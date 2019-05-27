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Mato Grosso do Sul

Em um ano, 203 mil linhas de telefonia celular foram desligadas em MS

Estado completou abril de 2019 com 3.029.908 linhas ativas. Em comparação com março, foram 7.918 contratos encerrados

Thailla Torres

Publicado em 27/05/2019 às 14:20

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Levantamento divulgado pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) aponta que foram desligadas até abril 203.520 linhas móveis de telefonia em Mato Grosso do Sul no período de um ano. O número representa queda de 6,29% do serviço em comparação com o mesmo mês do ano passado.

O Estado completou o mês de abril de 2019 com 3.029.908 linhas ativas. Em comparação com março, foram 7.918 contratos encerrados, que representam 0,26% do total.

Conforme a Anatel, em abril de 2019, os considerados grandes grupos da telefonia móvel representavam 97,42% do mercado (222,75 milhões de linhas em operação) nacional. A Vivo registrou 73,58 milhões de unidades, seguida da Claro com 56,37 milhões, da Tim com 55,20 milhões e da Oi com 37,58 milhões.

As PPPs (Prestadoras de Pequeno Porte) apresentaram crescimento de 11,59% em 12 meses, que representam 610,85 mil linhas móveis em operação, totalizando 5,87 milhões de linhas em abril de 2019. Esse crescimento foi interrompido no mês de abril, quando o número de assinantes caiu 5,59% (-348,31 assinaturas).

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