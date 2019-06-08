Sábado é dia de churrasco e as melhores ofertas do Supermercado Princesa

Supermercados Princesa
Em todas as nossas lojas você encontra frutas, carnes selecionadas, carvão e até aquela cervejinha gelada para o seu sábado
Sábado é dia de churrasco e ofertas nos Supermercados Princesa. Para você garantir os melhores produtos, qualidade e sabor irrestível no seu churrasco, preparamos uma promoção imperdível.
Em todas as nossas lojas você encontra frutas, carnes selecionadas, carvão e até aquela cervejinha gelada para o seu sábado. Tudo com os melhores preços. Confira as ofertas:
|DESCRIÇÃO
|UNITÁRIO
|ABACAXI UNIDADE
|R$ 3,99
|ACEM KG
|R$ 16,25
|AZEITONA DONANA C/CAROÇO 170GR
|R$ 2,39
|COXÃO DURO KG
|R$17,99
|COXÃO MOLE KG
|R$18,85
|CAPA COXÃO MOLE KG
|R$ 17,99
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,49
|CARNE SUÍNA KG
|R$ 9,99
|CARVÃO VEGETAL 7KG
|R$ 12,90
|CARVÃO ACÁCIA 4KG
|R$ 9,90
|CERVEJA BUDWEISER OW 330ML
|R$ 3,49
|CERVEJA BRAHMA 350ML
|R$ 2,29
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,80
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,90
|COXINHA BELLO TEMP.750G
|R$ 7,49
|COXINHA DA ASA COPACOL KG
|R$ 9,90
|COXA SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 7,40
|FAROFA PRONTA PONZAN TRADICIONAL 500GR
|R$ 3,49
|LINGÜIÇA DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,49
|MUSSARELA MANA KG
|R$ 19,90
|MAIONESE FUGINI SACHE 200GR
|R$ 0,99
|MANDIOCA CONG.MIRANDENSE 1KG
|R$ 5,99
|MANDIOCA CONGELADA MARIA MARIA 1KG
|R$ 4,99
|MISTURA BOLO YOKI 425GR
|R$ 4,99
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,25
|MOLHO TOMATE DONANA REFOG.TRAD.340GR
|R$ 0,99
|MUSCULO KG
|R$ 13,90
|OLEO MISTO SOJA STA ISABEL 500ML
|R$ 6,99
|PAPEL HIGIÊNICO NEVE LV12 PG11 TODOS
|R$ 14,79
|PEITO FRANGO COPACOL KG
|R$ 8,99
|PETISCO FRANGO COPACOL TEMPERADO 1KG
|R$ 10,80
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 14,05
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 14,05
|PONTA PEITO BOVINO KG
|R$ 14,49
|PONTA PEITO NATURAFRIG/ FRIBOI KG
|R$ 14,49
|PONCAN KG
|R$ 1,39
|PRESUNTO COZIDO SADIA KG
|R$ 21,99
|REFRESCO PÓ TANG 25 GR
|R$ 0,79
|REFRIGERANTE SUKITA 2LTS
|R$ 3,39
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 3,49
|REFRIG.CONTI TAUBAINA SABORES 2LTS
|R$ 2,59
|SALSICHA REZENDE KG
|R$ 5,49
|SUCO DEL VALLE 1LT TODOS
|R$ 4,99
|SUCO UVA ALIANÇA 1,5lts
|R$ 11,99
|VINHO CAMPO LARGO 750ML SABORES
|R$ 9,90
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS