Criptomoeda com origem em MS é a primeira a usar tecnologia blockchain no Brasil

Criptomoedas / Banco de Imagem

A moeda criada em Mato Grosso do Sul, BDM (Bônus Dourado Mercantil), é a primeira brasileira a utilizar a tecnologia blockchain no País. O recurso é um mecanismo de banco de dados avançado que permite o compartilhamento transparente de informações na rede de uma empresa. A tecnologia permitiu o surgimento da primeira criptomoeda mundial, conhecida como Bitcoin.

A BDM foi criada na cidade de Corguinho, em 1998. O idealizador, Urandir Fernandes, explicou que a moeda nasceu devido a pesquisas realizadas para o turismo científico astronômico.

O objetivo era facilitar não só a hospedagem, mas também a economia local, como alimentação e souvenirs. Ao todo, a criptomoeda já abrange 700 mil associados e 8 empresas de ramos de cosméticos, construção civil e alimentício. O responsável evidencia que a moeda não oferece risco, uma vez que a empresa é legal e não se baseia em especulações financeiras.

Funcionalidade - Com a BDM, as pessoas que desejam fazer transações com moeda digital podem realizar a operação de forma livre e independente. Ela permite comprar bens e serviços dos estabelecimentos conveniados como: postos de gasolina, mercados, lojas, clínicas odontológicas, mecânicos.

As operações são feitas por meio de aplicativo didático, de fácil manuseio e seguro. A tecnologia usada para proteção dos dados garante a inviolabilidade contra ataques cibernéticos. A criptomoeda ainda possui certificação e utiliza do QR Code para pagamentos no aplicativo.