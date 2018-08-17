Clube de Robótica do Sesi prepara crianças para profissões do futuro

Programação, robótica e pensamento computacional são as tendências educacionais que vão formar a próxima geração de profissionais. Essas e outras iniciativas tecnológicas conduzem as aulas extracurriculares do Clube de Robótica nas escolas do Sesi de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, onde as matrículas estão abertas para alunos do 1º ano do Ensino Fundamental à 1ª série do Ensino Médio de qualquer instituição de ensino, até o dia 31 de agosto.

As aulas, aplicadas uma vez por semana nas escolas do Sesi, utilizam os programas Genius 2.0 (para crianças de 7 a 9 anos de idade) e Robóter (para crianças de 10 a 14 anos de idade), em parceria com a Agnus Educação. De forma divertida e peças de Lego, o aluno aprende a programar brincando.

As escolas do Sesi disponibilizam as aulas do Clube de Robótica em horários flexíveis, nos períodos matutino e vespertino e, inclusive, aos sábados, de modo a facilitar que as crianças possam participar dos encontros.

Todas as atividades propostas são bastante interativas e envolvem os estudantes em diferentes funções. A criança pode ser um programador, que fica em frente ao computador enviando comandos ao robô, administrador, que separa as peças de Lego necessárias para construir a máquina ou um construtor, responsável por construir o robô.

“As aulas incentivam a curiosidade, o trabalho em equipe e dão aos alunos a oportunidade de desenvolver o raciocínio lógico. O trabalho com códigos de programação e a possibilidade de fazer coisas se mexerem e trazerem objetos até você, por exemplo, é apenas um passo para programações mais complexas e desafiadoras”, comentou a analista de educação do Sesi, Glaucia Campos. “Começar esse desafio desde pequeno é motivar o desenvolvimento de um profissional preparado para contribuir efetivamente para o meio em que vive”, completa.

Robótica e a Indústria 4.0

A gerente de educação do Sistema Fiems, Simone Cruz, afirma que a Indústria 4.0 já está provocando profundas mudanças na sociedade e o mercado de trabalho e demandas não escaparão destas transformações.

“A influência da revolução nas transformações sociais e culturais já é uma realidade. O mercado de trabalho será automatizado, personalizado e customizado. Além de surgirem profissões que ainda não existem, haverá maior necessidade de gerenciar o trabalho em rede e saber resolver problemas, deixando claro porque programação, robótica e pensamento computacional são as novas tendências educacionais”, exemplificou ao falar sobre a importância da robótica na formação escolar de crianças e adolescentes.

Robótica nas escolas do Sesi

As sete escolas da rede de ensino do Sesi em Mato Grosso do Sul, localizadas em Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Aparecida do Taboado, Maracaju e Naviraí, oferecem aulas de robótica extracurriculares e também na grade curricular.

O Clube de Robótica, inicialmente, está aberto somente nas unidades de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, enquanto nas demais unidades a robótica extracurricular também está com matrículas abertas, mas com os programas Genius e Líder.

Os interessados podem obter mais informações pelos telefones abaixo:

•(67) 3365-7861 - Campo Grande

•(67) 3416-4500 - Dourados

•(67) 3919-2117 - Três Lagoas

•(67) 3234-3600 - Corumbá

•(67) 3565-8747 - Aparecida do Taboado

•(67) 3458-5400 - Maracaju

•(67) 3409-3601 - Naviraí