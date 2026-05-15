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Apostas no Brasil 2026: Arrecadação Bilionária e o Dilema da Proibição

O mercado de apostas brasileiro atingiu recordes de arrecadação em 2026, mas enfrenta riscos de proibição. Conheça os dados econômicos, o impacto da regulamentação e os desafios sociais do setor

Rhobson ADM

Publicado em 15/05/2026 às 16:00

Atualizado em 15/05/2026 às 17:05

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Entre bilhões arrecadados e risco de proibição, o mercado de apostas vive um momento decisivo no Brasil

As apostas esportivas e jogos de azar digitais cresceram rapidamente no Brasil e se transformaram em uma máquina de arrecadação.

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Esse avanço está associado à popularidade das plataformas digitais e às promoções de bônus, que atraem cada vez mais jogadores. Consultar o impacto econômico gerado pelas Plataformas com Bônus é um caminho para entender como as promoções influenciam a receita. Jogue com responsabilidade.

O desempenho recorde, porém, desencadeou discussões sobre vício e a possibilidade de proibir as apostas, criando um dilema entre arrecadação e responsabilidade social.

Mercado de apostas supera marca bilionária no Brasil

A Receita Federal informou que, no início de 2026, as bets licenciadas recolheram R$3 bilhões em impostos, incluindo R$3,4 bilhões no primeiro trimestre - um salto de 123,7% em relação a 2025.

A lei aprovada em 2023, em vigor desde 2025, exigiu que os operadores legalizados pagassem 12% da receita bruta e tivessem sede no país. Para operar, 84 empresas licenciaram-se ao custo de R$30 milhões cada.

A formalização deu ao Governo Federal visibilidade de receitas antes ocultas e permitiu arrecadar mais de R$3 bilhões no início de 2026, colocando o Brasil entre os mercados regulados mais lucrativos.

Regulamentação impulsiona arrecadação

A transparência exigida pela lei ampliou a base tributável e fortaleceu a confiança do público. O governo passou a monitorar transações e recolher tributos que antes escapavam, transformando as apostas em fonte significativa de receita.

Crescimento acelerado em 2026

No primeiro trimestre de 2026, a receita tributária do setor cresceu 123,7%. Para administrar esse crescimento, a legislação prevê elevar a alíquota para 13% em 2026, 14% em 2027 e 15% em 2028, destinando parte dos recursos a programas de prevenção e fiscalização.

Brasil entre os maiores mercados globais

Com 84 operadores investindo em tecnologia, verificação de identidade e programas de jogo responsável, o Brasil atraiu empresas internacionais e tornou-se um mercado promissor, embora sua estabilidade dependa de decisões políticas.

Debate político ganha força no país

O sucesso fiscal do setor gerou reações distintas no governo brasileiro. Em abril de 2026, o Executivo apresentou um projeto para proibir apostas online, alegando combate ao vício e ao lobby das casas de apostas. A proposta criminaliza a exploração, restringe a publicidade e estabelece multas e prisão.

Propostas de restrição e proibição

No Congresso, a proibição enfrenta resistência. Parlamentares destacam que as bets recolheram R$9,95 bilhões em 2025 e que os aumentos de alíquotas previstos ampliarão ainda mais a arrecadação. Em clima eleitoral, muitos veem a medida como perda de receita e estímulo à clandestinidade.

Impactos para empresas e investidores

Operadores licenciados temem mudanças abruptas. Empresas que investiram milhões em licenças e compliance apontam que uma proibição repentina poderia gerar prejuízos bilionários e sinalizar insegurança jurídica.

Medidas para controle e fiscalização

Outra corrente política defende aprimorar a regulação em vez de extinguila. O licenciamento permitiu rastrear receitas antes informais, e novas regras podem equilibrar arrecadação e proteção.

Combate ao vício em apostas

Um projeto de lei (PL 4.583/2024) prevê criar um programa nacional de apoio a dependentes, com atendimento médico e psicológico articulado pelo SUS e pelo SUAS.

Regras mais rígidas para operadores

Outras propostas buscam limitar a publicidade, reforçar a verificação de idade e usar a alíquota, que chegará a 15% em 2028, para financiar campanhas preventivas e fiscalização.

Especialistas alertam para riscos do mercado ilegal

Especialistas comparam a proposta de proibição à Lei Seca dos Estados Unidos e alertam que banir o mercado regulado fortaleceria a clandestinidade.

Possível migração de usuários

Proibido o mercado regulado, os apostadores migrariam para sites ilegais sem garantias de pagamento ou mecanismos de autoexclusão, dificultando a fiscalização.

Falta de proteção ao consumidor

Nesses sites, não há limites de apostas nem programas de responsabilidade, o que eleva o risco de vício e impede que a arrecadação financie tratamentos.

Futuro das apostas no Brasil segue indefinido

O destino das bets brasileiras dependerá de como o país equilibra arrecadação e responsabilidade social.

As apostas geram bilhões em impostos, mas exigem políticas de prevenção e fiscalização. O Congresso decidirá se consolida um mercado regulado ou se empurra os jogadores para a clandestinidade.

Reforçar a regulação, aumentar a tributação de forma gradual e investir em programas de saúde pode preservar os benefícios econômicos e mitigar os riscos sociais.

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