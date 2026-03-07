Brasil se prepara para ser destaque em feira de tecnologia na Alemanha

DelegaÃ§Ã£o terÃ¡ 140 expositores da Ã¡rea industrial e 300 empresas
Redes Sociais
Famosa por sediar grandes feiras internacionais, a cidade de Hannover, no norte da Alemanha, será palco, no fim de abril, de uma ampla demonstração de tecnologias industriais desenvolvidas por empresas brasileiras.
A Hannover Messe, a maior feira de inovação e tecnologia industrial do mundo, que acontecerá de 20 a 24 de abril, escolheu o Brasil como país parceiro. Representantes de centenas de países são esperados para o evento na cidade de cerca de 550 mil habitantes.
Essa é a segunda vez que o Brasil alcança esse status. A última vez foi em 1980, justamente quando a Hannover Messe iniciou a prática de escolher países parceiros.
Em uma área com mais de dez pavilhões, expositores e representantes de empresas de diversos países poderão trocar informações, conhecer e apresentar tecnologias, além de fechar negócios.
De IA à energia limpa
A Deutsche Messe AG, organizadora da Hannover Messe, espera a presença de 123 mil pessoas de todas as partes do mundo, além de 3,5 mil expositores de 60 países. Estarão lá companhias como Amazon Web Services (AWS), Bosch, Siemens, SAP, Microsoft, Huawei e Accenture.
A Hannover Messe vai reunir demonstrações de tecnologias relacionadas a inteligência artificial (IA), robótica, automação, digitalização, defesa e descarbonização, com incentivo à energia limpa. Há também ambiente para a troca de informações sobre pesquisas e transferências de tecnologia.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chanceler (chefe de governo) da Alemanha, Friedrich Merz, confirmaram presença.
Tecnologia
Governador Riedel destaca crescimento sustentÃ¡vel de MS em evento no CEBRI
"MS estÃ¡ perto de erradicar extrema pobreza", destaca Ridel em abertura do ano legislativo
Ridel fala Ã populaÃ§Ã£o de Aquidauana sobre seus projetos
Galeria de fotos
Cultura
Mostra reÃºne peÃ§as de artistas locais e homenageia o Dia Internacional da Mulher com entrada gratuita atÃ© 30 de marÃ§o
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS