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Entenda por que o novo iOS pode colocar em risco os seus 'nudes'

Daniele Valentin

Publicado em 22/09/2017 às 06:45

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A Apple liberou nesta semana a versão 11 do iOS, que traz uma série de melhorias novos ícones. No entanto, um novo recurso pode acabar colocando em risco os usuários de costumam enviar e receber fotos íntimas, conhecidas como “nudes”. O sistema operacional agora conta com um recurso de gravação da tela do smartphone que funciona com qualquer aplicativo, incluindo aqueles que oferecem a possibilidade de enviar fotos e vídeos que se apagam sozinhos depois de algum tempo, como o Snapchat e o Instagram.

Até agora, esse tipo de app contava com um recurso capaz de identificar se alguém capturasse a tela de sua postagem, indicando a possibilidade do “vazamento” da mensagem enviada. Com o iOS 11, no entanto, é possível copiar a tela sem que o remetente receba a notificação no Instagram. O mesmo acontece em ligações de vídeo no FaceTime, app de chamadas da Apple. Se decidir gravar a conversa, a pessoa do outro lado não saberá.

No Snapchat, no entanto, a ferramenta não funciona. Ao ter sua conversa capturada ou gravada, o usuário receberá um aviso.

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