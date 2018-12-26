Woop Sicredi cria a Eliza e agiliza atendimentos aos associados

O Woop Sicredi – conta digital da instituição financeira cooperativa – traz mais uma novidade aos seus associados: a Eliza. Ela é um chatbot que tem como objetivo sanar as dúvidas dos woopers, nome dado aos usuários da plataforma digital. Dois meses depois da sua implantação, Eliza já realizou 22 mil atendimentos, trocou mais de 300 mil mensagens, sendo que 94% dos atendimentos foram resolvidos pela plataforma.

“A ferramenta reduziu o atendimento por chat em 46% e este e outros resultados só tendem a aumentar. Sem contar que Eliza facilita a vida do associado, que de maneira rápida e prática pode sanar dúvidas e, assim, ter mais tempo para conhecer o Woop Sicredi”, conta Tiago Nicolaidis, Líder da Plataforma Digital do Sicredi.

Hoje, Eliza consegue responder os usuários do Woop Sicredi sobre todos os tipos de produtos e serviços. Ela está presente no Messenger e no Aplicativo do Woop. A conta digital do Sicredi tem como público-alvo pessoas conectadas e jovens de espírito, que procuram resolver suas necessidades financeiras virtualmente ao mesmo tempo em que colaboram para o desenvolvimento da comunidade onde está inserido.

Disponível em aplicativo para celulares dos sistemas Android e iOS, o Woop Sicredi possibilita às pessoas físicas se associarem e criarem uma conta 100% digital, sem papel; terem acesso à conta corrente para pagamentos de contas de consumo e transferências; conta poupança; cartão de débito e crédito; programa de fidelidade; organizador financeiro, além de contato por chat e videoconferência para sanarem dúvidas e resolverem eventuais problemas, 24 horas por dia.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,9 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.600 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.