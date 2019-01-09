Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 22:07

Buscar

Últimas notícias
X

Tecnologia

Sicredi lança cartão com tecnologia contacless, sem "passar" cartão

Nova solução permite aos associados fazerem compras sem precisar inserir o cartão nas máquinas

Renan Nucci

Publicado em 09/01/2019 às 16:11

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Buscando oferecer mais conveniência aos seus associados, o Sicredi - instituição financeira cooperativa com mais de 3,9 milhões de associados e atuação em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal - lança neste mês de janeiro o cartão Sicredi Mastercard Black com a tecnologia contacless. Gradualmente, o recurso também será disponibilizado em outros cartões do portfólio do Sicredi.

Com a nova tecnologia, os associados conseguem fazer suas compras do dia a dia no crédito e no débito de maneira mais simples, apenas aproximando o cartão nas máquinas que aceitem o pagamento por aproximação e a transação ocorre em poucos segundos.

“O objetivo é oferecer mais comodidade, agilidade e praticidade aos associados na hora de fazerem as compras.  O uso de novas tecnologias também permite a migração dos volumes antes transacionados com dinheiro para o cartão, reduzindo a circulação de dinheiro e de forma segura, pois as compras realizadas com o pagamento por aproximação possuem os mesmos níveis de segurança de uma compra com um cartão tradicional”, afirma Cidmar Luis Stoffel, Diretor Executivo Produtos e Negócios do Banco Cooperativo Sicredi. “Além disso, ajuda a reduzir filas, melhorando a experiência do associado ao realizar um pagamento, completa Stoffel.

Para este ano, além do Sicredi Mastercard Black, estão previstos os lançamentos das versões contactless dos cartões Sicredi Platinum, Sicredi Gold, Sicredi Internacional, Sicredi Touch,  Sicredi Débito, Sicredi Poupança e Sicredi Empresarial.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos 3,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.600 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br)

 *Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Junho Prata

Polícia Científica de MS orienta idosos sobre golpes digitais e segurança na internet

Ação realizada em Campo Grande reuniu participantes do Junho Prata e apresentou dicas para evitar fraudes em aplicativos, redes sociais e serviços bancários

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo