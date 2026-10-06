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04 de junho

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O mercado de apostas brasileiro atingiu recordes de arrecadação em 2026, mas enfrenta riscos de proibição. Conheça os dados econômicos, o impacto da regulamentação e os desafios sociais do setor

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Delegação terá 140 expositores da área industrial e 300 empresas

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O evento reúne representantes de instituições públicas, pesquisadores e profissionais de diferentes áreas para discutir temas relacionados ao Corredor Bioceânico

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Evento debate tecnologia e IA para fortalecer ações sociais

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Atividade promove conscientização sobre preservação dos rios, qualidade da água e equilíbrio natural

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