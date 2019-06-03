Banda larga fixa ganha 13,8 mil assinantes em 12 meses no Estado

O serviço de banda larga fixa apresentou crescimento de 3,42% em Mato Grosso do Sul no período de um ano. De acordo com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), o Estado ganhou neste período 13.985 assinantes, encerrando abril com 419.485 clientes.

Na comparação mensal, houve déficit de assinantes. O serviço perdeu 5.630 consumidores, que representam 1,32% do total. Em comparação com abril de 2017, foram assinados mais 56.853 contratos, representando aumento de 15,67%.

De acordo com a Anatel, o serviço cresceu 5,40% em um ano. São 1,62 milhão de domicílios brasileiros com a banda larga fixa nos últimos 12 meses. Com isso, em abril de 2019, o serviço foi prestado a 31,60 milhões de domicílios.

Em abril de 2019, a maior participação na banda larga fixa foi registrada pela Claro com 9,49 milhões de domicílios atendidos (30,01% de mercado), seguida da Vivo com 7,47 milhões (23,62%) e da Oi com 5,83 milhões (18,43%).