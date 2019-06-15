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Sábado do Churrasco dos Supermercados Princesa tem mais de 40 itens em oferta

Renan Nucci

Publicado em 15/06/2019 às 07:19

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Para a Rede de Supermercados Princesa, sábado é sinônimo de churrasco com a família ou amigos. Para isso, o “Sábado do Churrasco” da rede traz quase 60 itens em oferta essenciais para o queridinho sul-mato-grossense. Entre eles estão cortes nobres e aquela cervejinha que não pode faltar. Confira:

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO
ABACAXI UNIDADE  R$    3,99
ABOBORA CABOTIAN KG  R$    1,89
ACEM KG  R$ 15,99
AZEITONA DONANA C/CAROÇO 170GR  R$  2,39
BACON PERDIGÃO KG  R$ 17,99
BISCOITO VITARELLA 400GR  R$  3,79
BOMBOM GAROTO SORTIDO 300GR  R$  6,99
COXÃO DURO KG  R$ 17,99
COXÃO MOLE KG  R$ 18,99
CAPA COXÃO MOLE KG  R$ 17,99
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG  R$ 16,49
CARNE SUÍNA KG  R$  9,99
CARVÃO VEGETAL 7KG  R$ 12,90
CARVÃO ACÁCIA 4KG  R$  9,90
CERVEJA BUDWEISER OW 330ML  R$  3,49
CERVEJA BRAHMA 350ML  R$  2,29
COSTELA MINGUINHA KG   R$  8,99
COSTELA RIPA KG   R$  9,05
COSTELA SUINA REZENDE KG  R$ 12,49
COXINHA BELLO TEMP.750G  R$  7,49
COXINHA DA ASA COPACOL KG  R$  9,80
COXA SOBRECOXA COPACOL KG  R$  6,99
COXA SOBRECOXA DESOSSADA  PCT 1KG  R$ 10,49
FAROFA PRONTA ZAELI TRADICIONAL 500GR  R$  3,89
FRALDINHA KG  R$ 11,90
FRANGO A PASSARINHO SADIA TRAD.1KG  R$  7,49
LARANJA KG  R$  1,29
LINGÜIÇA CALABRESA SEARA KG  R$ 13,99
LINGÜIÇA DE FRANGO COPACOL 1KG  R$ 10,60
LINGÜIÇA MISTA FRESCAL PERDIGÃO KG  R$ 12,49
LINGÜIÇA SUINA SEARA KG  R$ 11,79
MARGARINA QUALY 500GR  R$  5,89
MUSSARELA SANTA ROSA KG  R$ 22,99
MAIONESE FUGINI SACHE 200GR  R$  0,99
MAIONESE HELLMANS 500GR  R$  5,49
MANDIOCA CONG.MIRANDENSE 1KG  R$  5,99
MANDIOCA CONGELADA MARIA MARIA 1KG  R$  4,99
MAÇA NACIONAL KG  R$  3,79
MISTURA BOLO YOKI 425GR   R$  4,99
MIOLO DA PALETA KG  R$ 15,99
MOLHO TOMATE DONANA REFOG.TRAD.340GR  R$  0,99
MUSCULO KG  R$ 13,90
OLEO MISTO SOJA STA ISABEL 500ML  R$  6,99
PAPEL HIGIÊNICO NEVE LV12 PG11 TODOS  R$ 14,79
PAPEL HIG.FOLHA LEV PREMIUM C/12 30MTS  R$ 11,99
PATINHO KG  R$ 18,80
PEITO FRANGO COPACOL KG  R$  8,99
PETISCO FRANGO COPACOL 1KG  R$ 10,49
PONTA DE AGULHA KG  R$ 13,99
PONTA DE PALETA KG  R$ 13,99
PONTA COSTELA KG  R$ 17,99
PONTA PEITO BOVINO KG  R$ 14,80
PONTA PEITO FRIBOI KG   R$ 14,80
PONCAN KG  R$  1,39
PRESUNTO COZIDO SADIA KG  R$ 21,99
REFRESCO PÓ TANG 25 GR  R$  0,79
REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS  R$  2,99
SALSICHA PERDIGÃO KG  R$  8,99
SUCO DEL VALLE 1LT TODOS  R$  4,99
SUCO UVA ALIANÇA 1,5lts  R$ 11,99
VINHO CAMPO LARGO 750ML SABORES   R$  9,90

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

 

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