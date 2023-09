Fundect lança nova edição da revista Corumbella de jornalismo científico

A Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) lança neste mês de setembro a edição 2023 da revista de divulgação científica Corumbella, a única publicação de Mato Grosso do Sul totalmente focada em jornalismo científico para divulgar as pesquisas realizadas no Estado.

A nova edição foi lançada durante a abertura da Oficina de Construção da Agenda Nacional de Formação de Recursos Humanos de Alto Nível e de prospecção sobre Inovações na Pós-Graduação, realizada pela Capes (Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) em Campo Grande.

Resultado da parceria entre a Fundect, a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e o projeto de divulgação científica MS +Ciência, a revista traz reportagens com as principais pesquisas realizadas no Estado e apoiadas pela Fundect.

“A nossa revista é como nós demonstramos para a sociedade o que o Estado tem feito para a apoiar a ciência com os investimentos da Fundect. E essa é uma edição especial porque é a edição dos vinte e cinco anos da Fundect. A revista traz na capa algo que está acontecendo agora, a inteligência artificial e o quanto ela vai transformar tudo na sociedade, na nossa vida e na própria ciência. Nessa edição temos ainda uma entrevista com o Governador se posicionando favoravelmente aos investimentos em ciência, temos artigos importantes e reportagens sobre diversas áreas. Então, a revista é a nossa forma de informar ao cidadão os nossos resultados. É muito orgulho pra gente ter uma revista de divulgação científica forte assim”, explica Márcio de Araújo Pereira, presidente da Fundect.

Segundo o coordenador do projeto MS +Ciência, André Mazini, a revista é uma celebração das conquistas do Estado no desenvolvimento científico e tecnológico. "A Revista celebra esse momento muito especial que temos vivido em relação ao desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação em MS e muito disso se deve ao fortalecimento de instituições estaduais como a Fundect e a UEMS. Através da Revista Corumbella, além de dar visibilidade a pesquisas de destaque, nós também procuramos fomentar o jornalismo científico no Estado”, completa.

A revista Corumbella é um produto de distribuição gratuita e conta com o apoio da MS Pantanal, concessionária do grupo A&Gea. A nova edição já está disponível gratuitamente de forma impressa e online no site http://midiaciencia.com/corumbella.

MS +Ciência - A equipe do projeto MS +Ciência busca novos desafios e propõe soluções criativas para fazer com que as pessoas tenham mais acesso ao conhecimento científico. O objetivo é mostrar que a ciência não acontece só dentro das universidades, mas faz parte de todas as etapas da vida. Dentre as atividades realizadas pelo projeto, além da revista, estão podcasts, apresentações teatrais, cursos para ajudar pesquisadores a divulgar melhor seus trabalhos, além de outros materiais de divulgação.

O MS +Ciência é um projeto realizado pela Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul), juntamente com a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).