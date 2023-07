Detran-MS ativa primeira agência híbrida de Dourados na quinta-feira

Entra em operação na quinta-feira (27) a primeira agência híbrida do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em Dourados. A nova unidade fica na Avenida Marcelino Pires, n. 2960, região central, e estará aberta ao público das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30. Será a segunda agência do Departamento na mesma avenida.

“Dourados é a segunda maior cidade do Estado, e chegou o momento de ampliarmos nossos serviços por lá com a abertura da terceira agência. Teremos um espaço digital, com três totens de autoatendimento que ofertam 95% dos nossos serviços. Esse é um avanço tecnológico com a marca do Governo e Detran-MS que já é realidade na Capital e agora também para a população douradense”, explica o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade.

A agência também irá disponibilizar uma área para atendimento presencial. “Nosso objetivo é bem atender o cidadão, fazer com que ele consiga resolver o que foi buscar e que saia satisfeito das nossas agências”, acrescenta o diretor-adjunto Juvenal Neto.

Nos totens de autoatendimento os clientes poderão imprimir o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo); emitir e pagar guias diversas como a do licenciamento e multas; consultar débitos; solicitar renovação da CNH; solicitar segunda via de CNH; atualizar endereço; e emitir a certidão de prontuário de CNH; entre outros serviços.

Foram investidos mais de R$ 954 mil na implantação da 3ª agência do Detran-MS em Dourados, que dispõe de um amplo espaço para atender os clientes com conforto e comodidade. De acordo com o gerente regional de Dourados, Aparecido Dias Duarte, a estimativa é de realizar entre 200 a 300 atendimentos diários na nova agência. “Abrir mais uma agência é um ganho enorme para a região de Dourados. É nosso compromisso manter a qualidade e agilidade de atendimento que os clientes do Detran merecem”.

A população douradense conta ainda com outras duas agências do Detran-MS em Dourados: a regional, localizada na Rua Coronel Ponciano, n° 600, e outra na Avenida Marcelino Pires, n° 334, sala 3. O horário de funcionamento das três unidades, é das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30.