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Projeto Baja

Com alunos de MS, universidade de SC é destaque em competição de engenharia mecânica

Acadêmicos precisam de apoio financeiro para participar de competição nacional em SP

Daniele Valentin

Publicado em 06/12/2017 às 10:30

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Equipe de acadêmicos do curso de engenharia mecânica da Unesc (Universidade do Estado de Santa Catarina), em Joinville, e foi campeã de uma competição sul brasileira, em Passo Fundo-RS, com um protótipo Fênix. Agora, o desafio é conseguir recursos para a competição nacional, que ocorrerá em fevereiro na cidade de São José dos Campos-SP. O grupo inclui dois sul-mato-grossenses.

O grupo ‘Udesc Velociraptor Baja’ participa do Projeto Baja que é um desafio universitário dedicado aos cursos de Engenharia, com o propósito de lançar um desafio aos estudantes para projetar, construir e competir com um protótipo de um veículo offroad.

A equipe formada atualmente por 37 acadêmicos do Curso de Engenharia Mecânica e Elétrica, tem, como integrantes, dois acadêmicos de Mato Grosso do Sul: Bruno Coquemala de Sousa (Campo Grande) e Thiago Adolfo Leite Giordano (Corumbá).

A equipe alcançou as seguintes posições nas provas da competição:

- 1° lugar em projeto (1° lugar em gestão, design, transmissão, suspensão & direção e estruturas e 2° lugar em freio e eletroeletrônica);

- 2° lugar em conforto;

- 3° lugar em aceleração; e

- 1° lugar em manobrabilidade.

Segundo Leonardo Frare, capitão do projeto: "Apesar das adversidades durante a prova de segurança do motor, quando precisamos substituí-lo (o que posteriormente nos prejudicou no enduro atingindo apenas a 8ª colocação nesta prova, todo esforço foi compensado pelos ótimos resultados durante o resto da competição. Com garra, a equipe persistiu até o último momento, conquistando o tão desejado 1° lugar! Gostaríamos de agradecer a todos os nossos patrocinadores, familiares, professores e amigos que vem nos apoiando e fazendo nosso projeto crescer cada vez mais."

O trabalho continua com vigor; a equipe agora se prepara para a competição nacional, que ocorrerá em fevereiro na cidade de São José dos Campos (SP), porém uma das principais dificuldades do projeto é a parte financeira, que precisa do apoio e patrocínio de empresas para continuar funcionando.

Qualquer empresa que tiver interesse em ajudar o projeto é só entrar em contato pelo email bajaudesc@gmail.com ou pelo telefone (49) 99159-3179.

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