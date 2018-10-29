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Brasil vence em Portugal

Brasil vence na estreia do ART&TUR Factory em Portugal

Rhobson ADM

Publicado em 29/10/2018 às 18:31

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Comemorando o vencimento

O ART&TUR Factory, iniciativa que se estreou este ano na competição do Art & Tur International Tourism Film Festival, foi vencido pelo filme “Inside”, produzido por uma equipe brasileira composta por: Marco Calábria e Bruno Nishino, ambos do Estúdio Eureka Filmes em Mato Grosso do Sul, do Diretor de fotografia Leando Miranda que é o responsável audiovisual da Plataforma de conteúdos gastronômicos "Fartura Comidas do Brasil" do estado de Minas Gerais e da Atriz e produtora Mariana Castelo Branco. Esta já é a segunda vez que o pantanal sul-mato-grossense vence no evento.

 

O ART&TUR Factory foi um desafio lançado a realizadores do mundo todo e o objetivo era de em apenas três dias de gravação e dois de edição finalizar em um filme promocional de até 3 minutos da região central de Portugal, necessariamente passados em aldeias do Centro de Portugal integradas nas redes das Aldeias Históricas de Portugal e das Aldeias de Xisto. Todas as equipes eram compostas de até 4 membros com um assistente de produção e todos ficaram alojados em Proença Nova num parque de campismo sob as mesmas condições.

O filme escolhido pelo júri tem como cenários as aldeias de Piódão, Belmonte e Sortelha.

Dois outros filmes do ART&TUR Factory dividem o segundo lugar, com os mesmos pontos: uma produção do time Indiano, liderado por Satyanarayana Dulam e Sandeep Dulam, que gravaram na aldeia de Piódão, e uma produção do time da África do Sul e Irlanda, feita por Bruce Buttery e Tarryn Buttery, nas aldeias de Monsanto e Idanha.

Clique Aqui e assista o Filme.

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