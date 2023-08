Comarca de Nova Andradina seleciona acadêmicos de direito para estágio

O processo seletivo de estágio para acadêmicos de Direito na comarca de Nova Andradina continua com inscrições abertas até dia 25 de agosto.Os interessados podem fazer as inscrições das 12 às 18h, na Secretaria do Fórum da comarca.

Para participar do processo seletivo, os estudantes devem estar regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou particulares, do primeiro ao antepenúltimo semestre.

A prova será realizada no dia 3 de setembro, na Escola Nair Palácio de Souza, que fica situada na Rua Sete de Setembro, 156, na Vila Beatriz, em Nova Andradina. A prova será composta de 10 questões de Direito e 10 questões de Língua Portuguesa e o gabarito será divulgado a partir de 48 horas após a data de realização da prova.

O candidato deverá apresentar-se com 30 minutos de antecedência portando documento de identificação com foto, protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta. O caderno de provas, que terá três horas de duração, será liberado aos candidatos após 60 minutos do início da prova.

A listagem com o nome e pontuação dos candidatos classificados será afixada na entrada do prédio do Fórum a partir do dia 18 de setembro.

O estágio terá validade de um ano, cumprindo cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. O estagiário receberá bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.