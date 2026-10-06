Tecnologia

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08h32
Rumores sobre a próxima geração
Se os rumores se confirmarem, a próxima "guerra dos consoles" pode ser menos sobre quem tem o aparelho mais potente e mais sobre qual ecossistema oferece a melhor experiência contínua entre console, PC e nuvem
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