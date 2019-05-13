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MS registra 437,1 mil linhas de telefonia fixa ativas, aponta Anatel

Thailla Torres

Publicado em 13/05/2019 às 15:55

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Mato Grosso do Sul encerrou março com 437.160 linhas de telefonia fixa ativas, de acordo com o levantamento divulgado pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

O serviço apresentou redução de 5.704 contratos em comparação com fevereiro, representando queda de 1,28%. No período de 12 meses foram 30.529 desligamentos, ou 6,52% do total.

Segundo a Anatel, o Brasil encerrou o período com 36,5 milhões de telefonia fixa em operação. Em comparação com fevereiro houve diminuição de 641.432 assinantes, queda de 1,72%, e nos últimos 12 meses foram desligadas 2,5 milhões de linhas, 6,55% do total.

As prestadoras de pequeno porte apresentaram crescimento de 2,89% no mês, aumento de 47.532 unidades. Por outro lado, as grandes operadoras apresentaram redução de 1,94%, que representa 688.964 linhas.

O quadro se repete no acumulado dos últimos 12 meses, com crescimento nas prestadoras de pequeno porte de 7,93%, um aumento de 124.143 assinantes, e, nas grandes operadoras, queda de 7,16% em relação a março de 2018, menos 2.689.308 linhas.

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