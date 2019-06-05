Quarta D é dia de oferta nos supermercados da Rede Princesa

E para facilitar ainda mais a vida do consumidor, o jornal O Pantaneiro lista aqui todos os itens para que o consumidor já saia de casa com a listinha pronta. Confira:

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS R$ Unitário ABACAXI HAWAI/PEROLA UND R$ 3,99 ABOBORA CABOTIAN KG R$ 1,79 BANANA NANICA KG R$ 1,49 BATATA DOCE KG R$ 1,99 BATATA LAVADA KG R$ 4,59 BETERRABA KG R$ 2,69 BROCOLIS UNIDADE R$ 6,49 CEBOLA KG R$ 3,39 CENOURA KG R$ 3,89 CHUCHU KG R$ 1,99 LARANJA KG R$ 1,39 MAÇA NACIONAL KG R$ 3,59 MAMÃO FORMOSA KG R$ 2,99 MELÃO AMARELO KG R$ 4,49 OVOS CAMVA DUZIA BRANCO R$ 3,89 OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30 R$ 9,49 OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO R$ 5,49 PEPINO COMUM KG R$ 3,29 PONCAN KG R$ 1,39 PIMENTAO VERDE KG R$ 4,29 REPOLHO VERDE KG R$ 2,59 TOMATE KG + SALADETE R$ 5,99 ARROZ TIO LAUTÉRIO 5KG R$ 10,90 AÇUCAR ESTRELA 2KG R$ 3,49 CAFÉ CABOCLO 500GR R$ 6,99 CAFÉ REAL 250GR exceto lj 04 R$ 4,39 CAFÉ REAL 500GR exceto lj 04 R$ 8,78 CHOC.GAROTO SORTIDO 300GR R$ 7,29 CUP NOODLES 69GR SABORES R$ 2,99 ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G R$ 2,49 ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500GR R$ 2,59 FEIJÃO VÔ CIDI 1KG R$ 3,89 CR.LEITE CUL.TRIANGULO MIN. 200GR R$ 1,99 LEITE COND.MIST.LAC.TRIANGULO 395GR R$ 2,99 LEITE PIRACANJUBA 1LT R$ 3,29 LEITE TRIANGULO 1LT R$ 2,99 LEITE NINHO 400GR R$ 11,99 MAC.NISSIN LAMEN 85GR R$ 1,39 OLEO SOJA CONCORDIA 900ML R$ 2,89 PAO FRANCES KG LOJA 04 R$ 6,99 REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS R$ 3,49 REFRESCO FRISCO SABORES 25GR R$ 0,69 SAL CINCO ESTRELA 1KG R$ 0,99 AGUA SANITÁRIA QBOA 1LT R$ 2,99 AGUA SANITÁRIA YPE 2LTS R$ 4,99 AMACIANTE AMACITEL 2LTS R$ 6,99 AMACIANTE YPE 5LTS R$ 15,99 AMACIANTE MON BIJOU 2LTS R$ 6,49 DESINFETANTE OESTE 2LTS R$ 3,79 DETERG.LÍQUIDO YPE 500ML R$ 1,69 DETERG.PÓ OMO MULTIAÇÃO 1 KG R$ 6,99 DETERG.PO TIXAN 2KG R$ 11,99 DETERGENTE PO COQUEL 1KG R$ 7,49 ESPONJA AÇO BOMBRIL C/8 R$ 1,49 PAPEL HIG.NEVE LV 16 PG 15 COMP. R$ 18,99 PAPEL HIG.PERSONAL 4X1 R$ 2,49 PAPEL HIG.PERSONAL LV12 PG11 VIP R$ 11,99 SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO R$ 5,99 SABONETE PALMOLIVE 150GR R$ 2,49 SABONETE LUX BOTANICALS 85GR R$ 1,19 SHAMPOO SEDA 325ML R$ 5,99 TINTURA COR & TON KIT R$ 9,79 CR.DENTAL SORRISO D.BRANCOS 180GR R$ 3,19 CR.DENTAL SORRISO T.L.COMP. 70GR R$ 1,19 VASSOURA STA MARIA PHENIX UNID. R$ 7,49 MULTIUSO FACILLE 550ML R$ 2,79 BACON MANTA PERDIGÃO KG R$ 19,90 LING.CALABRESA SADIA KG R$ 16,99 IOGURTE FRUTAP 900 ML SABORES R$ 5,99 IOG.NESTLE 540GR MORANGO/VIT.FRUT R$ 3,29 MARGARINA QUALY 500GR R$ 5,49 MUSSARELA MANA KG R$ 19,90 MUSSARELA SADIA 200GR R$ 6,29 PRESUNTO SADIA KG R$ 22,90 PIZZA SADIA 460GR R$ 12,49 SALSICHA REZENDE KG R$ 5,59 REQUEIJÃO ELEGÊ 200GR R$ 4,69 ACEM KG R$ 16,25 CAPA COXÃO MOLE KG R$ 17,99 CAPA FILÉ FRIBOI KG R$ 16,49 PATINHO KG R$ 18,90 CARNE SUÍNA KG R$ 9,80 COSTELA MINGUINHA KG R$ 9,49 COSTELA RIPA KG R$ 9,40 COXA SOBRECOXA COPACOL KG R$ 7,25 COXA SOBRECOXA BELLO KG R$ 6,99 COXINHA DA ASA COPACOL KG R$ 9,90 COXINHA DA ASA BELLO TEMP.750G R$ 6,99 COXÃO DURO KG R$ 17,90 FRALDINHA KG R$ 11,99 FILÉ PEITO FRANGO DES.COPACOL 400GR R$ 10,99 LINGÜIÇA FRANGO COPACOL KG R$ 10,49 MIOLO DA PALETA KG R$ 16,25 MUSCULO KG R$ 13,99 PETISCO FRANGO COPACOL TEMP.1KG R$ 10,49 PONTA DE AGULHA KG R$ 13,99 PONTA DE PALETA KG R$ 13,99 PONTA PEITO KG R$ 14,99

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS