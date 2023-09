Fundect lança R$ 900 mil em investimentos internacionais

A Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul), órgão do Governo do Estado responsável por gerenciar os investimentos em inovação e pesquisas científicas, lançou investimentos de R$ 900 mil em dois editais internacionais para soluções de preservação ambiental e recursos hídricos.

A partir da parceria com o Confap (Conselho Nacional das Fundações de Amparo a Pesquisas), CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e CE (Comissão Europeia), a Fundação aderiu às Chamadas Transnacionais Conjuntas Biodiversa+ 2023 (BiodivNBS) e Water4All 2023 - Serviços do Ecossistema Aquático.

O edital BiodivNBS possui um investimento de R$ 600 mil e tem como objetivo apoiar pesquisas interdisciplinares que visam a natureza e a biodiversidade, abordando os seguintes temas:

Tema 1 - Sinergias e compensações de soluções baseadas na natureza no contexto do bem-estar humano;

Tema 2 - Soluções baseadas na natureza que mitigam os fatores antrópicos da perda de biodiversidade;

Tema 3 - A contribuição das soluções baseadas na natureza para uma mudança apenas transformadora.

Serão selecionados, no máximo, dois projetos com recursos no valor de até R$300 mil cada, a serem investidos em itens de custeio para cada proposta. As pesquisas deverão reunir consórcios de investigação transnacionais compostos por parceiros de investigação elegíveis de, no mínimo, três países diferentes que participem financeiramente no concurso.

Já com o valor total de R$ 300 mil, a chamada Water4All 2023 foca na seleção de projetos colaborativos e inovadores que viabilizem a segurança hídrica ao longo dos anos. As soluções criadas deverão auxiliar na implementação de políticas e estratégias de gestão da água a nível mundial.

O edital determina que os trabalhos submetidos deverão conter os seguintes tópicos:

Tópico 1: Mapeamento, monitorização e avaliação para uma melhor compreensão dos serviços ecossistêmicos num contexto de mudanças, desde mudanças locais até mudanças globais;

Tópico 2: Compreensão e predição de múltiplas pressões (incluindo pressões antropogênicas) - relações impacto-resposta nos serviços ecossistêmicos por meio de métodos e técnicas avançadas;

Tópico 3: Novas ferramentas e soluções para uma melhor integração dos serviços ecossistêmicos na gestão de recursos hídricos.

A chamada Water4All 2023 aprovará até duas pesquisas, podendo cada uma delas solicitar o valor de, no máximo, R$150 mil para itens de custeio.

O diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira destaca a importância em apoiar iniciativas que vão de encontro com as necessidades nacionais e internacionais. “São pesquisas que estão alinhadas com os grandes investimentos no mundo hoje. O Biodiversa traz o contexto do investimento em economia de impacto, um olhar aguçado para a bioeconomia e biotecnologia. Tudo isso faz com que a gente ingresse nas pesquisas de ponta no mundo e mostra o potencial do pesquisador de Mato Grosso do Sul. O Water4All não fica de fora também. Água para todos é uma urgência e precisamos trazer esse trabalho para o Estado que detém abundância em recursos hídricos, como o Pantanal”, ressalta.

Poderão participar profissionais que possuam título de Doutorado e façam parte de ICTs (Instituições de Ciência e Tecnologia) e IES (Instituições de Ensino Superior) de Mato Grosso do Sul.

Em ambos os casos, as propostas precisam ser aprovadas na primeira fase, que consite na chamada internacional. Caso sejam aprovados na primeira fase e cumpram todos os critérios de elegibilidades, poderão pleitear apoio da Fundect.