Sicredi apresenta o RoboCoop, a Robótica Cooperativa para estudantes

A Sicredi Pantanal MS oficializou nesta semana sua parceria com o Sesi e a Prefeitura Municipal de Maracaju, para a implantação do projeto de Robótica Cooperativa, batizado de “RoboCoop”. O projeto terá como base o Genius, desenvolvido pelo Sesi, para auxiliar o aprendizado dos alunos nas disciplinas de matemática e física, suas regras e processos, além de transmitir os ideais de cooperação, criatividade e trabalho em grupo por meio da robótica.

Do encontro, que selou a parceria, participaram o prefeito de Maracaju, Dr Maurílio Azambuja; o diretor executivo da Sicredi Pantanal MS, Adauto de Oliveira Filho, representando o presidente Emerson Perosa; a diretora do Sesi, Jaqueline Santana; a Secretária de Educação de Maracaju, Cleoerdes Fátima Barbosa Carneiro; e a diretora da Escola Municipal Professora Irma Lima de Matos, Marilene Coutinho Petini.

A parceria entre as instituições garantirá que 30 crianças, de 6 a 8 anos, estudantes da rede municipal de ensino, tenham acesso gratuito ao projeto, que tem duração de 24 meses (2 anos). Serão duas turmas, de 15 alunos em cada, com encontros realizados uma vez por semana, na sala de robótica do Sesi. Novas turmas serão iniciadas a cada 12 meses.

O investimento do Sicredi será financeiro, com aporte mensal que garante a compra de materiais e a manutenção da iniciativa; a prefeitura disponibilizou um micro-ônibus para fazer o transporte dos alunos até o Sesi; e o Sesi entrará com a infraestrutura e expertise de seus profissionais para a condução do projeto. “Nosso presidente conheceu o trabalho durante uma visita ao Sesi, em um dos nossos projetos de intercooperação. Quando foi apresentado ao Genius, se encantou com a possibilidade de desenvolvimento por meio desta ferramenta. Ele trouxe para dentro da nossa cooperativa e propôs a parceria”, contou Adauto Filho.

Emerson, que não pôde ir ao encontro, mas faz questão de acompanhar todos os passos do projeto, explica que “a educação cooperativa reflete o interesse do Sicredi em capitanear este projeto, reafirmando nossa crença de que a construção e vivência de atitudes e valores da cooperação e cidadania contribuem para a formação de cidadãos capazes de empreender e criar coletivamente iniciativas de desenvolvimento econômico, socioambiental e cultural”.

Para o prefeito de Maracaju, Dr Maurilio, a parceria foi um alinhamento de propósitos. “Recebemos esse projeto com grande alegria, pois o nosso objetivo é trabalhar para as pessoas do município, e o Sicredi vem para nos ajudar, mais uma vez, a construir esse caminho. Estamos investindo na educação para a preparação do nosso futuro. É um projeto que vem a favor daquilo que nós pensamos, daquilo que nós queremos e daquilo que nós estamos realizando para o futuro de Maracaju. Fico feliz, agradeço ao Sicredi e toda a sua diretoria, por pensarem dessa maneira, de se preocupar com o futuro da nossa comunidade”, afirmou.

O projeto Genius

O Genius é um programa extracurricular desenvolvido para que crianças de 6 a 8 anos se envolvam com o mundo da ciência e da tecnologia, por meio de princípios básicos da robótica, preparando-as para pensar de forma inovadora.

Hoje, a importância do ensino da robótica já pode ser comparada ao ensino de outras línguas, como o inglês e o espanhol. Também estão comprovados os diversos benefícios que o aprendizado da linguagem de programação pode trazer para os alunos, entre eles: Estimula o raciocínio lógico; Ajuda na organização; Facilita a assimilação de matérias tradicionais; Auxilia no desenvolvimento da autonomia e investigação; Estimula a curiosidade e a criatividade; Aplica na prática a interdisciplinaridade; e desenvolve o senso de cooperação.