Sicredi lança cartão com tecnologia contacless, sem "passar" cartão

Buscando oferecer mais conveniência aos seus associados, o Sicredi - instituição financeira cooperativa com mais de 3,9 milhões de associados e atuação em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal - lança neste mês de janeiro o cartão Sicredi Mastercard Black com a tecnologia contacless. Gradualmente, o recurso também será disponibilizado em outros cartões do portfólio do Sicredi.

Com a nova tecnologia, os associados conseguem fazer suas compras do dia a dia no crédito e no débito de maneira mais simples, apenas aproximando o cartão nas máquinas que aceitem o pagamento por aproximação e a transação ocorre em poucos segundos.

“O objetivo é oferecer mais comodidade, agilidade e praticidade aos associados na hora de fazerem as compras. O uso de novas tecnologias também permite a migração dos volumes antes transacionados com dinheiro para o cartão, reduzindo a circulação de dinheiro e de forma segura, pois as compras realizadas com o pagamento por aproximação possuem os mesmos níveis de segurança de uma compra com um cartão tradicional”, afirma Cidmar Luis Stoffel, Diretor Executivo Produtos e Negócios do Banco Cooperativo Sicredi. “Além disso, ajuda a reduzir filas, melhorando a experiência do associado ao realizar um pagamento, completa Stoffel.

Para este ano, além do Sicredi Mastercard Black, estão previstos os lançamentos das versões contactless dos cartões Sicredi Platinum, Sicredi Gold, Sicredi Internacional, Sicredi Touch, Sicredi Débito, Sicredi Poupança e Sicredi Empresarial.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos 3,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.600 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br)

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.