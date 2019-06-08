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Supermercados Princesa

Sábado é dia de churrasco e as melhores ofertas do Supermercado Princesa

Em todas as nossas lojas você encontra frutas, carnes selecionadas, carvão e até aquela cervejinha gelada para o seu sábado

Thailla Torres

Publicado em 08/06/2019 às 06:40

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Sábado é dia de churrasco e ofertas nos Supermercados Princesa. Para você garantir os melhores produtos, qualidade e sabor irrestível no seu churrasco, preparamos uma promoção imperdível.

Em todas as nossas lojas você encontra frutas, carnes selecionadas, carvão e até aquela cervejinha gelada para o seu sábado. Tudo com os melhores preços. Confira as ofertas:

 

DESCRIÇÃO UNITÁRIO
ABACAXI UNIDADE R$ 3,99
ACEM KG R$ 16,25
AZEITONA DONANA C/CAROÇO 170GR R$ 2,39
COXÃO DURO KG R$17,99
COXÃO MOLE KG R$18,85
CAPA COXÃO MOLE KG R$ 17,99
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 16,49
CARNE SUÍNA KG R$ 9,99
CARVÃO VEGETAL 7KG R$ 12,90
CARVÃO ACÁCIA 4KG R$ 9,90
CERVEJA BUDWEISER OW 330ML R$ 3,49
CERVEJA BRAHMA 350ML R$ 2,29
COSTELA MINGUINHA KG  R$ 9,80
COSTELA RIPA KG  R$ 9,90
COXINHA BELLO TEMP.750G R$ 7,49
COXINHA DA ASA COPACOL KG R$ 9,90
COXA SOBRECOXA COPACOL KG R$ 7,40
FAROFA PRONTA PONZAN TRADICIONAL 500GR R$ 3,49
LINGÜIÇA DE FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,49
MUSSARELA MANA KG R$ 19,90
MAIONESE FUGINI SACHE 200GR R$ 0,99
MANDIOCA CONG.MIRANDENSE 1KG R$ 5,99
MANDIOCA CONGELADA MARIA MARIA 1KG R$ 4,99
MISTURA BOLO YOKI 425GR  R$ 4,99
MIOLO DA PALETA KG R$ 16,25
MOLHO TOMATE DONANA REFOG.TRAD.340GR R$ 0,99
MUSCULO KG R$ 13,90
OLEO MISTO SOJA STA ISABEL 500ML R$ 6,99
PAPEL HIGIÊNICO NEVE LV12 PG11 TODOS R$ 14,79
PEITO FRANGO COPACOL KG R$ 8,99
PETISCO FRANGO COPACOL TEMPERADO 1KG R$ 10,80
PONTA DE AGULHA KG R$ 14,05
PONTA DE PALETA KG R$ 14,05
PONTA PEITO BOVINO KG R$ 14,49
PONTA PEITO NATURAFRIG/ FRIBOI KG  R$ 14,49
PONCAN KG R$ 1,39
PRESUNTO COZIDO SADIA KG R$ 21,99
REFRESCO PÓ TANG 25 GR R$ 0,79
REFRIGERANTE SUKITA 2LTS R$ 3,39
REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS R$ 3,49
REFRIG.CONTI TAUBAINA SABORES 2LTS R$ 2,59
SALSICHA REZENDE KG R$ 5,49
SUCO DEL VALLE 1LT TODOS R$ 4,99
SUCO UVA ALIANÇA 1,5lts R$ 11,99
VINHO CAMPO LARGO 750ML SABORES  R$ 9,90

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