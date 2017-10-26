Defesa Civil em MS deve usar software que 'avisa' chegada de desastres naturais

Gestores técnicos do Governo de Mato Grosso do Sul participam desde ontem, quarta-feira (25), de um treinamento para utilização do software SisVuClima (Sistema de Vulnerabilidade Climática), que auxilia no planejamento de ações para reduzir os impactos das mudanças climáticas e desastres naturais. A capacitação é oferecida pela FioCruz (Fundação Oswaldo Cruz), que desenvolveu o programa em parceria com o Ministério do Meio Ambiente.

Segundo a Cedec (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil), o sistema irá ajudar no monitoramento de eventos climáticos bem como na elaboração de alertas e estratégias de prevenção a desastres diversos, como alagamentos, temporais, dentre outros.

O evento acontece no Grand Park Hotel, na avenida Afonso Pena, e conta com representantes técnicos do Estado que atuam no monitoramento climático e prevenção a desastres.

SisVuClima

Contendo mapas temáticos, tabelas e gráficos dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, o SisVuClima disponibiliza 67 tipos de informações sobre cada município de MS, inclusive, com cenários climáticos futuros – de 2041 a 2070.

As informações contribuem para o desenvolvimento de ações preventivas e de orientação à população. Além disso, o sistema elenca doenças associadas ao clima, com os municípios que estariam mais vulneráveis a determinados problemas, auxiliando em ações de saúde pública.

Conforme a Fiocruz, o software ainda está em fase de registro de patente e no primeiro momento será disponibilizado somente aos gestores públicos. Após a regularização deverá liberar o acesso aos dados também à sociedade civil, mediante cadastramento e uso de senha.

Defesa Civil

“Até o momento temos 129 registros de eventos climáticos no Estado em 2017, incluindo alagamentos, chuvas de granizo, vendaval, entre outros. Esses eventos vêm acontecendo e a gente precisa de uma ferramenta para acompanhar e passar a informação”, explica o coordenador-adjunto do Cedec/MS, tenente-coronel Fábio Santos Catarineli, sobre a importância do software.

De acordo com ele, a Defesa Civil do Estado atualmente trabalha com os alertas emitidos nacionalmente. Com a utilização do SisVuClima, a coordenadoria poderá monitorar questões climáticas que vão desde a velocidade do vento à formação de tempestades.

“No treinamento eles ensinarão o acesso ao programa e a fazermos a interpretação dos dados. Com isso, poderemos monitorar as condições climáticas e emitir os alertas às defesas municipais”, adianta.