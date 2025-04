Estagiários do TCE-MS criam APP para facilitar acesso a informações

Mary Vasques

Estagiários da área de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul apresentaram, nesta quarta-feira, 9 de abril, ao presidente da Corte, conselheiro Flávio Kayatt, o protótipo do “Mobile Aplicativo”. A ferramenta representa um avanço na modernização dos serviços oferecidos e promete aprimorar a experiência do usuário, facilitando o acesso às informações institucionais diretamente pelo celular.

O novo aplicativo do TCE-MS foi desenvolvido por nove estagiários da área de TI e surge como uma solução inovadora e eficiente para superar as limitações enfrentadas na navegação pelo site da Corte em dispositivos móveis. Agora, com o app, as informações são exibidas de forma adaptada às telas dos smartphones, proporcionando uma navegação mais prática, intuitiva e acessível.

O "Mobile" reúne as principais funcionalidades do TCE-MS em uma plataforma moderna e de fácil utilização. Entre os recursos disponíveis estão o acesso ao Diário Oficial, notícias institucionais, informações do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), Portal da Transparência, legislação, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Cada funcionalidade foi pensada para garantir mais agilidade e eficiência na consulta de dados por parte dos usuários.

O diretor de Tecnologia da Informação do TCE-MS, José Augusto Alves Ferreira, destacou que o próximo passo do projeto é ampliar as funcionalidades do aplicativo, com foco nos jurisdicionados. “As futuras atualizações devem incluir áreas como a Corregedoria, a Ouvidoria e, principalmente, o Portal do Jurisdicionado. Essa é uma diretriz do nosso presidente, facilitar o acesso e aprimorar a comunicação com os jurisdicionados”, afirmou.

Para o estagiário de TI, Thiago Alves, participar do desenvolvimento do aplicativo foi uma experiência enriquecedora. “Essa foi uma oportunidade gigantesca, tanto no aspecto profissional quanto pessoal. Contribuir com um projeto tão funcional como o Mobile significou um grande aprendizado, e eu só tenho a agradecer ao Tribunal”, destacou.

Também participaram da reunião o chefe de Gabinete da Presidência, Ricardo Koim, a diretora do Departamento de Gestão de Pessoas, Elaine Góis, e a responsável pelos estagiários, Luciana Barbosa Rocha Guerra.