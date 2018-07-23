Centro de Inovação do Sesi inicia pesquisas na UFMS sobre gestão em SST

O Centro de Inovação do Sesi de Mato Grosso do Sul inicia, a partir desta segunda-feira (23/07), as pesquisas científicas na área de sistemas de gestão em SST (Saúde e Segurança do Trabalho) em parceria com a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). O trabalho é fruto do termo de cooperação firmado pela Fiems com a Universidade no último dia 11 de julho, visando promover um intercâmbio acadêmico, científico, técnico entre as instituições.

O gerente de tecnologia em SST do Centro de Inovação, Ricardo Egídio, explica que as pesquisas terão como foco a área de atuação da unidade, que são os sistemas de gestão em SST e, nesta etapa inicial, a ideia é gerar artigos científicos e outros tipos de publicação que possam nortear e contribuir com os profissionais que lidam com o tema, como empresas, técnicos de segurança do trabalho, entre outros.

“Inicialmente, toda a equipe do Centro de Inovação fará uma imersão de um ou dois na biblioteca da UFMS, onde vamos buscar toda a literatura que aborda a questão da gestão da saúde e segurança do trabalho, para conhecer melhor o que já foi publicado sobre o tema e, então, pesquisar tendências e novas formas de atuação, que vão resultar em artigos científicos sobre o tema”, afirmou Ricardo Egídio.

Cientista da computação do Centro de Inovação, Leandro Borges vai liderar esta etapa do trabalho, orientando a equipe quanto ao processo de revisão de sistemática da literatura, processo acadêmico que conduz a busca pelas obras. “Faremos um levantamento inicial das obras que vamos encontrar e, então, vamos estabelecer um cronograma de trabalho para começar a gerar conteúdo e direcionar projetos”, acrescentou o profissional, que está concluindo um mestrado em computação aplicada.

A equipe do Centro de Inovação é formada pelo gerente de tecnologia em SST do Sesi, Ricardo Egídio dos Santos Junior, a analista de requisitos Glaucia Araújo de Oliveira, o desenvolvedor de sistemas Robson Vanderlei Silvestri, o cientista da computação Leandro Borges da Silva, o engenheiro da computação Whesley Damião da Silva Duarte e a engenheira-civil e de segurança do trabalho Clara Guazina Carrapateira.

O Centro de Inovação de Mato Grosso do Sul – Sistemas de Gestão em SST faz parte de um projeto nacional do Sesi para aumentar a segurança no ambiente de trabalho e melhorar a saúde do trabalhador da indústria. Em todo o Brasil, foram criados outros oito centros de inovação, todos voltados a desenvolver pesquisa aplicada e soluções em SST para que sejam replicadas por toda a indústria brasileira, tratando de temas estratégicos – Sistemas de Gestão em SST (Mato Grosso do Sul), Prevenção da Incapacidade (Bahia), Economia para a Saúde e Segurança (Ceará), Ergonomia (Minas Gerais), Longevidade e Produtividade (Paraná), Higiene Ocupacional (Rio de Janeiro), Fatores Psicossociais (Rio Grande do Sul) e Tecnologias para Saúde (Santa Catarina).