Jogos online são uma das principais opções de lazer dos brasileiros

O que fazemos em nossos momentos de relaxamento e divertimento é uma das coisas mais importantes para mantermos uma vida saudável e equilibrada psicologicamente. Nós já sabemos disso há muito tempo e não é de hoje que o incentivo a atividades de lazer como viajar, visitar parques, museus, ir à praia ou se divertir de outras maneiras é amplamente incentivado por especialistas.

Também não é de hoje que os jogos eletrônicos se tornaram uma opção muito atraente para esse tipo de momento. Presentes na vida dos brasileiros pelo menos desde a década de 1980, os games são cada vez mais amados por pessoas de todas as idades, apesar de muitos ainda acreditarem que não se trata de uma atividade para adultos.

A transformação dos games

Na verdade, talvez esteja aí o fator que torna os jogos – sobretudo aqueles jogados online – tão presentes em nosso dia a dia. E isso só aumentou com o passar do tempo, graças à presença de diversas modalidades na internet e ao avanço de tecnologias.

Os games hoje em dia não são apenas uma opção de lazer, mas também um verdadeiro mercado que cresce cada vez mais. Não é à toa que o número de brasileiros que jogam também vem aumentando ano após ano.

O poker online, por exemplo, é um jogo que vem conquistando cada vez mais adeptos já há muitos anos. Muitos podem pensar que é porque trata-se de um título que tem sua fama já consolidada há muitas décadas, mas o sucesso do poker online vai muito além disso.

A oportunidade de jogar com pessoas do mundo inteiro, aprender a fazer jogadas complexas e desenvolver suas habilidades sem precisar sair de casa, impulsionaram muito a modalidade. Em outras palavras, a união do sucesso de jogo antes da internet e a possibilidade de jogá-lo online devem ser considerados para analisar os motivos de esse ser um dos jogos de maior sucesso na internet.

Há uma curiosidade entre os outros jogos mais amados pelos gamers: sua imensa maioria pode ser jogada online. Títulos como DOTA2, Minecraft, Apex Legends e Fornite (isso só para citar alguns) proporcionam horas e horas de diversão para diversos públicos diferentes, com essa característica em comum.

Podemos afirmar, portanto, que a possibilidade de jogar com outras pessoas em qualquer parte do mundo foi um dos fatores decisivos para que os games online se tornassem uma das principais opções de lazer dos brasileiros.

O lazer além dos jogos

É claro que essa mudança de hábitos de entretenimento nos últimos anos não fez com que as antigas opções de lazer deixassem de existir. Atividades como caminhadas, ir ao cinema, ir à praia, viajar e praticar diversos tipos de esportes também se encontram entre as preferidas do nosso povo. Podemos citar aqui muitas outras formas de diversão e relaxamento que são parte do nosso dia a dia. Porém, o mais importante a se considerar quando nos deparamos com novas formas de lazer como os games, é que elas não surgem como uma maneira de substituição, mas sim como uma adição às nossas possibilidades. Ou seja, todas essas atividades podem sim se misturar.

É muito comum fazermos uma viagem e aproveitarmos as praias da região, por exemplo, ainda mais se pudermos desfrutar da gastronomia local e praticar algum esporte. Dentro dessas possibilidades, podemos também pensar que os games continuam presentes. Jogar uma partida de poker online em uma viagem é algo que pode ser relaxante e ajudar a tornar aquela experiência ainda mais especial.

Os jogos online vieram para ficar. Ao contrário do que muitos já pensaram ou insinuaram, não se trata de um tipo de atividade que nos impede de “viver a vida real”, mas sim parte de uma nova forma de viver. Portanto, saber unir essas atividades ao que já estávamos acostumados é possivelmente a maneira mais saudável de equilibrar a saúde física e mental e, mais do que isso, se adaptar aos novos tempos.