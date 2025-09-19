Acessibilidade

19 de Setembro de 2025 • 15:54

Tecnologia

Inovação com Inteligência Artificial marca 7º Fórum do Terceiro Setor

Evento debate tecnologia e IA para fortalecer ações sociais

Redação

Publicado em 19/09/2025 às 15:34

Álvaro Rezende

O governador Eduardo Riedel participou, nesta sexta-feira (19), da abertura do 7º Fórum Estadual do Terceiro Setor, realizado no auditório da OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul), em Campo Grande. O evento tem como foco principal o uso da tecnologia e da inteligência artificial (IA) como ferramentas para aprimorar e facilitar ações sociais voltadas à população em situação de vulnerabilidade, tanto por parte do poder público quanto das organizações da sociedade civil.

Durante sua fala, Riedel destacou que o fórum é um espaço essencial para debater tendências e inovações capazes de otimizar processos, reduzir burocracias e melhorar a prestação de contas das entidades. “Estamos vivenciando o início de uma transformação importante. A inteligência artificial, por meio de sistemas e modelos avançados, vai simplificar o trabalho e oferecer serviços de mais qualidade ao cidadão”, afirmou o governador.

Ele também ressaltou o papel fundamental do terceiro setor no apoio às pessoas que mais precisam. “O Governo não atua sozinho. Tenho gratidão por cada entidade que faz a diferença. Elas têm capacidade de promover inclusão social e alcançar milhares de cidadãos com ações efetivas”, completou.

Riedel ainda pontuou os esforços do Governo do Estado para criar novas oportunidades à população, reforçando a importância de se combater a pobreza com acesso à educação, estrutura familiar e políticas de assistência. “Prosperidade gera crescimento. E crescimento abre portas. Quando a oportunidade e o acesso falham, a assistência entra em cena. Nosso objetivo é não deixar ninguém para trás”, frisou.

A secretária estadual de Assistência Social e dos Direitos Humanos, Patrícia Cozzolino, também participou do evento e celebrou os avanços no combate à extrema pobreza no Estado. “Nos últimos três anos, conseguimos reduzir o índice de extrema pobreza de 2,7% para algo entre 0,5% e 0,7%. É um feito histórico. Hoje, técnicos da assistência social estão nas ruas e dentro das casas, garantindo apoio direto às famílias”, destacou.

