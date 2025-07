IA brasileira reconhece sinais de câncer de pulmão antes dos sintomas

Rawpick/Freepick

Pesquisadores da Universidade Federal Fluminense (UFF) desenvolveram uma ferramenta de inteligência artificial que pode facilitar a detecção precoce de câncer de pulmão e enfisema em exames de tomografia computadorizada.

Batizada de ChestFinder, a tecnologia analisa imagens e laudos médicos para identificar sinais suspeitos das doenças, que costumam evoluir de forma silenciosa. O sistema não substitui o diagnóstico médico, mas aponta possíveis alterações para que o paciente seja encaminhado rapidamente a um especialista.

Os testes iniciais mostram que a IA tem alta precisão e sensibilidade. Além disso, pode detectar indícios das doenças mesmo em exames feitos para outras finalidades, como em emergências.

Segundo os pesquisadores, a ferramenta estará disponível em repositório público, permitindo que outros hospitais com exames digitalizados também a utilizem.

O projeto é conduzido por professores do Instituto de Computação e do Departamento de Radiologia da UFF, com o objetivo de acelerar diagnósticos, reduzir custos e aumentar as chances de tratamento eficaz.

