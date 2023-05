IFMS amplia número de bolsas e apoio aos projetos

Unidade do IFMS / Divulgação/IFMS

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) ampliou o número de vagas no edital para seleção de projetos de pesquisa e indicação de estudantes para o novo ciclo do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica. A mudança também favorece a prorrogação do prazo de inscrição para até 4 de junho.

A ampliação vai de 195 para 220, em parceria com o Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia). Também foi realizado reajuste de 66% no valor de apoio e incentivo à pesquisa e inovação, que aumentou para R$ 80 mil (antes eram R$ 48 mil), sendo R$ 1 mil por projeto.

As bolsas têm duração de 12 meses (entre setembro deste ano e agosto de 2024), para estudantes dos cursos de nível médio e superior dos dez campi da instituição, conforme a distribuição entre os programas.

O valor mensal é de R$ 300 a R$ 700. A seleção se destina ao Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica (Pitec/IFMS) e aos programas institucionais de bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundect.

A concessão de apoio e incentivo à pesquisa e inovação está condicionada à disponibilidade orçamentária do Instituto Federal. O benefício será pago em parcela única de no máximo de R$ 1.000, proveniente do Programa Institucional de Incentivo ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação (Piepi) e da parceria com a Fundect.

Os requisitos para participação como coordenador de projeto, pesquisador (orientador) e estudante (bolsista ou voluntário) constam nos itens 5 e 6 do edital de abertura n° 28/2023, publicado na Central de Seleção.