WhatsApp vai parar de rodar no Windows Phone e versões antigas do Android e iOS

O WhatsApp anunciou que vai parar de operar em todos os sistemas operacionais Windows Phones a partir do dia 31 de dezembro deste ano. Os dispositivos com iOS 7 e Android 2.3.7 para baixo também deixam de ter o utilitário do dia 1º de fevereiro de 2020 em diante.

Conforme o Tecmundo, não há uma estimativa de quantas pessoas devem ser afetadas por essa medida. Levando em conta que os WindowsPhones não são mais fabricados desde 2015; e que o iOS 7 e o Android 2.3.7 são de 2013 e 2010, respectivamente, é de se esperar que seja apenas um grupo pequeno de usuários tenham o WhatsApp encerrado em seus smartphones.

De qualquer forma usuários que ainda usem esses sistemas operacionais, ainda tem bastante tempo para trocar de aparelho.