Aquidauanense Ayrton Moura representa MS no concurso Mister Eco Brazil 2018

Um convite realizado há nove anos mudou a vida do aquidauanense Ayrton Moura, 29 anos, que embarcou para cidade de São Paulo em busca de construir uma carreira como modelo e ator. A dedicação do jovem já foi reconhecida ao conquistar o segundo lugar no concurso Mister São Paulo Capital CNB, em junho de 2017.

No primeiro trimestre do ano a meta é concorrer com mais 25 candidatos como representante do Mister Eco Brazil 2018, disputa que acontecerá entre os dias 26 e 29 de abril, em Maceió (AL). O evento é resultado de ações propostas durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a ECO-92.

Em entrevista exclusiva concedida ao jornal O Pantaneiro, Ayrton conta um pouco de sua trajetória em busca da realização do sonho de ser ator e quais os desafios enfrentados.

1 – Jornal O Pantaneiro: Você é natural de Aquidauana? Como foi crescer em uma cidade do interior e, hoje, viver na maior metrópole do país?

Ayrton Moura: Nasci em Aquidauana, mas, fui criado em Anastácio, no Jardim Progresso, bem na entrada da cidade. Posso dizer que tive uma infância tranquila, com muito espaço para brincar e rodeado de amigos e familiares. Sou caçula de uma família de três irmãos e morei com meus pais até receber o convite do Jaime Artigas (estilista e caça-talentos) que me propôs participar de uma seletiva de modelos na cidade de São Paulo, no ano de 2009.

Viajar para São Paulo foi uma grande aventura, pois, não tinha conhecimento do que iria encontrar. Inicialmente eu participaria de uma seleção e voltaria para minha cidade aguardando o resultado. No entanto, a surpresa foi ser aprovado já no primeiro momento e permanecer seis meses trabalhando. Somente depois deste período voltei a Anastácio para buscar meus pertences e concluir a mudança de Estado.

2 - Jornal O Pantaneiro: Seu currículo confirma que tem uma meta definida com relação a carreira de ator e modelo. Quais foram os trabalhos mais importantes e que contribuíram para seus objetivos profissionais?

Ayrton Moura: Participei de várias campanhas como modelo fotográfico, mas, um trabalho que considero um dos mais importantes foi a participação no Fashion Week outono/inverno e verão realizado pelo Shopping Mega Polo, no bairro do Brás.

Como tenho interesse neste segmento procuro investir em cursos de interpretação, entre eles, a Academia Brasileira de Arte (ABRA), Escola de Teatro da Fundação das Artes e Studio Fátima Toledo. Desta forma tive oportunidade de ser convidado a participar de várias feiras e eventos, e, no carnaval deste ano integrei a comissão de frente da Escola de Samba Imperador do Ipiranga.

3 - Jornal O Pantaneiro: Quais os desafios que um jovem do interior enfrenta quando chega num grande centro para estudar e construir uma carreira?

Ayrton Moura: Sem dúvida é manter o equilíbrio, pois, tudo é novidade numa cidade grande como São Paulo e no mundo da moda você acaba conhecendo muitas pessoas que chegam com várias propostas, algumas boas, outras nem tanto. O importante é ter em mente o que desejamos para nosso futuro e procurar manter a serenidade em nossas decisões, aprendendo a dizer não ou sim nas horas certas.

4 - Jornal O Pantaneiro: Sobre o concurso que vai participar, Mister Eco Brazil, você acredita que o fato de ser natural de uma cidade que é considerada portal de entrada do Pantanal de MS, despertará o interesse dos jurados?

Ayrton Moura: Acredito que sim, pois, isso já acontece no meu cotidiano. As pessoas sempre me perguntam com interesse como é a cidade, sobre os pontos turísticos, a fauna e a flora. Para mim é natural o convívio com a natureza e sempre defendi a preservação do meio ambiente. Tanto que pretendo me organizar para participar de iniciativas voluntárias que esclareçam sobre a necessidade de cuidarmos da preservação do meio ambiente do nosso país e também do planeta.

O próprio evento tem uma história muito bacana que começou na década de 1990 com o concurso Garota Ecologia criado pelo jornalista Francisco Leilson C. Souza, o Leo Souza. Com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (ECO-92), o nome foi alterado e começaram a ser promovidas edições estaduais. O objetivo do evento é enaltecer a beleza brasileira e escolher representantes para atuarem como embaixadores das causas ecológicas.

5 - Jornal O Pantaneiro: Como é a rotina de preparação para um concurso como este? É preciso ser disciplinado?

Ayrton Moura: Sim, é preciso estar muito focado. Tanto que contratei uma personal trainer que é também nutricionista. Ela desenvolveu um cronograma de alimentação especial e treinamento diário. Em três meses o ganho de massa muscular foi excelente, mas, tenho que me alimentar a cada três horas e treinar de segunda a segunda. Isso exige um comprometimento grande, pois, além disso tenho meu trabalho e outros compromissos.

6 - Jornal O Pantaneiro: E os planos para futuro? Quais são suas prioridades?

Ayrton Moura: Além de investir na carreira profissional quero concluir uma graduação, já que iniciei o curso de Design de Interiores e tive que parar por excesso de trabalho. Minha meta é investir no curso de Arquitetura e Artes Cênicas, pois, meu objetivo é atuar como ator.