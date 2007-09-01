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iPhone explode durante desbloqueio

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 01/09/2007 às 12:20

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Um iPhone explodiu enquanto o usuário tentava desbloqueá-lo. Muitos aparelhos estão perdendo funções, como Bluetooth e Wi-Fi, em tentativas frustradas de destravamento. Desbloqueios de iPhone estão acontecendo em todo mundo e países como Brasil, México, Canadá e Alemanha encabeçam a lista com o maior número de aparelhos hackeados.


Em um post do fórum Hackint0sh, o usuário publicou a foto de um aparelho que explodiu. "Estávamos tão felizes. Toda parte de software estava pronta, então começamos a abrir o aparelho. A parte para tirar a antena foi complicada, mas abriu. Quando começamos a abrir a capa de metal explodiu e saiu muita fumaça. Acredito que tenhamos encostado em algo. Quanto tentei pegar o aparelho, queimei os dedos", disse o dono do aparelho frito.

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