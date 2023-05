Curso gratuito de fotografia no MIS vai abordar iluminação, edição e redes sociais

Aulas acontecem na próxima semana / Foto: Divulgação

O MIS (Museu da Imagem e do Som), unidade da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), oferece aulas de pós-produção da arte da fotografia do Curso de Fotografia: Iluminação, Edição e Redes Sociais, com atividades teóricas e práticas. Serão 25 vagas para a modalidade presencial de forma gratuita. As inscrições poderão ser feitas amanhã (3), às 10h, no link: https://bit.ly/cursodefotografiamis.

A etapa apresenta a organização mais conhecida de iluminação: a de três pontos. Além disso, os participantes irão realizar atividades voltadas para a finalização de imagens utilizando o smartphone e, por fim, realizar um trabalho para as redes sociais.

Essa é a terceira parte do curso de foto da Fundação de Cultura, que foi dividido em três partes, e que são independentes. Cada parte do curso pode ser considerada uma oficina de fotografia. Apresenta um conteúdo específico, mas que se integram na composição do curso. Essa etapa será realizada entre os dias de 9 a 11 de maio de 2023.