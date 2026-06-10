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Tecnologia

Corpo de Bombeiros lança sistema digital para modernizar credenciamento em MS

Nova plataforma permite solicitação online de credenciais e promete reduzir burocracia nos serviços prestados pela corporação

Anibal Placêncio

Publicado em 10/06/2026 às 13:36

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Sistema substitui etapas presenciais e procedimentos burocráticos por um ambiente digital centralizado / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul está lançando, neste mês, o Sistema de Credenciamento Digital. A nova plataforma foi criada para modernizar e agilizar os processos de credenciamento de empresas e profissionais que atuam na área de segurança contra incêndio e emergências em todo o estado.

Desenvolvido integralmente pela DTel (Diretoria de Telemática e Estatística), o sistema substitui etapas presenciais e procedimentos burocráticos por um ambiente digital centralizado, oferecendo mais praticidade, transparência e rapidez aos usuários.

Entre as funcionalidades disponíveis estão autenticação por meio da plataforma Gov.br, solicitação e renovação de credenciais totalmente online, emissão de certificados digitais com QR Code para validação de autenticidade, além da geração automática de guias de pagamento. A ferramenta também disponibiliza um portal público para consulta de empresas e profissionais habilitados.

Nesta primeira etapa de implantação, o sistema atenderá, exclusivamente, empresas prestadoras de serviços. Segundo o Corpo de Bombeiros, os módulos voltados a instrutores, responsáveis técnicos, guarda-vidas e demais categorias serão disponibilizados gradativamente, conforme o cronograma de expansão da Diretoria de Telemática e Estatística.

Com a digitalização dos processos, a corporação busca reduzir o tempo de atendimento, ampliar a rastreabilidade das informações e eliminar barreiras burocráticas, tornando o serviço mais eficiente tanto para os profissionais quanto para a população sul-mato-grossense.

O Sistema de Credenciamento Digital já está disponível e pode ser acessado pelo endereço credenciamento.bombeiros.ms.gov.br

A corporação ainda pontuou que a iniciativa reforça o investimento do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul em inovação tecnológica e na melhoria contínua dos serviços oferecidos à sociedade.

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