Com alunos de MS, universidade de SC é destaque em competição de engenharia mecânica

Projeto Baja
Acadêmicos precisam de apoio financeiro para participar de competição nacional em SP
Equipe de acadêmicos do curso de engenharia mecânica da Unesc (Universidade do Estado de Santa Catarina), em Joinville, e foi campeã de uma competição sul brasileira, em Passo Fundo-RS, com um protótipo Fênix. Agora, o desafio é conseguir recursos para a competição nacional, que ocorrerá em fevereiro na cidade de São José dos Campos-SP. O grupo inclui dois sul-mato-grossenses.
O grupo ‘Udesc Velociraptor Baja’ participa do Projeto Baja que é um desafio universitário dedicado aos cursos de Engenharia, com o propósito de lançar um desafio aos estudantes para projetar, construir e competir com um protótipo de um veículo offroad.
A equipe formada atualmente por 37 acadêmicos do Curso de Engenharia Mecânica e Elétrica, tem, como integrantes, dois acadêmicos de Mato Grosso do Sul: Bruno Coquemala de Sousa (Campo Grande) e Thiago Adolfo Leite Giordano (Corumbá).
A equipe alcançou as seguintes posições nas provas da competição:
- 1° lugar em projeto (1° lugar em gestão, design, transmissão, suspensão & direção e estruturas e 2° lugar em freio e eletroeletrônica);
- 2° lugar em conforto;
- 3° lugar em aceleração; e
- 1° lugar em manobrabilidade.
Segundo Leonardo Frare, capitão do projeto: "Apesar das adversidades durante a prova de segurança do motor, quando precisamos substituí-lo (o que posteriormente nos prejudicou no enduro atingindo apenas a 8ª colocação nesta prova, todo esforço foi compensado pelos ótimos resultados durante o resto da competição. Com garra, a equipe persistiu até o último momento, conquistando o tão desejado 1° lugar! Gostaríamos de agradecer a todos os nossos patrocinadores, familiares, professores e amigos que vem nos apoiando e fazendo nosso projeto crescer cada vez mais."
O trabalho continua com vigor; a equipe agora se prepara para a competição nacional, que ocorrerá em fevereiro na cidade de São José dos Campos (SP), porém uma das principais dificuldades do projeto é a parte financeira, que precisa do apoio e patrocínio de empresas para continuar funcionando.
Qualquer empresa que tiver interesse em ajudar o projeto é só entrar em contato pelo email bajaudesc@gmail.com ou pelo telefone (49) 99159-3179.
Junho Prata
Ação realizada em Campo Grande reuniu participantes do Junho Prata e apresentou dicas para evitar fraudes em aplicativos, redes sociais e serviços bancários
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS