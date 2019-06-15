Sábado do Churrasco dos Supermercados Princesa tem mais de 40 itens em oferta

Promoção
Para a Rede de Supermercados Princesa, sábado é sinônimo de churrasco com a família ou amigos. Para isso, o “Sábado do Churrasco” da rede traz quase 60 itens em oferta essenciais para o queridinho sul-mato-grossense. Entre eles estão cortes nobres e aquela cervejinha que não pode faltar. Confira:
|DESCRIÇÃO
|R$ UNITARIO
|ABACAXI UNIDADE
|R$ 3,99
|ABOBORA CABOTIAN KG
|R$ 1,89
|ACEM KG
|R$ 15,99
|AZEITONA DONANA C/CAROÇO 170GR
|R$ 2,39
|BACON PERDIGÃO KG
|R$ 17,99
|BISCOITO VITARELLA 400GR
|R$ 3,79
|BOMBOM GAROTO SORTIDO 300GR
|R$ 6,99
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,99
|COXÃO MOLE KG
|R$ 18,99
|CAPA COXÃO MOLE KG
|R$ 17,99
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,49
|CARNE SUÍNA KG
|R$ 9,99
|CARVÃO VEGETAL 7KG
|R$ 12,90
|CARVÃO ACÁCIA 4KG
|R$ 9,90
|CERVEJA BUDWEISER OW 330ML
|R$ 3,49
|CERVEJA BRAHMA 350ML
|R$ 2,29
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 8,99
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,05
|COSTELA SUINA REZENDE KG
|R$ 12,49
|COXINHA BELLO TEMP.750G
|R$ 7,49
|COXINHA DA ASA COPACOL KG
|R$ 9,80
|COXA SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,99
|COXA SOBRECOXA DESOSSADA PCT 1KG
|R$ 10,49
|FAROFA PRONTA ZAELI TRADICIONAL 500GR
|R$ 3,89
|FRALDINHA KG
|R$ 11,90
|FRANGO A PASSARINHO SADIA TRAD.1KG
|R$ 7,49
|LARANJA KG
|R$ 1,29
|LINGÜIÇA CALABRESA SEARA KG
|R$ 13,99
|LINGÜIÇA DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,60
|LINGÜIÇA MISTA FRESCAL PERDIGÃO KG
|R$ 12,49
|LINGÜIÇA SUINA SEARA KG
|R$ 11,79
|MARGARINA QUALY 500GR
|R$ 5,89
|MUSSARELA SANTA ROSA KG
|R$ 22,99
|MAIONESE FUGINI SACHE 200GR
|R$ 0,99
|MAIONESE HELLMANS 500GR
|R$ 5,49
|MANDIOCA CONG.MIRANDENSE 1KG
|R$ 5,99
|MANDIOCA CONGELADA MARIA MARIA 1KG
|R$ 4,99
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 3,79
|MISTURA BOLO YOKI 425GR
|R$ 4,99
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 15,99
|MOLHO TOMATE DONANA REFOG.TRAD.340GR
|R$ 0,99
|MUSCULO KG
|R$ 13,90
|OLEO MISTO SOJA STA ISABEL 500ML
|R$ 6,99
|PAPEL HIGIÊNICO NEVE LV12 PG11 TODOS
|R$ 14,79
|PAPEL HIG.FOLHA LEV PREMIUM C/12 30MTS
|R$ 11,99
|PATINHO KG
|R$ 18,80
|PEITO FRANGO COPACOL KG
|R$ 8,99
|PETISCO FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,49
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,99
|PONTA COSTELA KG
|R$ 17,99
|PONTA PEITO BOVINO KG
|R$ 14,80
|PONTA PEITO FRIBOI KG
|R$ 14,80
|PONCAN KG
|R$ 1,39
|PRESUNTO COZIDO SADIA KG
|R$ 21,99
|REFRESCO PÓ TANG 25 GR
|R$ 0,79
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 2,99
|SALSICHA PERDIGÃO KG
|R$ 8,99
|SUCO DEL VALLE 1LT TODOS
|R$ 4,99
|SUCO UVA ALIANÇA 1,5lts
|R$ 11,99
|VINHO CAMPO LARGO 750ML SABORES
|R$ 9,90
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
LUTO
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INFRAESTRUTURA
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