Você pode escolher se quer ou não ser convidado para grupos no WhatsApp

Se você não curte ser adicionado em grupos do WhatsApp totalmente aleatórios por pessoas que não conhece, o aplicativo de mensagens finalmente lançou um recurso que vai melhorar sua experiência de uso. Após realizar testes com alguns usuários nos últimos meses, a plataforma começou a receber uma opção que permite bloquear a entrada automática em chats coletivos.

Como funciona? O usuário precisa entrar no aplicativo e ir até “Conta > Privacidade > Grupos”. Em seguida, basta escolher entre as opções de quem pode adicioná-lo automaticamente em conversas em grupo: todos, apenas contatos ou ninguém.

Se a opção "Todos" é selecionada, qualquer pessoa pode te adicionar em grupos no WhatsApp, similar ao que ocorre atualmente no app. Já na alternativa de "Contatos", somente os números cadastrados podem te adicionar automaticamente em chats coletivos. Caso a opção "Ninguém" seja selecionada, como o nome indica, nenhum usuário da plataforma poderá te colocar em grupos sem antes pedir autorização.

Caso alguém tente adicioná-lo em um grupo e seja impedido pelas configurações do WhatsApp, o aplicativo vai sugerir ao usuário que envie uma mensagem privada contendo o link para o chat coletivo, para que você tenha a opção de entrar ou não.

A chegada das opções para grupo será muito útil para os usuários na Índia, que passarão por uma eleição em 11 de abril. Assim como aconteceu no Brasil, o aplicativo de mensagens é constantemente utilizado para espalhar informações sobre política por meio dos chats coletivos. O Facebook até anunciou um programa de checagem de fatos dentro da plataforma no país para diminuir o compartilhamento de notícias falsas dentro do app.

O WhatsApp está realizando testes com as opções de privacidade para grupos no iOS e Android desde fevereiro e alguns usuários já receberam a novidade. Se você não vê a hora de bloquear os convites para chats indesejáveis e seu aplicativo não foi atualizado, não se preocupe: o aplicativo promete que a nova ferramenta será liberada mundialmente de forma gradual durante as próximas semanas.