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Tecnologia

Samsung começará a produzir primeiros smartphones dobráveis no fim do ano

Aparelho pode ser exibido no Mobile World Congress 2017

Luiz Guido Junior

Publicado em 13/02/2017 às 09:28

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Não é de hoje que temos notícias referentes ao fato de a Samsung estar trabalhando em um smartphone dobrável. Na última quinta-feira (9), por exemplo, foi mencionado que ele pode aparecer a portas fechadas para os participantes da Mobile World Congress 2017 (MWC), mas essa não é a única informação referente a ele que surgiu na rede nestes dias.
 
Segundo informações divulgadas pelo site DigiTimes, uma fabricante situada em Taiwan disse que a empresa pretende começar uma ?pequena produção? de seu primeiro smartphone dobrável no quarto trimestre deste ano, sendo que a produção em massa não vai começar antes de 2018.
 
Um detalhe mencionado é o fato de que aparentemente a produção estava agendada para começar no terceiro trimestre deste ano, mas parece que houve um problema com as capas plásticas que serão usadas no aparelho ? e que são extremamente importantes para o smartphone.
 
Se o aparelho realmente vai aparecer durante a MWC 2017? Isso nós descobriremos em breve, pois a feira está agendada para acontecer de 27 de fevereiro a 2 de março.

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