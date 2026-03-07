Acessibilidade

07 de MarÃ§o de 2026 • 13:09

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
InteligÃªncia Artificial

Brasil se prepara para ser destaque em feira de tecnologia na Alemanha

DelegaÃ§Ã£o terÃ¡ 140 expositores da Ã¡rea industrial e 300 empresas

RedaÃ§Ã£o

Publicado em 07/03/2026 Ã s 11:28

Atualizado em 07/03/2026 Ã s 11:31

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Redes Sociais

Famosa por sediar grandes feiras internacionais, a cidade de Hannover, no norte da Alemanha, será palco, no fim de abril, de uma ampla demonstração de tecnologias industriais desenvolvidas por empresas brasileiras.

A Hannover Messe, a maior feira de inovação e tecnologia industrial do mundo, que acontecerá de 20 a 24 de abril, escolheu o Brasil como país parceiro. Representantes de centenas de países são esperados para o evento na cidade de cerca de 550 mil habitantes.

Essa é a segunda vez que o Brasil alcança esse status. A última vez foi em 1980, justamente quando a Hannover Messe iniciou a prática de escolher países parceiros.

Em uma área com mais de dez pavilhões, expositores e representantes de empresas de diversos países poderão trocar informações, conhecer e apresentar tecnologias, além de fechar negócios.

De IA à energia limpa
A Deutsche Messe AG, organizadora da Hannover Messe, espera a presença de 123 mil pessoas de todas as partes do mundo, além de 3,5 mil expositores de 60 países. Estarão lá companhias como Amazon Web Services (AWS), Bosch, Siemens, SAP, Microsoft, Huawei e Accenture.

A Hannover Messe vai reunir demonstrações de tecnologias relacionadas a inteligência artificial (IA), robótica, automação, digitalização, defesa e descarbonização, com incentivo à energia limpa. Há também ambiente para a troca de informações sobre pesquisas e transferências de tecnologia.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chanceler (chefe de governo) da Alemanha, Friedrich Merz, confirmaram presença.

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Bets

Dados revelam quem sÃ£o e como jogam os brasileiros nas bets

Tecnologia

Rota BioceÃ¢nica Ã© tema de encontro em Jardim

Tecnologia

InovaÃ§Ã£o com InteligÃªncia Artificial marca 7º FÃ³rum do Terceiro Setor

Governador Riedel destaca crescimento sustentÃ¡vel de MS em evento no CEBRI

"MS estÃ¡ perto de erradicar extrema pobreza", destaca Ridel em abertura do ano legislativo

Ridel fala Ã  populaÃ§Ã£o de Aquidauana sobre seus projetos

Terenos

Alunos de Terenos participam de aÃ§Ã£o de educaÃ§Ã£o ambiental com plantio de mudas

Publicidade

Tecnologia

Pesquisa aponta desigualdade de acesso Ã  internet no Brasil

ÃšLTIMAS

Galeria de fotos

ReinauguraÃ§Ã£o Chiquinho AgroPet e InauguraÃ§Ã£o Chiquinho Working

Cultura

Museu de Arte Pantaneira estreia exposiÃ§Ã£o "Mulheres" com obras de artistas de Aquidauana

Mostra reÃºne peÃ§as de artistas locais e homenageia o Dia Internacional da Mulher com entrada gratuita atÃ© 30 de marÃ§o

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo