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Intel desenvolve tecnologia que promete mais FPS sem aumentar a latência nos jogos

Recurso ainda em desenvolvimento pretende tornar a geração de quadros mais eficiente e responsiva para os jogadores

O Pantaneiro

Publicado em 10/06/2026 às 11:04

Atualizado em 10/06/2026 às 11:05

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Novo método utiliza previsões baseadas no comportamento do jogador para antecipar movimentos e gerar imagens antes mesmo de serem totalmente renderizadas pela placa gráfica / Imagem gerada por AI

A Intel trabalha em uma nova tecnologia que pode representar um avanço importante para o mercado de games. Segundo informações divulgadas pelo site especializado TudoCelular, a empresa está desenvolvendo um sistema capaz de aumentar a taxa de quadros por segundo (FPS) sem provocar o aumento de latência normalmente associado às atuais técnicas de geração de frames.

A proposta busca solucionar uma das principais críticas às tecnologias de interpolação de quadros utilizadas atualmente. Embora recursos como geração de frames permitam elevar significativamente o desempenho visual dos jogos, eles também podem provocar atrasos nos comandos, algo especialmente perceptível em partidas competitivas.

De acordo com os detalhes revelados pela Intel, o novo método utiliza previsões baseadas no comportamento do jogador para antecipar movimentos e gerar imagens antes mesmo de serem totalmente renderizadas pela placa gráfica. Dessa forma, a empresa pretende oferecer uma experiência mais fluida sem comprometer a resposta aos comandos.

A iniciativa é vista como uma evolução das tecnologias já utilizadas pela fabricante, como o XeSS e os recursos de baixa latência da plataforma Arc. Atualmente, a Intel já emprega soluções voltadas à redução do tempo de resposta entre a ação do usuário e a exibição da imagem na tela.

Caso a tecnologia cumpra o que promete, ela poderá beneficiar principalmente notebooks gamers, PCs compactos e dispositivos portáteis, permitindo maior sensação de fluidez sem exigir hardware de alto desempenho. A novidade também pode ampliar a competitividade da Intel em um segmento dominado por soluções semelhantes desenvolvidas por concorrentes como Nvidia e AMD.

A empresa ainda não divulgou uma data para lançamento nem detalhes completos sobre a implementação do recurso. No entanto, executivos da Intel afirmaram que a tecnologia está próxima de ser apresentada de forma mais abrangente, indicando que novidades podem surgir nos próximos meses.

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