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Defesa Civil em MS deve usar software que 'avisa' chegada de desastres naturais

Ferramenta auxilia no planejamento de ações para reduzir os impactos das mudanças climáticas

Daniele Valentin

Publicado em 26/10/2017 às 11:30

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Gestores técnicos do Governo de Mato Grosso do Sul participam desde ontem, quarta-feira (25), de um treinamento para utilização do software SisVuClima (Sistema de Vulnerabilidade Climática), que auxilia no planejamento de ações para reduzir os impactos das mudanças climáticas e desastres naturais. A capacitação é oferecida pela FioCruz (Fundação Oswaldo Cruz), que desenvolveu o programa em parceria com o Ministério do Meio Ambiente.

Segundo a Cedec (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil), o sistema irá ajudar no monitoramento de eventos climáticos bem como na elaboração de alertas e estratégias de prevenção a desastres diversos, como alagamentos, temporais, dentre outros.

O evento acontece no Grand Park Hotel, na avenida Afonso Pena, e conta  com representantes técnicos do Estado que atuam no monitoramento climático e prevenção a desastres.

SisVuClima

Contendo mapas temáticos, tabelas e gráficos dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, o SisVuClima disponibiliza 67 tipos de informações sobre cada município de MS, inclusive, com cenários climáticos futuros – de 2041 a 2070.

As informações contribuem para o desenvolvimento de ações preventivas e de orientação à população. Além disso, o sistema elenca doenças associadas ao clima, com os municípios que estariam mais vulneráveis a determinados problemas, auxiliando em ações de saúde pública.

Conforme a Fiocruz, o software ainda está em fase de registro de patente e no primeiro momento será disponibilizado somente aos gestores públicos. Após a regularização deverá liberar o acesso aos dados também à sociedade civil, mediante cadastramento e uso de senha.

Defesa Civil

“Até o momento temos 129 registros de eventos climáticos no Estado em 2017, incluindo alagamentos, chuvas de granizo, vendaval, entre outros. Esses eventos vêm acontecendo e a gente precisa de uma ferramenta para acompanhar e passar a informação”, explica o coordenador-adjunto do Cedec/MS, tenente-coronel Fábio Santos Catarineli, sobre a importância do software.

De acordo com ele, a Defesa Civil do Estado atualmente trabalha com os alertas emitidos nacionalmente. Com a utilização do SisVuClima, a coordenadoria poderá monitorar questões climáticas que vão desde a velocidade do vento à formação de tempestades.

“No treinamento eles ensinarão o acesso ao programa e a fazermos a interpretação dos dados. Com isso, poderemos monitorar as condições climáticas e emitir os alertas às defesas municipais”, adianta.

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