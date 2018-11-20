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Facebook e Instagram passam por instabilidade e ficam fora ar

Os relatos dão conta de erros ocorrendo a todo instante em ambas as plataformas, inclusive com aviso de manutenção sendo exibido para quem tenta fazer login

Renan Nucci

Publicado em 20/11/2018 às 14:46

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Facebook e Instagram passam por instabilidade e estão fora do ar para muita gente no fim da manhã desta terça-feira (20). Os relatos dão conta de erros ocorrendo a todo instante em ambas as plataformas, inclusive com aviso de manutenção sendo exibido para quem tenta fazer login.

Segundo o site Outage Report, os relatos de dificuldade de acesso em tanto no Facebook quanto no Instagram vêm de várias partes do mundo, sugerindo assim um problema global para as duas plataformas.

No último domingo, o Instagram também passou por instabilidade e ficou fora do ar para muita gente. O Facebook ainda não se pronunciou publicamente sobre a razão por trás da queda dos dois serviços nesta terça.

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