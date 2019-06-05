Quarta D é dia de oferta nos supermercados da Rede Princesa

Princesa
E para facilitar ainda mais a vida do consumidor, o jornal O Pantaneiro lista aqui todos os itens para que o consumidor já saia de casa com a listinha pronta. Confira:
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|ABACAXI HAWAI/PEROLA UND
|R$ 3,99
|ABOBORA CABOTIAN KG
|R$ 1,79
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,49
|BATATA DOCE KG
|R$ 1,99
|BATATA LAVADA KG
|R$ 4,59
|BETERRABA KG
|R$ 2,69
|BROCOLIS UNIDADE
|R$ 6,49
|CEBOLA KG
|R$ 3,39
|CENOURA KG
|R$ 3,89
|CHUCHU KG
|R$ 1,99
|LARANJA KG
|R$ 1,39
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 3,59
|MAMÃO FORMOSA KG
|R$ 2,99
|MELÃO AMARELO KG
|R$ 4,49
|OVOS CAMVA DUZIA BRANCO
|R$ 3,89
|OVOS CAMVA PLASTIFICADO C/30
|R$ 9,49
|OVOS SANTA CLARA DZ VERMELHO
|R$ 5,49
|PEPINO COMUM KG
|R$ 3,29
|PONCAN KG
|R$ 1,39
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 4,29
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 2,59
|TOMATE KG + SALADETE
|R$ 5,99
|ARROZ TIO LAUTÉRIO 5KG
|R$ 10,90
|AÇUCAR ESTRELA 2KG
|R$ 3,49
|CAFÉ CABOCLO 500GR
|R$ 6,99
|CAFÉ REAL 250GR exceto lj 04
|R$ 4,39
|CAFÉ REAL 500GR exceto lj 04
|R$ 8,78
|CHOC.GAROTO SORTIDO 300GR
|R$ 7,29
|CUP NOODLES 69GR SABORES
|R$ 2,99
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE 500G
|R$ 2,49
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD.500GR
|R$ 2,59
|FEIJÃO VÔ CIDI 1KG
|R$ 3,89
|CR.LEITE CUL.TRIANGULO MIN. 200GR
|R$ 1,99
|LEITE COND.MIST.LAC.TRIANGULO 395GR
|R$ 2,99
|LEITE PIRACANJUBA 1LT
|R$ 3,29
|LEITE TRIANGULO 1LT
|R$ 2,99
|LEITE NINHO 400GR
|R$ 11,99
|MAC.NISSIN LAMEN 85GR
|R$ 1,39
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 2,89
|PAO FRANCES KG LOJA 04
|R$ 6,99
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 3,49
|REFRESCO FRISCO SABORES 25GR
|R$ 0,69
|SAL CINCO ESTRELA 1KG
|R$ 0,99
|AGUA SANITÁRIA QBOA 1LT
|R$ 2,99
|AGUA SANITÁRIA YPE 2LTS
|R$ 4,99
|AMACIANTE AMACITEL 2LTS
|R$ 6,99
|AMACIANTE YPE 5LTS
|R$ 15,99
|AMACIANTE MON BIJOU 2LTS
|R$ 6,49
|DESINFETANTE OESTE 2LTS
|R$ 3,79
|DETERG.LÍQUIDO YPE 500ML
|R$ 1,69
|DETERG.PÓ OMO MULTIAÇÃO 1 KG
|R$ 6,99
|DETERG.PO TIXAN 2KG
|R$ 11,99
|DETERGENTE PO COQUEL 1KG
|R$ 7,49
|ESPONJA AÇO BOMBRIL C/8
|R$ 1,49
|PAPEL HIG.NEVE LV 16 PG 15 COMP.
|R$ 18,99
|PAPEL HIG.PERSONAL 4X1
|R$ 2,49
|PAPEL HIG.PERSONAL LV12 PG11 VIP
|R$ 11,99
|SABAO BARRA YPE C/5 NEUTRO
|R$ 5,99
|SABONETE PALMOLIVE 150GR
|R$ 2,49
|SABONETE LUX BOTANICALS 85GR
|R$ 1,19
|SHAMPOO SEDA 325ML
|R$ 5,99
|TINTURA COR & TON KIT
|R$ 9,79
|CR.DENTAL SORRISO D.BRANCOS 180GR
|R$ 3,19
|CR.DENTAL SORRISO T.L.COMP. 70GR
|R$ 1,19
|VASSOURA STA MARIA PHENIX UNID.
|R$ 7,49
|MULTIUSO FACILLE 550ML
|R$ 2,79
|BACON MANTA PERDIGÃO KG
|R$ 19,90
|LING.CALABRESA SADIA KG
|R$ 16,99
|IOGURTE FRUTAP 900 ML SABORES
|R$ 5,99
|IOG.NESTLE 540GR MORANGO/VIT.FRUT
|R$ 3,29
|MARGARINA QUALY 500GR
|R$ 5,49
|MUSSARELA MANA KG
|R$ 19,90
|MUSSARELA SADIA 200GR
|R$ 6,29
|PRESUNTO SADIA KG
|R$ 22,90
|PIZZA SADIA 460GR
|R$ 12,49
|SALSICHA REZENDE KG
|R$ 5,59
|REQUEIJÃO ELEGÊ 200GR
|R$ 4,69
|ACEM KG
|R$ 16,25
|CAPA COXÃO MOLE KG
|R$ 17,99
|CAPA FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,49
|PATINHO KG
|R$ 18,90
|CARNE SUÍNA KG
|R$ 9,80
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,49
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,40
|COXA SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 7,25
|COXA SOBRECOXA BELLO KG
|R$ 6,99
|COXINHA DA ASA COPACOL KG
|R$ 9,90
|COXINHA DA ASA BELLO TEMP.750G
|R$ 6,99
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,90
|FRALDINHA KG
|R$ 11,99
|FILÉ PEITO FRANGO DES.COPACOL 400GR
|R$ 10,99
|LINGÜIÇA FRANGO COPACOL KG
|R$ 10,49
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,25
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
|PETISCO FRANGO COPACOL TEMP.1KG
|R$ 10,49
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,99
|PONTA PEITO KG
|R$ 14,99
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS