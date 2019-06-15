Sábado do Churrasco dos Supermercados Princesa tem mais de 40 itens em oferta

Para a Rede de Supermercados Princesa, sábado é sinônimo de churrasco com a família ou amigos. Para isso, o “Sábado do Churrasco” da rede traz quase 60 itens em oferta essenciais para o queridinho sul-mato-grossense. Entre eles estão cortes nobres e aquela cervejinha que não pode faltar. Confira:

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO ABACAXI UNIDADE R$ 3,99 ABOBORA CABOTIAN KG R$ 1,89 ACEM KG R$ 15,99 AZEITONA DONANA C/CAROÇO 170GR R$ 2,39 BACON PERDIGÃO KG R$ 17,99 BISCOITO VITARELLA 400GR R$ 3,79 BOMBOM GAROTO SORTIDO 300GR R$ 6,99 COXÃO DURO KG R$ 17,99 COXÃO MOLE KG R$ 18,99 CAPA COXÃO MOLE KG R$ 17,99 CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 16,49 CARNE SUÍNA KG R$ 9,99 CARVÃO VEGETAL 7KG R$ 12,90 CARVÃO ACÁCIA 4KG R$ 9,90 CERVEJA BUDWEISER OW 330ML R$ 3,49 CERVEJA BRAHMA 350ML R$ 2,29 COSTELA MINGUINHA KG R$ 8,99 COSTELA RIPA KG R$ 9,05 COSTELA SUINA REZENDE KG R$ 12,49 COXINHA BELLO TEMP.750G R$ 7,49 COXINHA DA ASA COPACOL KG R$ 9,80 COXA SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,99 COXA SOBRECOXA DESOSSADA PCT 1KG R$ 10,49 FAROFA PRONTA ZAELI TRADICIONAL 500GR R$ 3,89 FRALDINHA KG R$ 11,90 FRANGO A PASSARINHO SADIA TRAD.1KG R$ 7,49 LARANJA KG R$ 1,29 LINGÜIÇA CALABRESA SEARA KG R$ 13,99 LINGÜIÇA DE FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,60 LINGÜIÇA MISTA FRESCAL PERDIGÃO KG R$ 12,49 LINGÜIÇA SUINA SEARA KG R$ 11,79 MARGARINA QUALY 500GR R$ 5,89 MUSSARELA SANTA ROSA KG R$ 22,99 MAIONESE FUGINI SACHE 200GR R$ 0,99 MAIONESE HELLMANS 500GR R$ 5,49 MANDIOCA CONG.MIRANDENSE 1KG R$ 5,99 MANDIOCA CONGELADA MARIA MARIA 1KG R$ 4,99 MAÇA NACIONAL KG R$ 3,79 MISTURA BOLO YOKI 425GR R$ 4,99 MIOLO DA PALETA KG R$ 15,99 MOLHO TOMATE DONANA REFOG.TRAD.340GR R$ 0,99 MUSCULO KG R$ 13,90 OLEO MISTO SOJA STA ISABEL 500ML R$ 6,99 PAPEL HIGIÊNICO NEVE LV12 PG11 TODOS R$ 14,79 PAPEL HIG.FOLHA LEV PREMIUM C/12 30MTS R$ 11,99 PATINHO KG R$ 18,80 PEITO FRANGO COPACOL KG R$ 8,99 PETISCO FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,49 PONTA DE AGULHA KG R$ 13,99 PONTA DE PALETA KG R$ 13,99 PONTA COSTELA KG R$ 17,99 PONTA PEITO BOVINO KG R$ 14,80 PONTA PEITO FRIBOI KG R$ 14,80 PONCAN KG R$ 1,39 PRESUNTO COZIDO SADIA KG R$ 21,99 REFRESCO PÓ TANG 25 GR R$ 0,79 REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS R$ 2,99 SALSICHA PERDIGÃO KG R$ 8,99 SUCO DEL VALLE 1LT TODOS R$ 4,99 SUCO UVA ALIANÇA 1,5lts R$ 11,99 VINHO CAMPO LARGO 750ML SABORES R$ 9,90

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS