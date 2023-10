Fundect vai apoiar eventos de ciência, tecnologia e inovação em MS

Leandro Benites/Fundect

Com investimento de R$ 1,2 milhão, a Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) lançou a chamada n. 22/2023 - PAE-MS 2023 onde convida pesquisadores vinculados às instituições científicas e tecnológicas (ICTs) e universidades sediadas em Mato Grosso do Sul a apresentar propostas para obtenção de apoio financeiro. O objetivo é apoiar a realização de eventos de caráter científico, tecnológico e de inovação, de abrangência regional, nacional ou internacional, a serem executados no Estado.

O apoio é para eventos científicos, tecnológicos e de inovação que vão fortalecer os grupos de pesquisa e consolidar as bases científicas e tecnológicas capazes de alavancar setores e atividades considerados de importância estratégica para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

O PAE também ajuda a divulgar o conhecimento científico, tecnológico e de inovação, fortalece os programas de pós-graduação e o sistema estadual de CT&I, por meio de parcerias entre as instituições de ensino superior e/ou pesquisa e empresas, além de atrair pesquisadores e profissionais de outros estados para conhecer o Mato Grosso do Sul, incentivando o turismo científico.

Vale destacar que cada proposta de evento nacional ou internacional deve envolver na equipe de organização pelo menos duas instituições distintas de ensino e/ou pesquisa localizadas em Mato Grosso do Sul.

No edital deste ano a proposta de evento regional pode solicitar até R$ 30 mil, nacional até R$ 50 mil e para eventos internacionais, o valor máximo solicitado é de até R$ 80 mil. Os eventos aprovados deverão ser realizados somente durante o período de junho de 2024 a maio de 2025.