIBOI KG  R$    16,49
PATINHO KG  R$    18,90
CARNE SUÍNA KG  R$      9,80
COSTELA MINGUINHA KG  R$      9,49
COSTELA RIPA KG  R$      9,40
COXA SOBRECOXA COPACOL KG  R$      7,25
COXA SOBRECOXA BELLO KG  R$      6,99
COXINHA DA ASA COPACOL KG  R$      9,90
COXINHA DA ASA BELLO TEMP.750G  R$      6,99
COXÃO DURO KG  R$    17,90
FRALDINHA KG  R$    11,99
FILÉ PEITO FRANGO DES.COPACOL 400GR  R$    10,99
LINGÜIÇA FRANGO COPACOL KG  R$    10,49
MIOLO DA PALETA KG  R$    16,25
MUSCULO KG  R$    13,99
PETISCO FRANGO COPACOL TEMP.1KG  R$    10,49
PONTA DE AGULHA KG   R$    13,99
PONTA DE PALETA KG  R$    13,99
PONTA PEITO KG  R$    14,99

 

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

 

 

 

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