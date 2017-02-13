Samsung começará a produzir primeiros smartphones dobráveis no fim do ano

Tecnologia
Aparelho pode ser exibido no Mobile World Congress 2017
Junho Prata
Ação realizada em Campo Grande reuniu participantes do Junho Prata e apresentou dicas para evitar fraudes em aplicativos, redes sociais e serviços bancários
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
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